Жители двух районов Алматы остались без света

АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Сегодня утром из-за аварии на ПС-63 потребители Медеуского и Бостандыкского районов Алматы остались без света, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При отключении ПС-63А произошло погашение потребителей микрорайонов Самал-1, 2, 3, Горный Гигант, Каменское Плато, район Трамплинов и часть Ремизовки", - сообщили в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

Без энергоснабжения остались 462 юридических и 9669 физических лиц. Общее количество трансформаторных пунктов - 140, распределительных пунктов - 8.

Переключили ТП-6402 "Институт матери и ребенка", микрорайон Самал-2. Переключаем тепловые сети ТП - 656, 657,674; ТП - 252, РП - 151 ТОО "Рамстор". Ведутся дальнейшие переключения для подачи напряжения обесточенным потребителям. Все абоненты будут подключены к 12.00", - проинформировали в ведомстве.

Для ликвидации задействованы 5 оперативно-выездных бригад управления распределительных сетей, дежурный персонал абонентских электроустановок, бригады центральной диспетчерской службы, службы подстанции, службы релейной защиты и автоматики.





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