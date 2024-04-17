Жизненно важные объекты укрепляют в Уральске

Фото: primeminister.kz

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Уральск. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области усилены меры защиты объектов систем жизнеобеспечения, - В Западно-Казахстанской области усилены меры защиты объектов систем жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба правительства.





В Уральске комплекс противопаводковых мероприятий организован на объектах ТОО "Батыс су арнасы", АО "Жайыктеплоэнерго", а также на насосной станции.





primeminister.kz





Водоснабжение Уральска производится из 2 видов источников: подземных скважин и реки Урал. На территории коммунального предприятия "Батыс су арнасы", которое обеспечивает водой 340 тыс. жителей города, в настоящее время все функционирует в штатном режиме: имеется необходимый запас воды и реагентов для ее очистки. В режиме готовности аварийные бригады, 820 сотрудников предприятия, 82 единицы специализированной техники. Для исключения подтопления стратегических объектов вдоль реки Жайык проводятся противопаводковые работы по укреплению дамбы. Заблаговременно предприняты меры по обеспечению водой жителей города. Имеется подвижной состав в виде водовозов, которые могут обеспечить подвоз воды", - сообщил главный инженер "Батыс су арнасы" Аян Таскали.





К "Жайыктеплоэнерго" относится свыше 248 км городского теплоснабжения. Сейчас наиболее подверженные подтоплению участки заполняют песчано-гравийной смесью.





Также в ЗКО расположено более 20 тыс. км электросетей, в четырех районах - более 20 подстанций, в городе Уральске - 16. Благодаря их расположению на возвышенности опасности подтопления нет. Тем не менее вокруг объектов возводят земляные валы и укрепляют их мешками с песком.





primeminister.kz





Противопаводковые мероприятия также проводят на насосной станции, расположенной на реке Жайык. Она обеспечивает питьевой водой жителей Уральска, также вода используется для "Жайыктеплоэнерго".









Порядка 60 тыс. кубов мы ежесуточно берем. Это стратегический объект, поэтому в целях безопасности проводим обваловку станции, выставляем мешкотары", - отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Мирас Мулкай.





Напомним, в Западно-Казахстанской области мобилизованы силы в рамках подготовки к предстоящему пику паводков. Всего в регионе в противопаводковых мероприятиях задействовано свыше 6,3 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники. Принимаются меры по укреплению жилых массивов.





Напомним, вчера в Западно-Казахстанской области объявили ЧС местного масштаба в 6 регионах. Под угрозой подтопления находятся 84 населенных пункта.



