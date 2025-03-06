Социально и юридически значимый вопрос - эксперт о скандале вокруг переселения воспитанников детдома

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Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ana tili" рассказал об итогах 2024 года, основных трудностях, с которыми столкнулся Казахстан, а также о повестке на предстоящий год, сообщает Акорда





Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в прошлом году в интервью газете "Egemen Qazaqstan" Вы подвели основные итоги года и определили ключевые направления предстоящей работы. Это уже становится хорошей традицией, которая помогает гражданам лучше понимать суть развития страны. Уверен, сегодняшний наш разговор также будет содержательным и открытым. И первый вопрос: чем ушедший год стал примечателен для Казахстана?





- В прошедшем году было много важных событий, проведена большая работа. К примеру, во всех регионах шла модернизация инженерно-коммунальной инфраструктуры, пришедшей в плачевное состояние. В эксплуатацию введено 18 миллионов квадратных метров жилья. Построено и отремонтировано 7 тысяч километров автомобильных дорог. Запущены новые пассажирские терминалы аэропортов в Алматы, Кызылорде и Шымкенте. Реализованы масштабные проекты в горнодобывающей, нефтехимической и металлургической отраслях. Активное развитие получил обрабатывающий сектор, доля которого в структуре промышленности почти уравнялась с добывающим сектором. Особо хотел бы отметить успех наших аграриев, собравших рекордный за последние десять лет урожай - почти 27 миллионов тонн зерна.





В начале прошлого года в интервью я говорил, что 2024 год станет для Казахстана во многом определяющим. Так и произошло. Начав системные и даже болезненные экономические реформы, мы заложили прочный фундамент пятилетнего развития страны. Реализованных проектов и инициатив в этом направлении очень много, и будет еще больше.





Казахстан - это социальное государство, поэтому в прошлом году начались выплаты по программе "Нацфонд - детям", увеличились пенсии, пособия, стипендии, заработные платы гражданских служащих. По всей стране построены сотни новых школ, детских садов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Открылись свыше десяти филиалов ведущих зарубежных вузов. Увеличилось финансирование науки, серьезную поддержку получили деятели культуры. Сделан упор на развитие массового спорта. Все это - полезные инвестиции в укрепление созидательного потенциала граждан.





В условиях беспрецедентной геополитической напряженности Казахстан укрепил свои позиции на международной арене как государство, играющее полезную роль в налаживании диалога во имя мира. Это благоприятно влияет на обеспечение безопасности и устойчивое экономическое развитие нашей страны.





В целом ушедший год был непростым, можно сказать, сложным. Казахстан ощутил негативное влияние внешних факторов, в наши планы также вмешалась природная стихия. Но мы не только удержали ситуацию, но и продолжили реализацию реформ. Таким образом, стратегия созидания продолжила свое развитие.





Вы упомянули беспрецедентные паводки, которые весной прошлого года охватили половину регионов страны. Тогда Вы дали конкретные поручения уполномоченным органам по устранению последствий стихии. И граждане убедились в том, что проведена большая работа. Однако наводнение обнажило многие проблемы. Какие уроки извлекло государство из этой природной катастрофы?





- Паводки прошлого года стали серьезным испытанием для нашей страны. Таких масштабных наводнений в Казахстане не было. Но государство сумело оперативно отреагировать на опаснейшую ситуацию. Была своевременно организована эвакуация людей, налажена работа пунктов временного размещения, разбронированы материальные резервы. В аварийно-спасательных работах приняли участие сотрудники не только МЧС, но и МВД, Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур - всего около 63 тысяч человек. Нам удалось спасти жизни людей и обеспечить их благополучие. И это главное.





Важным уроком разрушительного наводнения стало то, что с подобными стихиями мы сможем справиться только общими усилиями. Во время паводков воочию убедились в мощном потенциале волонтерского движения: добровольцы со всей страны помогали спасателям, собирали гуманитарную помощь, поддерживали пострадавших.





Наводнение действительно оказалось очень разрушительным: были повреждены дома, дороги, мосты, социальные и коммерческие объекты, погибла часть скота. Надо признать, что таких тяжелых последствий можно было бы избежать, если бы в последние десятилетия должное внимание уделялось строительству защитных дамб и других гидротехнических сооружений.





Это упущение мы сейчас исправляем. В парламенте рассматривается проект нового Водного кодекса. Утверждены концепция и комплексный план по управлению водными ресурсами. В этих документах предусмотрено строительство до 2030 года более 40 новых и реконструкция 37 действующих водохранилищ, а также модернизация свыше 14 тысяч километров ирригационных каналов.





Начата масштабная модернизация системы прогнозирования и профилактики чрезвычайных ситуаций. Для решения проблемы дефицита специалистов-водников, усиления исследовательской деятельности создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации.





В начале декабря прошлого года я принял участие в One Water Summit, который проходил в Саудовской Аравии под председательством Казахстана и Франции. Выступая на этом важном мероприятии, отдельно остановился на необходимости повышения устойчивости к стихийным бедствиям, связанным с водой. Действительно, вопросы водной безопасности, борьбы с изменением климата требуют совместных усилий международного сообщества. Это приоритетный вопрос для Казахстана.





Сама жизнь показывает, что именно в сложные времена вскрываются застарелые болезни общества. Но нет худа без добра. Поэтому кризисы нужно воспринимать без излишней драматизации. Мы должны действовать деловито, находить верные решения острых вопросов.





В адрес государственных служащих часто звучит необоснованная критика, но ведь все познается в сравнении, особенно с другими странами. Начиная с пандемии коронавируса и по сегодняшний день, мы успешно справляемся со всеми кризисными ситуациями.





Ликвидация последствий весенних паводков показала эффективность государства. Ни одна пострадавшая семья не осталась без помощи и поддержки. Были построены дома и приобретены квартиры, восстановлены инфраструктурные объекты, возмещены убытки всем пострадавшим от большой воды жителям и бизнесменам. Причем сделано это было в кратчайшие сроки. Ощутимый вклад в устранение последствий наводнения внес и крупный бизнес.





В сегодняшнем неспокойном мире растет количество техногенных и природных катастроф, и далеко не все государства, в том числе развитые, оказываются к ним готовы. Мы все в этом убедились и в 2024 году. Безусловно, нам еще многое нужно сделать, но на фоне других стран Казахстан в плане реагирования на чрезвычайные ситуации выглядит достойно.





В конце декабря в Мангистауской области потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании. Трагедия унесла жизни 38 человек, в том числе шестерых граждан Казахстана, много людей получили тяжелые травмы.





В таких ситуациях счет идет на секунды. Наши спасатели, медики, полицейские действовали оперативно, слаженно, проявили профессионализм и гражданскую ответственность. Находившиеся неподалеку от места трагедии работники Мангистауской региональной электросетевой компании незамедлительно пришли на помощь пострадавшим. Не остались в стороне и местные жители. Благодаря такой самоотверженности наших граждан было спасено максимально возможное количество жизней. Выражаю искреннюю признательность каждому, кто принимал участие в спасательных работах.





