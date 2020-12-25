Жительница столицы избила 6-летнего сына и выгнала 8-летнюю дочь на улицу без одежды

23 декабря текущего года, в 21.20, в полицию поступило сообщение от жительницы столицы о том, что ее соседка избивает своего 6-летнего сына, а 8-летнюю девочку выгнала на улицу. Сотрудниками полиции установлена 35-летняя жительница, которая пояснила, что таким методом хотела наказать детей, которые без разрешения взяли прищепки у соседки поиграть", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Отмечается, что семья взята на профилактический учет в ювенальной полиции ДП Нур-Султана.
На данный момент ситуация и все обстоятельства разносторонне изучаются сотрудниками полиции и органами опеки и попечительства управления образования Нур-Султана для принятия объективного решения в отношении законных представителей", - прокомментировали в ведомстве.
Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки РК также держит ситуацию на контроле.
Местонахождение ребенка определено, безопасность ребенка на контроле уполномоченных органов. Ребёнку оказана помощь. Держим вопрос на контроле. Благодарим за неравнодушие", - отметили в ведомстве.
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