Второклассник скончался на перемене в школе в Алматинской области

Талдыкорган. 13 ноября. Kazakhstan Today - Второклассник скончался на перемене в школе №4 города Текели в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акимата области, ученик вышел на перемену после первого урока, и, спускаясь по лестнице, упал. Идущая следом дежурная попыталась оказать первую помощь, пишет inAlmaty.kz

Когда делали искусственное дыхание, изо рта у него выпал кусочек шоколада и пошла жидкость бурого цвета. Предположительно произошел несчастный случай - шоколад попал в дыхательные пути и школьник задохнулся. Будет проведена судебно-медицинский экспертиза, по результатам которой станет известна причина смерти ребенка", - рассказал пресс-секретарь акима Алматинской области.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что ребенок скончался до прибытия скорой помощи.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области подтвердили, что факт пока зарегистрирован как несчастный случай. Будет назначена экспертиза, по результатам которой принято процессуальное решение.

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