О солидарности и сочувствии казахского народа к жертвам авиационной катастрофы говорит тот факт, что наши граждане в массовом порядке поспешили сдавать кровь.





Для расследования причин авиакатастрофы создана правительственная комиссия. Кроме того, приглашены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и МАК. Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования.





Вы сказали о своем участии в международном форуме в Саудовской Аравии. Таких мероприятий в ушедшем году было много, что породило разговоры о Вашем предпочтении в сторону именно внешней политики: Президент - профессиональный дипломат и тяготеет к международной деятельности. Это правда?





- Дело в том, что Казахстан с точки зрения географического расположения, экономического потенциала, современной геополитики рассматривается большинством государств мира как страна, имеющая стратегическое значение. Поэтому с нами хотят поддерживать дружественные отношения не только традиционные партнеры, но и страны даже африканского континента.





На Западе, да и во всем мире, Казахстан называют средней державой. Этот статус, конечно, ко многому обязывает, прежде всего к ответственному поведению на международной арене, конструктивному подходу к острейшим проблемам современности. Исходя из этого, Казахстан выступает последовательным сторонником ООН как "общего дома всего человечества", безальтернативной и универсальной организации.





В то же время, как Глава государства, я ежедневно занимаюсь вопросами внутренней политики, считаю эту работу абсолютно необходимой. Поэтому утверждение о перекосе в моей деятельности в сторону внешней политики неверно.





Моя главная цель - укрепить экономический потенциал, суверенитет и международные позиции нашего государства. С самого начала президентства и по сей день всю ответственность за принимаемые решения и их последствия беру на себя, по-другому работать не могу и не хочу.





Кстати, коль скоро Вы упомянули ООН, хотел бы задать деликатный вопрос. В социальных сетях запущена информация, что Вы планируете возглавить ООН в 2026 году и в связи с этим в нашей стране будут проведены досрочные президентские выборы. Насколько это соответствует действительности?





- Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать.





В прошлом году стартовала экологическая акция "Таза Қазақстан", которая охватила все регионы страны. Вы заявили, что "Таза Қазақстан" - это нечто большее, чем чистота на улицах. Как будет продолжена работа в данном направлении?





- Запуск инициативы "Таза Қазақстан" продиктован идеей внедрения новых стандартов экологической культуры в обществе. Рад тому, что граждане поддержали эту инициативу. Особенно благодарен молодежи. Граждане Казахстана поняли, что это не очередная кампания, а идеологическая платформа эволюции страны в сторону прогрессивного общества.





В конце концов, нам нужно решительно избавиться от стереотипа нации, равнодушно относящейся к богатству природы и обустройству своего быта. Чистота и бережное отношение к окружающей среде должны стать частью национального менталитета. Так живет весь цивилизованный мир.





В этой акции приняли участие около 3,8 миллиона человек, собрано свыше 1,5 миллиона тонн мусора, посажено более 3,2 миллиона зеленых насаждений. Согласитесь, это говорит о высокой сознательности наших соотечественников, их готовности деятельно участвовать в преобразовании Казахстана.





Ответственность за реализацию программы "Таза Қазақстан" несут в первую очередь акимы. Чистота населенных пунктов - один из признаков высокого качества жизни. Посещая регионы, неизменно обращаю внимание на благоустройство городов. Повторяю, "Таза Қазақстан" должен стать важнейшим элементом национальной идеологии.





В обществе есть разные мнения по поводу перехода на единый часовой пояс. Мы знаем, что ведутся дискуссии между Парламентом и Правительством. Что Вы думаете по этому вопросу?





- Конечно, я в курсе данной ситуации. Правительство уверено в своей правоте, считает, что в Казахстане должен быть единый часовой пояс. Барселонская декларация по применению здорового времени тоже рекомендует не увлекаться внедрением разных часовых поясов и переходами с зимнего на летнее время и наоборот. В то же время стали поступать обращения граждан, разгорелись дискуссии в публичном поле по поводу целесообразности решения правительства.





На мой взгляд, вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Поэтому в парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения.





Убежден, парламент и правительство смогут конструктивно рассмотреть данную проблему и совместно принять взвешенное решение.





В прошлогоднем интервью Вы сказали: "Правительство просило предоставить ему самостоятельность и дополнительные полномочия - оно их получило. Но надо понимать, что и спрос теперь будет особый". С момента формирования нынешнего состава правительства уже прошло 11 месяцев. На мой взгляд, это достаточный срок, чтобы сделать первые выводы. Насколько Вы довольны работой кабинета министров?





- Задача правительства - обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан. Кабинет министров в целом с ней справляется.





За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты.





Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений. Общество предъявляет высокие требования к работе правительства, и это вполне обоснованно и естественно.





Поэтому работа правительства будет оцениваться объективно, по конкретным результатам. Главный критерий - это благополучие граждан. Если экономические достижения положительно не влияют на уровень жизни людей, значит, они существуют только в виртуальной реальности.





В скором времени состоится расширенное заседание правительства. Там мы подведем итоги года, обсудим все текущие вопросы, наметим новые планы.





Убежден, экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана. Об этом говорю даже иностранным представителям. Правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики.





В ноябре 2024 года курс тенге к доллару перевалил за 500, что стало своеобразным психологическим рубежом. Понятно, что на колебания национальной валюты влияют различные рыночные факторы. Но все же, насколько оправданна такая финансово-валютная политика, не помешает ли она осуществить все задуманные экономические реформы?





- Казахстан встроен в мировую экономику, поэтому тенге находится в зоне влияния внешних факторов. На валюты развивающихся стран оказывает давление укрепляющийся доллар. Показательно, что валюты многих государств начали ослабевать задолго до ноября прошлого года, а тенге достаточно долго удерживал свои позиции.





Мы давно отошли от практики искусственного сдерживания курса, у нас действует режим свободного курсообразования, который базируется на рыночных факторах. Считаю нецелесообразным сжигание золотовалютных резервов ради сильного тенге. Некоторые участники рынка высказывают предложения о переходе к более управляемому курсу. Национальный банк и правительство внимательно изучают все варианты. После анализа этого вопроса станет понятно, надо ли менять подходы в данной сфере.





Главная задача - это обеспечение устойчивости и эффективности экономики, динамичное развитие реального сектора, рост производительности труда, увеличение качественных рабочих мест.





Буду откровенен: нынешнюю работу руководителей-экономистов оцениваю как посредственную. Слишком много риторики из лексикона международных финансовых институтов, мало конкретного дела. Сейчас нужны специалисты, хорошо знающие положение в регионах и механизмы функционирования реальной экономики, то есть поработавшие "на земле". Об этом шла речь во время моей встречи с премьер-министром Олжасом Бектеновым 17 декабря прошлого года.





