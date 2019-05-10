В Западном Казахстане брошенная школьником ручка повредила глаз его однокласснику

Уральск. 9 мая. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане ученик ручкой повредил глаз однокласснику, передает Kazakhstan Today.

Это произошло 6 мая в средней школе №3 Жангалинского района. По словам руководителя районного отдела образования Елжаса Кадырова, во время урока ученик пятого класса бросил ручку на парту, она отскочила и попала в глаз однокласснику, пишет портал " Мой город ".

Это произошло в 08.40. Учительница в это время отсутствовала на уроке, она находилась на собрании у директора. Школьная медсестра оказала мальчику первую медицинскую помощь. Далее он был доставлен в районную больницу", - отметил Кадыров.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что мальчик 2008 года рождения получил проникающее ранение роговицы глаза.

Ученику была оказана первая медицинская помощь, после чего в сопровождении медработника он направлен в офтальмологическое отделение областной многопрофильной больницы. Мальчик был прооперирован, его состояние оценивается врачами как удовлетворительное", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Айнагуль Сакпусунова.

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