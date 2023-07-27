В ЗКО на нескольких участках горит сухая трава  

Из поселка Айтиево эвакуированы 44 человека, из них 16 детей

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Уральск. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области на нескольких участках горит сухая трава, - В Западно-Казахстанской области на нескольких участках горит сухая трава, сообщает пресс-служба МЧС РК.





Для оперативности тушения в область направлен борт "Казавиаспас" МЧС с водно-сливным устройством.





В настоящее время ликвидировано 20 загораний сухой травы в Уральске, Акжаикском, Теректинском, Бурлинском, Казталовском, Байтерекском районах. На остальных участках тушение продолжается.





На базе ДЧС развернут оперативный штаб, в составе которого находятся все коммунальные службы.





10 июля в 13.20 в Теректинском районе в поселке Айтиево загорелась сухая трава. Предварительная площадь пожара 50 га. Ведутся работы по локализации пожара. Для профилактики отравления угарным газом 44 человека поселка эвакуированы в безопасное место, из них 16 детей. Угрозы населенному пункту нет.





В тушении пожара задействованы силы и средства в количестве более 100 человек, 10 единиц техники ДЧС ЗКО, ДПФ, "Казавтотревел", МИО и местное население. На месте находятся аким области и начальник ДЧС.





На данный момент наиболее сложная обстановка складывается в поселке Новопавловка. Предварительная площадь пожара 25 га, есть угроза перехода горения на лесной массив. В тушении пожара задействованы порядка 20 человек и 3 единицы техники ДЧС.





Также на контроле находится загорание вблизи поселка Жана Омир, где площадь горения устанавливается. На месте работают силы ДЧС, ДПФ и лесхоза в составе около 20 человек и более 5 единиц техники. Дополнительно направлены 2 водовоза управления строительства и автодорог.





В поселке Болашак Казталовского района горит сухая трава на предварительной площади 4800 га. В тушении пожара задействованы порядка 70 человек и 13 единиц техники ДЧС, НГПС "Семсер", МИО.





10 июля 32 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Актюбинской области отправились для оказания помощи в тушении возгорания сухой травы, произошедшего в Западно-Казахстанской области.