Прошло уже три года после январских событий. За это время о них было многое сказано в публичном поле. Вы сами подробно говорили о них, в том числе в прошлогоднем интервью. Понимаю, что раз за разом отвечать на одни и те же острые вопросы непросто. Тем не менее не могу не коснуться данной темы. В обществе бытует мнение, что тайны январских событий до конца не раскрыты. Что Вы можете сказать об этом? Что нужно сделать, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь?





- Спустя три года после Қаңтара большинство наших граждан убедились в том, что главной причиной беспрецедентных беспорядков стала очевидная социальная несправедливость, политический застой, а также неуемные амбиции заговорщиков, их безразличие к судьбе народа и государства. Такие ситуации, к сожалению, обычны для мировой истории. И Казахстан здесь не первый и, думаю, не последний.





Вокруг Қаңтара по-прежнему витают домыслы и разные версии произошедшего. Тем более, что некоторые ангажированные лица, вынашивающие определенные политические расчеты, жонглируют фактами, пытаются манипулировать эмоциями граждан.





После решительных мер по наведению порядка и последующей стабилизации ситуации мною было дано поручение уполномоченным органам начать объективное расследование всех обстоятельств январских событий. Следствие прошло в открытом режиме, преступники привлечены к ответственности. В Парламенте состоялись специальные слушания. Это беспрецедентный случай в нашей истории.





Первые парламентские слушания были проведены спустя три месяца после январских событий, вторые - через год. На слушаниях выступили не только представители госорганов, но и правозащитники. Открыто высказывались разные мнения, задавались неудобные вопросы. И все это - в прямом эфире, процесс широко освещался в отечественных и зарубежных СМИ. Власть сознательно пошла на такой шаг, поскольку сама заинтересована в том, чтобы в обществе не осталось никаких вопросов.





Говоря о январских событиях, надо иметь перед глазами картину тех дней: разбитые машины, разграбленные магазины, захваченные государственные здания, избиения военнослужащих, кража оружия, насилие над женщинами. Нельзя позволять безответственным политиканам распространять недостоверную, лживую информацию, чтобы предать забвению нависшую тогда над нашей государственностью реальную опасность. К счастью, большинство наших граждан отделяют зерна от плевел. Такие трезво мыслящие, рассудительные люди являются ядром и опорой нашего государства.





Одно ясно: не будь тогда решительных действий в отношении зачинщиков погромов и организаторов переворота, Казахстан сейчас был бы совершенно другим государством, с гораздо меньшей самостоятельностью и ограниченным суверенитетом.





Благодаря единству нашего народа мы смогли пройти через это тяжелейшее испытание. Безусловно, Қаңтар научил всех нас многому. Первое, власть в стране должна быть консолидированной, никакого двоевластия. Второе, глава государства - это нанятый на определенный срок государственный менеджер, а не "тень Всевышнего". Третье, нужен тщательный отбор кандидатов на высокие государственные должности, включая руководителей силовых органов, они должны быть преданы Родине, Республике Казахстан. И самое главное - нужно повсеместно внедрять принципы справедливости, как зеницу ока беречь единство народа на основе концепции "Закон и Порядок". Те, кто против данной концепции, выступают за анархию в обществе во имя "демократических ценностей", по сути, хотят подорвать казахскую государственность. С этим мириться нельзя. Самая высокая степень демократии - это торжество закона. К этой цели пролегает тернистый путь.





Вы заявили, что строите Справедливый Казахстан. Как Вы понимаете справедливость, какой смысл вкладываете в основной принцип реформ? Справедливый Казахстан - это что: социальная уравниловка или все же возможности для конкуренции?





- Для начала скажу: спрос на справедливость существовал во все времена и во всех странах. Казахстан не исключение. Как было сказано, в стране до известных трагических событий дефицит справедливости достиг критического уровня.





Справедливость - это не всеобщая уравниловка. Мой курс на справедливое распределение национального богатства ни в коей мере не означает тотальную экспроприацию, передел собственности и активов. Это не наша политика, потому что она приведет к деградации и хаосу.





Поэтому отмена неправомерно полученных преференций и льгот, возвращение государству незаконно приобретенных активов - это не популистские шаги, а стратегия, направленная на модернизацию Казахстана на основе принципа справедливости.





Справедливое государство - это правовое государство, в котором все граждане равны перед законом, в котором равные возможности для всех базируются на строгом соблюдении законов, правил и норм. Кстати, в результате работы по возврату незаконно приобретенных финансовых и прочих активов в собственность государства с 2022 года фактически возвращено более 2 триллионов тенге (4,1 миллиарда долларов), которые расходуются на строительство школ, важных объектов инфраструктуры и выполнение других социальных задач. Разве это не справедливость?





Вы неоднократно говорили, что нужно объективно оценивать деятельность первого президента, воздавать должное его историческим заслугам. И такая позиция постепенно находит понимание в обществе. Как часто Вы общаетесь с Нурсултаном Абишевичем?





- Любая историческая эпоха имеет свои светлые и темные стороны. В нашей новейшей истории положительных моментов все же было гораздо больше. И это факт. В сравнительно короткие сроки была создана устойчивая государственность, сформированы институты власти, построена новая столица, юридически зафиксирована государственная граница, налажено полезное сотрудничество со многими странами, привлечены иностранные инвестиции в экономику.





Было бы неправильно отрицать такие достижения. Если мы строим справедливое государство, то надо таким же образом относиться и к истории, и к тем, кто ее творил. Это нужно для будущего нашей нации. Без честной и объективной оценки прошлого мы не сможем уверенно двигаться вперед. Нельзя в угоду политической конъюнктуре на ходу перекраивать свою историю и, тем более, опасно переписывать историю с чистого листа.





Конечно, в ходе многолетнего президентского правления Нурсултана Назарбаева были упущения, но не ошибается тот, кто не работает. После ухода в отставку, но оставаясь председателем Совета Безопасности, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: "Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение президента". Но в жизни было не до шуток.





Такая ситуация породила волну слухов о двоевластии. Да и чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинеты и путаясь в поручениях. Ряд чиновников попытался даже юридически обосновать эту ненормальную ситуацию: мол, институт Елбасы должен стоять выше президентской власти. Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявление Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду со ссылкой на 92-летнего Махатхира Мохамада, а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года. Накануне ему было передано провокационное по своему содержанию письмо местного политолога с обоснованием решительных мер по восстановлению "Золотой эпохи Елбасы".





Но сейчас нужно проявить здравый смысл и по-достоинству оценить исторические заслуги Нурсултана Назарбаева перед Казахстаном. Как президент, обязан руководствоваться государственными интересами, думать о единстве нашего народа.





Что касается Вашего вопроса, то сейчас мы общаемся по телефону примерно раз в месяц.





Недавняя встреча первого президента с Владимиром Путиным в Москве вызвала разные толкования и оценки. Высказывалось также недоумение по поводу целесообразности такой встречи спустя пять лет после официальной отставки, были запущены и конспирологические версии, связанные с предстоящими президентскими выборами в Казахстане. Ваше мнение: зачем и кому нужны такие встречи, кто их инициатор?





- Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны. Нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, он морально и политически тесно связан с Кремлем. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов.





Вы всегда говорите о важности обеспечения принципа "Закон и Порядок". Но некоторые воспринимают это как попытку "закрутить гайки". Как Вы относитесь к подобного рода высказываниям?





- Неправильно полагать, что принцип "Закон и Порядок" касается лишь правоохранительной сферы. Понимаю данный принцип гораздо шире. "Закон и Порядок" - это основной принцип государственного строительства.





Речь ни в коем случае не идет о попытке установить тотальный контроль над обществом путем применения карательных мер. Принцип "Закон и Порядок" - это, по сути, фундамент зрелой демократии и основа правового государства. Без "Закона и Порядка", без уважения к правовым нормам невозможно построить Справедливый Казахстан, превратить его в успешное государство.





Поэтому наша задача - укоренить этот принцип в нашей системе ценностей, сделать его неотъемлемой частью народного менталитета и общественной жизни. Понимаю, что понадобится немало времени и усилий для укоренения "Закона и Порядка" в нашем обществе, ведь далеко не все граждане готовы к восприятию данного принципа как образа жизни. Но дорогу осилит идущий.





Криминальный инцидент, произошедший в Талгаре, вызвал большой резонанс в обществе. Всем интересно Ваше мнение по данной ситуации.





- Повторяю, принцип "Закон и Порядок" в нашей стране должен быть незыблем. В своем Послании, еще до происшествия в Талгаре, потребовал от правоохранительных органов покончить с криминалитетом и бандитизмом.





Надо помнить, во время январских событий именно бандитские группы выступили в качестве исполнителей организации массовых беспорядков.





В последние два года государство показало свою способность эффективно бороться с организованной преступностью. Выявляется и пресекается деятельность наиболее опасных преступных групп, определяются их коррупционные связи и источники финансирования. В прошлом году к уголовной ответственности привлечено 246 лиц, в том числе 30 лидеров организованных преступных группировок. Эта работа находится на моем особом контроле.





После происшествия в Талгаре правоохранительные органы приняли все необходимые меры, подозреваемые в преступлении задержаны. Следственные действия подошли к завершению. В скором времени состоится суд по данному делу.





Все меры уполномоченных органов в связи с трагическим случаем в Талгаре полностью соответствуют требованиям закона. Остальное - домыслы и инсинуации деструктивных деятелей, попытки политизировать ситуацию. Это недопустимо.





Применительно к фигурантам данного инцидента хочу напомнить, что казахский народ с распростертыми объятиями принял соотечественников из-за рубежа, назвал их қандасами. И те, кто прибыл на свою историческую Родину, обязаны строго соблюдать законы Казахстана, не нарушать общественный порядок, не совершать незаконные деяния, тем более в странах прежнего проживания они вели себя так, как этого требовали власти.





В прошлом году было введено много законодательных новшеств. Какие из принятых законов, на Ваш взгляд, наиболее значимы?





- Все законы имеют большое значение, не бывает законов меньшей важности. Отвечая на Ваш вопрос, назову ряд законов, принятие которых было инициировано мной в посланиях и на заседаниях Национального курултая. Они особенно примечательны, поскольку были разработаны при активном участии общественников и экспертов. Это хороший пример продуктивного партнерства государства и гражданского общества в вопросах совершенствования законодательства.





К примеру, принят закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, он призван искоренить такое позорное явление, как семейно-бытовое насилие. Наказание за любые формы насилия в отношении женщин и детей ужесточено. Более того, установлено пожизненное лишение свободы за убийство или изнасилование малолетнего ребенка. Впервые введена административная ответственность за травлю несовершеннолетних.





Проделана большая работа по подготовке законодательной основы для функционирования Единой добровольной накопительной системы "Келешек". Накопленные средства можно использовать на обучение в казахстанских и зарубежных колледжах и вузах, а также на приобретение жилья.





Появился закон, направленный на снижение закредитованности граждан. Им введен запрет на предоставление не связанных с предпринимательством займов лицам, имеющим просрочку по выплатам свыше 90 дней. У людей также появилась возможность установить "самозапрет" на оформление кредитов.





Усилена правовая защита и социальные гарантии медицинских работников. Запрещены продажа и распространение вейпов, увлечение которыми среди детей и молодежи стало приобретать черты настоящей эпидемии.





Ужесточена ответственность за производство наркотиков. За это деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет и вплоть до пожизненного заключения. Для наркокурьеров, так называемых "закладчиков", которые впервые совершили преступление без отягчающих последствий, наказание составит от 5 до 8 лет лишения свободы.





Вступил в силу закон по борьбе с лудоманией. Он серьезно ограничил рекламу букмекерских контор и тотализаторов, ввел административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, запретил участие в них лицам, находящимся в Едином реестре должников. Эти меры направлены на борьбу с распространением игровой зависимости, которая разрушает семьи, толкает людей на преступления и самоубийства.





Среди других важных юридических новелл - ужесточение наказания за хулиганство, вандализм и умышленное повреждение чужого имущества. Это важно для поддержания общественного порядка и защиты прав законопослушных граждан.





Отмечу также поправки, согласно которым с 1 июля 2025 года начнут свою деятельность три самостоятельных кассационных суда - по уголовным, административным и гражданским делам. Таким образом, граждане получат возможность восстановить свои права, нарушенные государственными органами.





В прошлом году было реализовано много важных законодательных инициатив. Однако нужно понимать, что принять закон - это только полдела, гораздо важнее, чтобы он работал на практике. А соблюдаться законы будут тогда, когда они соответствуют запросам общества. Поэтому в текущем году мы продолжим совершенствование правовой системы, исходя из ожиданий и интересов людей, а также приоритетных задач развития страны.





Вы неоднократно заявляли о непрерывном характере наших реформ. На первом Форуме работников сельского хозяйства намекнули на новые инициативы и решения, которые будут приняты для дальнейшей модернизации страны. О каких инициативах идет речь? Будут ли продолжены политические реформы?





- Реформы, реализуемые в течение последних пяти лет, - это продуманная стратегия, исходящая из запросов граждан и долгосрочных интересов страны, политической конъюнктуры здесь нет.





Базовые политические реформы уже проведены. Они активно обсуждались в обществе и, в конечном итоге, были поддержаны большинством граждан. Результат этих реформ -открытость и эффективность ключевых политических институтов, усиление системы сдержек и противовесов между ветвями власти и, главное, расширение и активизация участия граждан в политической жизни.





Напомню, по итогам июньского референдума 2022 года обновилась треть статей Конституции, что показывает масштаб проведенных преобразований. Многие реформы находятся в процессе реализации. Таким образом, вектор задан, повестка ясна, первые результаты уже получены. Но реформы - это постоянный процесс, они будут разрабатываться по мере появления реального общественного спроса. Реформы есть и будут неотъемлемой частью государственного строительства.





