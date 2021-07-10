В Алматы осуждён водитель, сбивший детей на квадроцикле

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АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - Водитель, сбивший детей на квадроцикле, осужден в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решением суда водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК РК. Ему грозит 2,5 года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на четыре года с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-испытательной системы минимальной безопасности. Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена, А. Арыстанов взят под стражу в зале суда", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

Авария произошла 25 июля 2020 года в микрорайоне Алатау. Водитель Toyota Camry следовал в западном направлении по автодороге Алматы - Кокпек - Коктал - Алатау. Не учитывая интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, он начал обгон по встречной полосе, не убедившись, что она свободна, и допустил встречное столкновение с квадроциклом под управлением 16-летнего подростка. В результате ДТП подросток скончался в больнице. Его пассажир – 4-летняя девочка - получила серьезные травмы.

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