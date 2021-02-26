Житель Караганды отморозил уши

Караганда. 25 февраля. Kazakhstan Today - В соцсетях появилось видео, на котором мужчина, застрявший на трассе в непогоду, демонстрирует сильное обморожение ушей и лица, передает Kazakhstan Today.

На видео заснят житель Караганды, у которого сломалась машина.

Как сообщает ekaraganda.kz со ссылкой на облздрав, пациент 1962 года рождения был доставлен в городскую больницу №1. Позже ему было диагностировано обморожение второй степени. Оказана необходимая помощь. Сейчас мужчина находится на амбулаторном лечении. Обе ушные раковины на месте, обошлось без ампутации.

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