В посланиях мною высказываются актуальные инициативы, касающиеся дальнейшего развития нашего государства. На заседаниях Национального курултая, как правило, акцентирую внимание на самых острых вопросах, волнующих наших граждан. Так будет и в этом году.





Появилась информация, что готовится фундаментальная реформа, предусматривающая переход Казахстана к парламентской системе государственной власти. Насколько это реально?





- Парламентская система, безусловно, имеет право на существование. В ряде европейских и даже азиатских стран она пустила глубокие корни. Но в целом универсальной формулы власти не существует, каждое государство при выборе политической системы исходит из исторического контекста, национального менталитета, политической практики. Мой аппарат внимательно изучает мировую практику. Согласитесь, парламентская система в постсоветских странах пока не показала себя с лучшей стороны, последние события в Грузии со всей очевидностью говорят в пользу данного вывода.





Выбор политической системы государственной власти - в высшей степени ответственное решение, оно должно приниматься не кулуарно, а только путем всенародного референдума. Моя концепция "Сильный президент - Влиятельный парламент - Подотчетное правительство", убежден, наилучшим образом подходит для политической системы Казахстана. Но для полного воплощения в жизнь данной концепции нам предстоит серьезно поработать. Уверен, президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем - наиболее оптимальная для Казахстана.





Ни я, ни все мы не имеем права принимать решение, идущее во вред стабильному, устойчивому развитию нашего государства. Здесь ошибаться ни в коем случае нельзя. В конце концов, все конституционные нововведения, реформирование парламента, выборы акимов сел, районов и городов, создание Национального курултая и, самое главное, упор на верховенство закона - все это надежная гарантия против политического застоя.





В этой связи скажите, будут ли в нашей стране досрочные парламентские выборы, о которых сейчас начали говорить и писать?





- Знаю, такие прогнозы существуют. Полагаю, информационная шумиха создается намеренно. Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с парламентом. На мой взгляд, депутаты парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность. Что касается правительства, то это более подвижный механизм, изменения в его составе возможны, в том числе с учетом позиции правящей партии "Аманат" и других парламентских партий.





На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов. Стратегическая задача - обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, упрочение регионального лидерства.





Людей особенно волнуют вопросы личного благополучия. Какие проекты предусматриваются властью, чтобы в самое ближайшее время удовлетворить пожелания граждан?





- Все наши реформы, все меры по развитию экономики нацелены на повышение уровня и качества жизни граждан. Другой цели нет. Это приоритетная задача Правительства.





Напомню, прошлым летом был принят Национальный инфраструктурный план до 2029 года, в рамках которого предусмотрена реализация свыше 200 проектов c общим объемом инвестиций более 40 триллионов тенге.





В этом году будет завершено строительство вторых путей железнодорожного участка "Достык - Мойынты" протяженностью 836 километров. Этот проект кардинально изменит транзитно-транспортную инфраструктуру страны. Пропускная способность маршрута увеличится в 5 раз, значительно вырастет скорость контейнерных поездов. Примечательно, что столь масштабный проект впервые реализован усилиями отечественных проектировщиков, инженеров, строителей.





Будет завершено строительство обводной железнодорожной линии станции Алматы, которая позволит разгрузить Алматинский железнодорожный узел и сократить время доставки грузов.





Для повышения качества пассажирских перевозок будет продолжено обновление вагонного парка.





В текущем году планируется реализовать большие проекты в сфере энергетики мощностью более 600 мегаватт. Серьезный импульс получит "зеленая" энергетика. Уже достигнуты договоренности с зарубежными инвесторами о строительстве ветровых, солнечных и гидроэлектростанций.





Закончится строительство проекта будущего расширения месторождения Тенгиз. Особое внимание уделяется переработке нефти, развитию нефтегазохимии, в частности будут расширены производственные мощности Актауского битумного завода





Ожидается ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Талдыкорган - Ушарал", четвертой нитки газопровода "Жанаозен - Актау", а также автоматизированной газораспределительной станции в Атырауской области.





Продолжится развитие машиностроительной отрасли, будут запущены новые производства автомобилей ведущих мировых брендов. В Костанае начнется выпуск чугунных отливок для двигателей внутреннего сгорания, а также компонентов ведущих мостов.





Считаю, что для строительства крупных инфраструктурных объектов, которые дадут мощный импульс развитию экономики, можно и даже нужно использовать средства Национального фонда. Он ведь создавался для таких целей, а не для складирования средств в зарубежных финансовых институтах.





Государство примет меры для дальнейшего развития жилищного строительства, повышения доступности жилья. До 2029 года запланировано предоставление арендного жилья





10 тысячам очередников ежегодно. Мною были подписаны поправки в законодательство по вопросам жилищной политики. "Отбасы банк" будет трансформирован в полноценный институт развития, который станет заниматься постановкой на учет и распределением жилья среди нуждающихся граждан по принципу "одного окна".





Большое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры. Продолжается реализация национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого возводятся медицинские объекты в сельской местности. Запланировано строительство 217 комфортных школ на 460 тысяч ученических мест. 105 из них уже построены. Цель - полностью решить проблему аварийных школ и трехсменного обучения, устранить дефицит ученических мест.





Месяц назад принят Республиканский бюджет на 2025-2027 годы, который сохранил свою социальную направленность. В нем предусмотрены значительные расходы на здравоохранение, образование и социальные нужды.





Сегодня уже понятно, что повысить качество жизни людей невозможно без цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Какие перспективы у нашей страны имеются в этой сфере?





- Наши граждане хорошо знают все преимущества цифровизации государственных услуг. Список сервисов, доступных на сайте электронного правительства, постоянно пополняется. Согласно рейтингу ООН, Казахстан по развитию e-government занял 24-е место в мире. Неплохой результат, но ни в коем случае не повод для самоуспокоения, нужно качественно улучшать показатели. Об этом я постоянно напоминаю Правительству.





Кроме того, казахские банки формируют собственные цифровые экосистемы, значительно облегчающие повседневную жизнь людей.





Отрадно, что увеличивается экспорт IT-услуг из Казахстана. Успешно функционирует Astana Hub, этот технопарк объединяет свыше полутора тысяч участников, почти треть из которых - зарубежные компании. Казахстан становится все более привлекательным для глобальных цифровых номадов.





Задача превратить Казахстан в один из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве вполне осуществима. Для этого нам надо развивать технологии искусственного интеллекта. Перспективные проекты уже появились.





К примеру, создана первая версия большой языковой модели казахского языка KazLLM. Это искусственный интеллект, который думает, анализирует и разговаривает на казахском языке. Работа в данном направлении продолжается.





До конца года будет открыт международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, призванный стать площадкой для привлечения инвестиций, внедрения лучшего мирового опыта и инноваций.





Надо иметь в виду, что в самые ближайшие годы искусственный интеллект сделает такой качественный скачок, что коренным образом изменит представления людей о жизни и полностью переформатирует саму жизнь людей. Не за горами время появления умных машин - роботов, которые многократно обойдут человека по интеллекту и к тому же обретут такое качество, как эмпатия, то есть чувства и эмоции, характерные для людей.





Для нас же важно обучить молодых граждан использовать технологии искусственного интеллекта в школах, колледжах и вузах. В прошлом году 15 наших университетов уже внедрили курсы компании Google по искусственному интеллекту. Прорабатывается вопрос реализации специальной программы подготовки специалистов в области искусственного интеллекта (AI-Sana).





Вместе с тем, какими бы полезными ни были нейросети, все же они создают определенные риски. К примеру, мошенники ими пользуются, чтобы генерировать фото и видео, подделывать голос человека. Поэтому многие страны занялись законодательным регулированием сферы применения этих технологий.





Депутаты парламента Казахстана инициировали разработку закона об искусственном интеллекте. К этому важному вопросу следует подойти обстоятельно. Нужно сформулировать принципы ответственного использования искусственного интеллекта, а также этические аспекты. Но регулирование искусственного интеллекта должно быть нацелено на его развитие, а не ограничение. Широкое внедрение этой высокой технологии открывает огромные возможности, которыми мы должны непременно воспользоваться.





Вы уделяете особое внимание поддержке бизнеса, проводите встречи с инвесторами и предпринимателями. Довольны ли Вы развитием предпринимательства в Казахстане?





- Работа по улучшению инвестиционного и бизнес-климата, развитию предпринимательской инициативы - это вопрос, который воспринимается мной в качестве безусловного приоритета. В недавнем Послании дал поручения правительству.





В апреле прошлого года принят закон по вопросам ведения бизнеса, нацеленный на создание благоприятных условий для предпринимателей. Мы наводим порядок в системе государственного контроля, переходим от проверок к профилактическим мероприятиям, внедряем так называемое регулирование "с чистого листа". Декриминализация ряда экономических преступлений, запрет ареста по 29 экономическим правонарушениям - все это сделано в интересах предпринимателей.





Государство поддерживает малый и средний бизнес через субсидирование, льготное кредитование и гарантирование займов. Доля МСБ в экономике в последнее время неуклонно растет, этот бизнес обеспечивает рабочими местами





4,3 миллиона человек, а это почти половина занятого населения. Поэтому можно уверенно сказать, что предпринимательская инициатива становится движущей силой экономического роста Казахстана.





Государство заинтересовано и в развитии крупного бизнеса. Радует его социальная ответственность, нацеленность на выстраивание долгосрочных партнерских отношений с местными сообществами. Посредством взаимодействия государства и бизнеса успешно решаются многие социальные проблемы.





В Казахстане возникла новая волна предпринимателей, которые имеют прогрессивное видение, внедряют передовые технологии. Такие бизнесмены конкурентоспособны и на мировом уровне.





Отрадно, что зарубежный бизнес открывает в Казахстане свои представительства. Это способствует интернационализации казахстанского рынка, усилению здоровой конкуренции, диверсификации нашей экономики. Инвестиционный штаб при правительстве оправдывает свое предназначение, принимает решения, действуя по принципу "одного окна".





Проводимая государством работа по улучшению инвестиционного климата приносит свои результаты. Недавно ЭСКАТО ООН опубликовала доклад, в котором отмечается, что в 2024 году Казахстан привлек 15,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций в новые проекты, что на 88% выше, чем годом ранее. Это наибольший показатель в регионе Северной и Центральной Азии, в котором наша страна обеспечила почти две трети (63%) прямых иностранных инвестиций.





Намерен и далее встречаться с представителями бизнеса и инвесторами. Поддерживаю их созидательные инициативы и начинания. От Правительства и всех государственных органов требую того же: прислушиваться к бизнесу, работать с ним сообща, помогать предпринимателям и инвесторам, вкладывающим средства в перспективные проекты. О давлении на бизнес не может быть речи, за это наказываем и будем привлекать к ответственности чиновников и силовиков. В свою очередь, предприниматели должны быть законопослушными и не участвовать в мошеннических схемах.





В обществе много говорят о коррупции. Мы видим, борьба с ней активно ведется. Сообщения о задержаниях чиновников создают впечатление разгула коррупции в нашей стране. Так ли это?





- Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере.





В вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.





В то же время постоянно напоминаю руководству антикоррупционного ведомства, что важно принимать решения объективно, не скатываться в кампанейщину. Ведь за каждым решением стоят судьбы людей.





Частые сообщения о задержании тех или иных коррумпированных чиновников - это следствие открытости государства, хотя определенные репутационные потери все же имеются. Но без этого невозможно построить справедливое государство на основе "Закона и Порядка".





Казахстан и Россию исторически связывают тесные экономические и культурно-гуманитарные контакты. В ноябре прошлого года состоялся государственный визит в Казахстан президента Российской Федерации Владимира Путина, что привлекло к себе большое внимание в нашей стране и за рубежом. Как Вы оцениваете итоги прошедших переговоров?





- Повестка переговоров с президентом России была очень насыщенной. Мы обстоятельно обсудили все вопросы, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-образовательной сферах. В Астану прилетела почти половина состава российского правительства, что свидетельствует о стратегической важности современного Казахстана для России.





О результатах переговоров много писали и говорили, но многое осталось за кадром. С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией.





Президент Путин - опытный государственный деятель, хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение нашей страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона. Поэтому с Казахстаном Россия ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По-другому быть не может, ведь наши страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Показательно, что наибольшее количество поездок Владимир Путин совершил именно в нашу страну - 33 визита. Кроме того, мы беседуем по телефону, встречаемся в рамках международных форумов, одним словом, находимся на постоянной связи.





Все это нужно как Казахстану, так и России, так как служит задаче обеспечения стабильности в Евразии, где обе страны играют ключевую роль.





В ходе референдума по атомной энергетике Вы выступили перед прессой и сказали, что к строительству АЭС будут привлечены зарубежные компании, обладающие лучшими технологиями. Будет создан международный консорциум. Есть ли понимание в правительстве, каким компаниям будет отдано предпочтение?





- Данный вопрос обсуждался с Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану. Договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта. Речь шла о возможном участии компании "Росатом", обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом. Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западные.





В этом году будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение. Убежден, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС. Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит. Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее.





Еще одним знаковым событием прошедшего года стал государственный визит в Казахстан Председателя КНР Си Цзиньпина. Каковы главные результаты состоявшихся переговоров? В СМИ заявлялось, что Вы и председатель Си поставили перед правительствами двух стран задачу удвоить объемы взаимной торговли. Достижима ли эта цель?





- Надо сказать, председатель Си Цзиньпин хорошо знает нашу страну, тепло относится к казахскому народу. Мы вдвоем в дружеской обстановке обсудили все вопросы двусторонних связей, региональной и международной ситуации. Каких-либо разногласий нет. Для Китая Казахстан - крайне важный стратегический партнер. Казахско-китайское сотрудничество приобрело динамичный и многогранный характер, по сути, достигло уровня вечного стратегического партнерства. Это, безусловно, соответствует интересам Казахстана.





Во время государственного визита в Казахстан Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай никогда не нанесет вреда нашей стране, всецело поддерживает ее суверенитет и независимость. Это крайне важное заявление.





В 2023 году между Казахстаном и Китаем установлен взаимный безвизовый режим, что оказало положительное влияние на расширение торговых связей, сближение двух народов. Казахстанские граждане получили возможность по-новому взглянуть на Китай, воочию убедиться в том, что эта страна превратилась в технологическую державу, при этом ее граждане проявляют дружеское отношение к нашим соотечественникам.





Дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с Китаем останется важной задачей казахской дипломатии. Эта страна прочно занимает позицию основного торгового партнера Казахстана и стала одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Для выполнения важной задачи удвоения объема торговли имеются все предпосылки, прежде всего политическая воля лидеров двух государств. Поэтому данная цель вполне достижима.





Диалог на высшем уровне получит свое продолжение и в 2025 году. Запланировано участие Председателя Си Цзиньпина в саммите "Центральная Азия - КНР". Уверен, его визит в Казахстан, а также переговоры в Китае осенью текущего года будут способствовать дальнейшему укреплению многогранного взаимодействия между двумя странами.





У Вас в начале декабря состоялся телефонный разговор с Дональдом Трампом. В последние месяцы было высказано немало разных экспертных оценок о том, как его второй приход в Белый дом повлияет на американскую политику и в целом на ситуацию в мире. В этой связи какими Вы видите казахско-американские отношения в ближайшие годы? Не повлияют ли на них непростые отношения США с Китаем и Россией?





- Действительно, состоялась содержательная и откровенная беседа с президентом Дональдом Трампом. Могу уверенно сказать, что он положительно относится к Казахстану как важному стратегическому партнеру США. Условились поддерживать рабочие контакты на высоком политическом уровне. Трамп и его команда займутся продвижением в международную политику новых смыслов и новых подходов, которые неизбежно повлияют на ситуацию в мире.





Мне довелось участвовать в налаживании казахско-американских отношений с середины 90-х годов прошлого столетия. За более чем три десятилетия взаимного сотрудничества сложилось общее видение приоритетов - торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, нераспространение ядерного оружия и безопасность. Данная повестка ляжет в основу нашей совместной работы и с новой администрацией Белого дома.





Во время телефонного разговора Дональд Трамп поинтересовался нашим видением прекращения военных действий на Украине. Эта тема не нова для меня, поскольку такой же вопрос задавали многие руководители государств и международных организаций в течение 2024 года. Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы. Подчеркнул, что Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира.





Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем. Дело в том, что напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с определенными странами, поэтому мы стремимся минимизировать негативное влияние внешних тенденций. Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами.





Сотрудничество между тюркскими государствами постоянно наполняется новым содержанием. В прошлом году Казахстан в статусе председателя Организации тюркских государств внес заметный вклад в углубление связей между нашими братскими народами. В целом какой Вы видите роль Казахстана в дальнейшей интеграции тюркского мира?





- Казахстан стоял у истоков Организации тюркских государств. Страны, входящие в ОТГ, являются нашими соседями и важными геополитическими партнерами.





В период нашего председательства особое внимание было уделено активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах. Достигнуты конкретные результаты, реализован ряд масштабных проектов, организовано более





80 мероприятий. В Астане состоялись V Всемирные игры кочевников. Тесные связи налажены между учебными и академическими структурами, творческой интеллигенцией. Особую роль в сближении наших народов играет древний Туркестан, провозглашенный в 2021 году духовной столицей тюркского мира.





За последние 10 лет значительно укрепились торговые связи между членами ОТГ, в 2024 году объем взаимного товарооборота превысил 45 миллиардов долларов. Наши страны играют важную роль в реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мы намерены наращивать сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровизации.





В качестве председателя ОТГ Казахстан выступил с девизом "TURKTIME!". Эта аббревиатура означает восемь приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy). Эти приоритеты были с интересом восприняты всем тюркским сообществом, которое не ограничивается странами ОТГ. Казахстан поддерживает все созидательные инициативы, способствующие сближению тюркского мира, положительно относится и к российской концепции "Алтай - колыбель тюрков". Наша страна будет и далее содействовать углублению связей между всеми тюркскими народами, продвижению нашего общего богатого историко-культурного наследия.





Вы уже сказали, что зарубежные эксперты и дипломаты стали называть Казахстан средней державой. Какова роль средних держав, и что Казахстан будет делать в этом качестве?





- На этот счет я не раз высказывался как внутри страны, так и за рубежом. Система международных отношений находится в упадке, можно сказать, деградирует. Нарастает нестабильность, множатся взаимные обвинения крупных держав. Совет Безопасности ООН, по существу, парализован. Такая нездоровая международная ситуация закономерно беспокоит многие государства, включая Казахстан, поскольку не способствует их успешному социально-экономическому развитию.





Учитывая мощный запрос на формирование более справедливого мира, средние державы, на мой взгляд, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства.





Убежден, настало то время, когда именно средние державы общими усилиями могут построить новые прочные мосты между конфликтующими геополитическими полюсами и тем самым снизить уровень международной конфронтации.





В этом году будет праздноваться юбилей Великой Победы. Как и для многих других государств, для нашей страны эта дата имеет большое символическое значение. Какие планируются мероприятия в связи с юбилеем Победы?





Чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года. Казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма. Наши отцы и деды героически воевали на всех фронтах, Казахстан к тому же стал надежным тылом, сыграл важную роль в снабжении армии вооружением, промышленными товарами и продовольствием.





О подготовке к предстоящему юбилею Победы мною было сказано на заседании Национального курултая в Атырау. Обнародованные тогда инициативы уже получили практическое воплощение. Трем степеням ордена "Айбын" присвоены имена наших героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Обязательно вспомним подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой.





План празднования юбилея Победы достаточно насыщенный. Центральным событием станет военный парад в Астане. Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы, продолжится исследовательская работа по увековечению памяти наших воинов.





В календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой.





Уверен, юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстанцев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш общий долг - помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле.





Еще один актуальный вопрос. В последнее время сфера употребления казахского языка заметно расширилась, количество граждан, свободно владеющих государственным языком, увеличилось. Это говорит о растущей востребованности казахского языка. Более того, растет интерес к его изучению и за рубежом. На Ваш взгляд, что необходимо сделать для придания еще большего импульса продвижению казахского языка в нашем обществе?





- Согласен с Вами, привлекательность и конкурентоспособность казахского языка стремительно повышаются. Отрадно, что казахский язык становится "модным" и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан. Отечественный бизнес выстраивает свои маркетинговые кампании с учетом запросов и ожиданий казахскоязычного потребителя. Все это наглядно свидетельствует об эффективности политики государства в этой очень деликатной и политически важной сфере.





