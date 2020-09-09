Врачи борются за жизнь ребенка, сбитого пьяным водителем

Семей. 8 сентября. Kazakhstan Today - Врачи Семея борются за жизнь 12-летней девочки, попавшей под колёса автомобиля, которым управлял пьяный водитель, передает Kazakhstan Today.

Она уже вторые сутки в реанимации. Ее 10-летняя подруга скончалась по дороге в больницу от травм, несовместимых с жизнью", - сообщает AstanaTV .





Один пострадавший ребенок находится в реанимации Областной больницы города Семея. За его жизнь сейчас борются врачи, делают все, что могут, двое детей, которые получили незначительные ушибы, были отпущены домой", - сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения ВКО Елжан Каирканов.

Сейчас назначены судебные экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение, сообщают в полиции. Водителю грозит до 7 лет тюрьмы и запрет на право управления транспортным средством сроком на 10 лет.

В настоящее время водитель "Mitsubishi" задержан и водворен в изолятор временного содержания. Отделом полиции Бородулихинского района по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - проинформировал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

По данным телеканала, на казахстанских дорогах ежегодно задерживают 30 тысяч пьяных водителей. За год их жертвами стали более 1000 человек.

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