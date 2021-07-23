Жители ВКО нашли возле трассы мешки с взрывчаткой

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 22 ИЮЛЯ - 22 июля в соцсетях распространилась видеозапись, сделанная, по словам очевидцев, возле автодороги Жангизтобе - Аягоз, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Автор ролика рассказал, что на мешках написано "взрывчатое вещество". Рядом коробки с "неэлектрической системой взрывания", сообщает YK-news.kz

В департаменте полиции сообщили, что речь идет о Жарминском районе, где ведутся дорожные работы.

Установлено, что предметы и вещества, предназначенные для взрывных работ при строительстве дорожного покрытия, были привезены на место представителями ТОО, которое осуществляет взрывные работы. Сейчас там дежурит полиция, угрозы окружающим не имеется", - сообщили в департаменте полиции.

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