В Жанаозене на качелях повесился 8-летний ребенок

Актау. 24 августа. Kazakhstan Today - Вызов на номер 103 поступил 23 августа, в 20.30. По прибытии медики обнаружили лежащее на топчане тело ребенка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает инАктау , прибывшие на место медики констатировали смерть.

По информации управления здравоохранения Мангистауской области, на теле умершего насильственных и (или) криминальных побоев обнаружено не было.

На шее "странгуляционная" борозда с гиперемией и синевой. При беседе мать ребенка рассказала о том, что его обнаружили повешенным во дворе дома на брусьях качели (аркане). Бездыханное тело сняли и положили на топчан", - уточнили в облздраве.

Причина, по которой несовершеннолетний покончил с собой, выясняется. По линии Жанаозенского городского отдела полиции проводится судебно-медицинская экспертиза.

14 августа актюбинские полицейские спасли девушку от попытки суицида. В середине июля в ЗКО мужчина застрелился из-за кредита.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства