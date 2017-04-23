Военнослужащие Нацгвардии задержали угонщиков грузовика в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске военнослужащие Национальной гвардии РК при несении службы по охране общественного порядка и безопасности в областном центре по горячим следам раскрыли преступление, сообщил начальник пресс-службы регионального командования "Шыгыс" Национальной гвардии РК Багдат Амангельды.

Как стало известно, 22 апреля, около 20.40, от центра оперативного управления УВД Усть-Каменогорска поступила ориентировка о том, что около получаса назад в поселке Красина был угнан автомобиль марки ГАЗ по очистке города. Приняв данную информацию, все войсковые наряды, несущие службу по охране общественного порядка и безопасности, усилили внимание и приняли меры по обнаружению данного автомобиля.

"Примерно в 20.45 дежурный по войсковым нарядам воинской части 5518 Национальной гвардии капитан Ермахан Манакбаев, следуя по улице Новаторов, во время проверки войсковых нарядов заметил, как проезжает совпадающая по ориентировке автомашина. Увидев данное транспортное средство, военнослужащий Нацгвардии, немедленно доложив оперативному дежурному ЦОУ УВД Усть-Каменогорска, принял меры по ее задержанию на служебной машине в составе патрульных рядовых Еламана Талдыбаева, Владимира Наумана и водителя машины старшего сержанта Берика Киялова", - говорится в сообщении Нацгвардии РК.

Войсковой наряд, преследуя данный автотранспорт, по громкоговорящей связи потребовал водителя принять вправо и остановиться, однако на данное требование нарушитель общественного порядка не отреагировал, после чего, войсковой наряд принял меры к остановке данного автомобиля, блокируя дальнейшее его движение спереди.

Несмотря на заслон и блокирование, нарушители протаранили служебную машину войскового наряда, причинив транспортному средству значительный ущерб. К счастью, в момент столкновения никто из военнослужащих не пострадал.

"К счастью, в момент столкновения никто из военнослужащих не пострадал. Нарушители также остались целыми и невредимыми. Нарушение зарегистрировали ЕРДР по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными средствами", - отметили в пресс-службе.

Войсковым нарядом задержаны данные нарушители и переданы сотрудникам дорожно-патрульной полиции БПП УВД Усть-Каменогорска для дальнейшего разбирательства.

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