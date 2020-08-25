Система Orphus

В Жанаозене на качелях повесился 8-летний ребенок

24.08.2020, 19:37 5023
Актау. 24 августа. Kazakhstan Today - Вызов на номер 103 поступил 23 августа, в 20.30. По прибытии медики обнаружили лежащее на топчане тело ребенка, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает инАктау, прибывшие на место медики констатировали смерть.
 
По информации управления здравоохранения Мангистауской области, на теле умершего насильственных и (или) криминальных побоев обнаружено не было. 
 

На шее "странгуляционная" борозда с гиперемией и синевой. При беседе мать ребенка рассказала о том, что его обнаружили повешенным во дворе дома на брусьях качели (аркане). Бездыханное тело сняли и положили на топчан", - уточнили в облздраве.

 
Причина, по которой несовершеннолетний покончил с собой, выясняется. По линии Жанаозенского городского отдела полиции проводится судебно-медицинская экспертиза.
 
14 августа актюбинские полицейские спасли девушку от попытки суицида. В середине июля в ЗКО мужчина застрелился из-за кредита.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая