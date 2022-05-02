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Жительница Павлодара получила электротравму после попытки сделать селфи на крыше поезда 

01.05.2022, 19:00 12361
ПАВЛОДАР. 1 МАЯ - Жительница Павлодара попала в больницу после попытки сделать селфи на крыше вагона поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает pavlodarnews.kz, несчастный случай произошел на железнодорожной станции Жолкудук. 
 

18-летняя девушка получила электротравму. У нее термический ожог правой части тела, а также травматический шок II-III степени, ушибленная рана волосистой части головы", – проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

 
По информации медиков, девушка получила ожог 50 процентов тела: на правой половине туловища, ноге и руке.
 
Ранее сообщалось, что на станции Тараз при попытке сделать селфи на вагоне поезда от удара током контактного провода погиб 15-летний подросток.
 

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В селе Павлодарской области в пожаре сгорели хозпостройки и сено

02.05.2022, 14:37 1666
В селе Павлодарской области в пожаре сгорели хозпостройки и сено
Фото: ДЧС Алматы
ПАВЛОДАР. 2 МАЯ - В селе Енбек Павлодраской области сгорело сено и несколько домовых построек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о горении двух сараев в селе Енбек по улице Хамиева поступило я мая в 18.11.
 

Когда пожарные прибыли, выяснилось, что в доме под номером 5/1 горело сено на площади 10 квадратных метров, 5/2 - частично деревянная баня, сарай и сено на 60 квадратных метров, 6/1 - сено на 80 квадратных метров, 9/2 - сарай и сено на площади 40 квадратнхы метров, 10 - сарай и сено на 60 квадратных метров", - сообщает издание Pavlodarnews.kz.

 
В тушении принимали участие пожарный пост села М.Омарова и добровольно-пожарное формирование.
 
Пострадавших в результате пожара нет.


Напомним, в Алматы горел двухэтажный супермаркет.
 

В Павлодарской области третьи сутки ищут пропавшего парня

02.05.2022, 13:14 3171
В Павлодарской области третьи сутки ищут пропавшего парня
Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
ПАВЛОДАР. 2 МАЯ - В Павлодарской области третьи сутки ведутся поиски жителя чела Карасук Качирского района, который пропал в ночь с 29 на 30 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации волонтеров, в ночь с 29 на 30 апреля Байток Дархан отдыхал в компании 13 друзей в самодельном домике в поле примерно в одном километре от своего поселка и дома.
 

Компания развлекалась, а после двух ночи Дархан засобирался домой, но туда так и не дошел. Парень пропал", - рассказали волонтеры поискового отряда VITA на странице сообщества в Instagram.

 
Пока поиски не принесли никаких результатов. Дома парня ждут престарелые родители.
 
Информацию о нахождении парня просят сообщить по телефонам: +7 (747) 615 55 63, +7 (777) 334 82 01 .

 

В Алматы горел двухэтажный супермаркет

02.05.2022, 12:50 3971
В Алматы горел двухэтажный супермаркет
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 2 МАЯ - В Турксибском районе Алматы горел двухэтажный супермаркет Huseinoff на улице Суюнбая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пожаре по адресу: проспект Суюнбая, 419а, поступило 2 мая примерно в половине одиннадцатого дня. Открытым пламенем горела кровля второго этажа супермаркета Huseinoff.
 

Незамедлительно звеньями газодымозащитной службы проведена разведка на наличие людей, введены пожарные стволы. Развернута работа штаба, задействовано более 50 сотрудников и 15 единиц техники, в том числе две пожарные автолестницы АЛ- 32", - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.

 
Пожар был локализован за 28 минут, ликвидирован в 11.22.
 

Принятыми мерами удалось отстоять квартиры на втором этаже, не допустить распространения пожара по всей кровле, а также отстоять от огня первый этаж с торговыми помещениями магазина. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - добавили в ведомстве.


