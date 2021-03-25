Жители Алматинской области ощутили землетрясение

ТАЛДЫКОРГАН. 24 МАРТА - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 24 марта, в 13 часов 03 минуты 03 секунды по времени Алматы, зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпицентр землетрясения расположен в 249 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 11,2. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 15 километров.

Жители Талдыкоргана и Текели ощутили подземные толчки силой 2-3 балла.

Напомним , три землетрясения зарегистрировали близ Алматы за ночь.

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