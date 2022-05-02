Жительница Павлодара получила электротравму после попытки сделать селфи на крыше поезда 

ПАВЛОДАР. 1 МАЯ - Жительница Павлодара попала в больницу после попытки сделать селфи на крыше вагона поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает pavlodarnews.kz, несчастный случай произошел на железнодорожной станции Жолкудук.
18-летняя девушка получила электротравму. У нее термический ожог правой части тела, а также травматический шок II-III степени, ушибленная рана волосистой части головы", – проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.
По информации медиков, девушка получила ожог 50 процентов тела: на правой половине туловища, ноге и руке.
Ранее сообщалось, что на станции Тараз при попытке сделать селфи на вагоне поезда от удара током контактного провода погиб 15-летний подросток.