 

В Мангистауской области в поисках пропавших рыбаков задействованы вертолет и сторожевой корабль

02.05.2022, 11:11 5666
Фото: ДЧС Мангистауской области
АКТАУ. 2 МАЯ - Гражданин Казахстана 1994 года рождения и гражданин Узбекистана 1983 года рождения 30 апреля ночью вышли в море на металлической лодке, чтобы порыбачить, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Обратно мужчины не вернулись. Поиски начались в 7.45 в районе села Акшукур. Был задействован малый сторожевой корабль "Орал" с военнослужащими войсковой части 29011 ВМС РК. Также спасатели ищут пропавших рыбаков с воздуха на вертолете Ми-870 АО "Казавиаспас" МЧС РК. Всего в поисках задействованы 62 человека (спасатели, военные волонтеры и родственники), девять единиц техники, три плавсредства, один корабль и одно воздушное судно, сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.
 
 

В природных парках ВКО тушат два крупных пожара

02.05.2022, 11:02 4991
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 МАЯ - Сухая трава и кустарники горят на территории КГУ "Асубулакское лесное хозяйство" и Кулунджунского государственного природного заказника, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На территории Кулунджунского государственного природного заказника произошло загорание сухой травы, кустарников. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на большие площади, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
 
На данный момент тушение продолжается, предварительная площадь составляет 100 га. В ликвидации задействованы силы ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, лесхоза. Всего 50 сотрудников и 9 единиц техники.
 
Тушение усложнено тем, что местность с песчаными барханами, ветром и отсутствием поблизости воды.
 
Второй участок, на котором продолжают работать пожарные и лесники по загоранию сухой травы, кустарников, деревьев, находится на территории КГУ "Асубулакское лесное хозяйство". Предварительная площадь 50 га. В ликвидации задействованы силы спасателей ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов. Всего 149 сотрудников и 28 единиц техники.
 
Также дополнительно из Усть-Каменогорска на тушение привлечено два вертолета с водосливными устройствами.
 
 
 
 

Двое детей выпали из окон в Карагандинской области

30.04.2022, 17:28 25366
КАРАГАНДА. 30 АПРЕЛЯ - В Караганде и городе Сарани из окон выпали дети четырех и трех лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Караганде из окна 4-го этажа выпал 4-летний ребенок. Сейчас пострадавший малыш находится в реанимации в тяжелом состоянии.
 

Диагноз - множественные переломы, включая переломы голеней, сотрясение головного мозга, повреждения внутренних органов. Врачи борются за жизнь ребенка", - сообщает "Патриот Караганды".

 
Также в городе Сарани, в микрорайоне Горняк, со 2-го этажа выпал 3-летний мальчик.
 

Пострадавший мальчик 2019 года рождения доставлен к нам, в детскую областную больницу. Мальчик находится вместе с мамой под динамическим наблюдением", - сообщили в областной детской больнице в Караганде.

 

Двое погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

30.04.2022, 14:14 27916
ПАВЛОДАР. 30 АПРЕЛЯ - В субботу, 30 апреля, в 9.05 на автодороге Шакат - Восточный - Шалдай произошла дорожная авария, в котором погибли два человека, еще один пострадал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы ДП региона, ДТП произошло близ села Шакат Павлодарского района.
 

24-летний водитель автомашины марки "ВАЗ-2110" совершил столкновение с автомашиной марки "ГАЗ-53". В результате ДТП пострадали пассажиры автомашины "ВАЗ-2110": пассажиры 1987 и 1978 годов рождения скончались на месте происшествия, пассажир 1969 года рождения с травмами госпитализирован в больницу",- рассказали подробности в полиции.

 
Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. Назначены экспертизы. Проводится проверка.
 

В Костанайской области полицейский утонул в автомобиле

29.04.2022, 19:51 39576
КОСТАНАЙ. 29 АПРЕЛЯ - Участковый инспектор Аулиекольского отдела полиции Костанайской области 28 апреля проводил рейдовые оперативно-профилактические мероприятия на закрепленном участке и не вышел на связь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Были начаты поиски. При обследовании местности в водоеме найдена автомашина, в салоне которой обнаружено тело участкового без видимых телесных повреждений, сообщает "Алау".
 
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование и служебная проверка.
 

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