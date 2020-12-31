Восемь семей в Карагандинской области остались на улице под Новый год

Караганда. 30 декабря. Kazakhstan Today - В канун Нового года 8 семей поселка Актас Карагандинской области остались без жилья, передает Kazakhstan Today.

Деревянную двухэтажку почти дотла сжег пожар. Уничтожены все личные вещи хозяев. Всё произошло так быстро, что люди едва успели спастись. Где им теперь жить и на что надеяться, они не знают, сообщает телеканал " Астана ".

Сообщается, что никто физически не пострадал, однако психологически люди очень подавлены. У всех семей это было единственное жилье. Дилара Сосновская даже спустя неделю приходит в обгоревшую родительскую квартиру. Не может поверить, что дома больше нет. В кухне среди пепелища все еще накрыт стол. В тот страшный вечер после семейного ужина они вдруг услышали крики соседей. Еще секунды - и пошли искры по подъезду, затем вспыхнул огонь, рассказывает женщина.

Если бы мы с мамой остались в квартире буквально 5 минут - то мы бы уже не вышли. Ничего не сохранилось. Людям нужно жилье, 8 квартир остались без ничего. 8 семей", - говорит Дилара Сосновская.

Остановить огонь пытались силами 9 пожарных машин. Если крышу потушили быстро, то деревянные перекрытия строения ещё долго тлели изнутри. Пожар локализовали спустя полтора часа. По предварительной версии, причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки под чердаком", - рассказала Марина Иневатова.

Жильцы уверены, что пожара можно было избежать. Электропроводка висела в подъезде, считок был закрыт, но часто искрился.

Татьяна Макар хранит уцелевшие вещи в гараже. Мокрые детские игрушки, замерзшие на морозе, ложки с тарелками и прокопченная мебель. Как жить дальше, пока не понимает. Уже понятно, что дом не восстановить.

Дом 1958 года постройки. На момент пожара стены были пролиты внутри. Они горели внутри. Не вижу смысла восстанавливать", - говорит женщина.

Среди пострадавших - пенсионеры и одинокие. Теперь уже бывшие соседи разъехались по родственникам. Ждут результатов специальной экспертизы. Говорят, что новогодний праздник отмечать не смогут, слишком велико потрясение. Неравнодушные люди помогают деньгами на элементарные продукты и одежду. Но самое важное для погорельцев - решить вопрос с жильем. В акимате же отмечают, что всё будет зависеть от результатов экспертизы.

Надо разграничить обязанности. Все хозяйство в доме - это хозяйство не "Жарыка". Это уже домашняя проводка, в подъезде. Это хозяйство жителей самих. На их плечи ложится. Они должны следить за сетями инженерными", - сказал аким поселка Актас Нурлан Садыков.

Квартиры пострадавшим из госфонда предоставят только если комиссия решит, что вины жильцов в пожаре нет. К слову, большая часть жилого фонда Актаса старая. В многоэтажных домах топят печи и греются электрообогревателями. Поэтому угроза подобных пожаров в восьмитысячном посёлке сохраняется.

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