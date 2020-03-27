Тараз. 26 марта. Kazakhstan Today - Жители Шымкента и Тараза ощутили подземные толчки силой в 2-3 балла, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 26 марта 2020 года, в 10.48 (в 04.48 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 617 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения - 11,5. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 5 километров.

В Шымкенте ощущались толчки силой в 2-3 балла, в Таразе - 2 балла.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства