В Жамбылской области погиб спасатель, занимавшийся поиском пропавшей девушки

ТАРАЗ. 10 МАЯ - В Жамбылской области погиб водолаз, занимавшийся поиском пропавшей девушки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 апреля 2021 года в Шуском районе на водохранилище Тасоткель проводились поисковые работы гражданки 1997 года рождения. В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра лодка перевернулась и с места проведения поисковых работ потерялся главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области Абдрахманов Жумагали Женисбекович. Незамедлительно начались поисково-спасательные работы и проводились на протяжении 35 дней. 10 мая, в 12.20, в Шуском районе, в 3 километрах от села Тасоткель, при обследовании акватории водохранилища Тасоткель силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области в 500-600 метрах от места поиска в камышовой зоне было обнаружено тело главного спасателя Абдрахманова", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Абдрахманов Жумагали Женисбекович в органах гражданской защиты с марта 2001 года. Семейное положение – женат, воспитывал двоих детей.

С начала поисковых работ было задействовано более 130 человек, в том числе 1 кинологический расчет, 16 единиц техники, 2 вертолета, 9 плавсредств, 1 БПЛА (53 сотрудника и 9 единиц техники от ДЧС Жамбылской области, 11 человек и 4 единицы техники от РОП, 20 человек и 2 единицы техники от МИО, 4 человека и 1 единица техники от рыбной инспекции и 10 волонтеров).

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