К слову, в мире насчитывается более 7 тысяч языков, свыше трех тысяч из которых находятся под угрозой исчезновения. Казахский язык к этой группе не принадлежит, в 2024 году он занял 79-е место среди самых распространенных языков планеты.





Здесь нужно воздать должное представителям казахской интеллигенции - писателям, журналистам, учителям, ученым, деятелям культуры, а также труженикам села - истинным патриотам, которые в сложный и противоречивый советский период, по существу, спасли казахский язык от исчезновения на всемирной лингвистической карте.





Для достижения еще более впечатляющих результатов, помимо модернизации научно-образовательной инфраструктуры, совершенствования системы преподавания казахского языка в школах и учебных заведениях, нужно решить вопрос повышения статуса преподавателей. Необходимо поддержать специальный фонд, созданный в 2023 году по инициативе общества "Қазақ тілі".





Особое внимание следует уделить применению цифровых технологий, потому что это во многом предопределит дальнейшую судьбу казахского языка, а значит, и глобальную конкурентоспособность нашего государства.





Полезную роль в развитии государственного языка может сыграть наша творческая молодежь и креативная индустрия. Государство будет содействовать развитию этой перспективной отрасли экономики. Речь идет о создании коммерчески привлекательного, востребованного на отечественном и мировом рынках казахскоязычного контента - литературы, музыки, кино, сериалов, компьютерных игр.





Успешное будущее казахского языка у меня не вызывает сомнений. Казахский язык как государственный язык будет играть особую роль в консолидации нашего народа, но его продвижение нельзя противопоставлять другим языкам, прежде всего русскому языку.





В своих выступлениях Вы уделяете особое внимание молодежи. У казахстанской молодежи большие возможности для самореализации, можно сказать, перед ней открыты все двери. Но печально видеть, как некоторые представители молодежи тратят свою жизнь впустую, увлекаясь азартными играми, наркотиками или попросту бесцельно проводя день ото дня в социальных сетях. Что, по-Вашему, нужно сделать для воспитания политически ответственной и всесторонне развитой молодежи?





- Во многих выступлениях отдельно говорю о нашей молодежи, потому что искренне переживаю за ее будущее. Судьба нашей страны в ее руках. Мы обязаны воспитать молодое поколение в духе деятельного патриотизма и высокой культуры. Все наши реформы проводятся ради благополучия именно молодого поколения. И это не красивые слова, а сама суть государственной стратегии.





Сегодняшняя молодежь знает гораздо больше, чем мы в их возрасте. В технологическую эпоху это вполне естественно. В Казахстане много талантливых, целеустремленных, образованных парней и девушек. Именно поэтому я не устаю повторять, что верю в молодежь.





Единственное мое пожелание, можно сказать, напутствие: наши молодые граждане должны обладать созидательным мировоззрением и конструктивным мышлением, отличаться благоразумием. Хочу, чтобы они не увлекались чуждыми нашему менталитету идеями, не впадали в апатию и нигилизм, были энергичными, дисциплинированными, любознательными, трудолюбивыми.





Ровесники Независимости уже добиваются впечатляющих результатов в науке, спорте, бизнесе, креативной индустрии, на государственной службе. Многие из них плодотворно трудятся на производстве и в сельском хозяйстве. К слову, нынешний год был объявлен мною Годом рабочих профессий. Предстоит многое сделать для повышения авторитета человека труда, продвижения ценностей трудолюбия и профессионализма.





Во многих сферах нашей экономики ощущается нехватка рабочих рук. В этой связи хочу сказать, что, хоть рабочие специальности не сулят баснословных и быстрых заработков, зато они гарантируют востребованность на рынке труда, а также особый статус в нашем обществе. Посещая предприятия, вижу много молодых людей, в том числе представителей рабочих династий. Это меня радует. Задача государства - материально и морально помочь молодым специалистам, поэтому этой работой буду заниматься постоянно.





А как вы относитесь к выезду нашей молодежи за границу на учебу или для трудоустройства?





- Сегодня многие молодые люди стремятся выехать за рубеж, чтобы получить там образование или сделать карьеру. Это неизбежное следствие глобализации, поэтому к данному явлению нужно относиться с пониманием.





В ведущих мировых университетах наша молодежь может получить добротные знания и опыт, расширить свой кругозор. Поэтому государство не только не препятствует, но и поощряет обучение граждан за рубежом. О международной стипендии "Болашак" хорошо известно, организуются также стажировки молодых ученых в зарубежных научных центрах, производится обмен студентами с рядом стран.





Считаю нормальным выезды молодых граждан для профессионального роста или ради более высокого заработка. Молодые люди не должны бояться сорваться с обжитого места, они должны быть мобильными. Всю жизнь сидеть в одном селе или городе, требовать от власти высокой зарплаты за полмесяца на рабочем месте - это уже ушедшая в прошлое архаика, так современные молодые люди не должны себя вести. Нужно стремиться быть там, где твои способности будут востребованы, будь это мегаполис, другой регион или даже другая страна. Под лежачий камень вода не течет.





Находясь за границей, наши сограждане могут принести пользу Родине, популяризируя казахские традиции и культуру, способствуя укреплению репутации нашей страны. Это тоже важная миссия - продвигать бренд Казахстана в мире.





Однако выезд за рубеж все же не должен рассматриваться как "билет в один конец". Лучше, когда, освоив новые технологии и набравшись опыта, наши сограждане возвращаются домой, в Казахстан. У нас много сфер, в которых квалифицированные специалисты нарасхват. Задача Правительства - создать условия для их плодотворной работы в нашей стране.





Хотел бы поблагодарить за интервью, но все же не могу обойти стороной один вопрос: почему Вы отдаете предпочтение печатному интервью, а не другим форматам живого общения с прессой?





- Чтение периодики - привычка, которая вошла в мою жизнь еще с молодости. Постоянно читаю и газету "Ана тілі". Круг моих информационных источников достаточно широк - это телевидение, интернет, социальные сети, не говоря уже о материалах, которые получаю каждый день из различных ведомств. Внимательно слежу за всеми тенденциями в информационном пространстве. Нельзя недооценивать значение письменных текстов, они все же служат важным источником информации о государственной политике.





По своему характеру я аналитик, над текстами выступлений, заявлений, писем и даже телеграмм работаю самолично. Сотрудники аппарата уже привыкли, что после моего редакционного вмешательства в текстах "живого места" не остается.





Правда, есть и другой тип руководителей, которые сами инициируют общение с журналистами, охотно раздают интервью телевизионным репортерам, а затем с удовольствием смотрят новости со своим участием. Каждому свое.





Дав интервью Вашему изданию, хотел тем самым поддержать казахскоязычные медиа, которые составляют ядро отечественной журналистики. 22 марта этого года газете "Ана тілі" исполнится 35 лет. Поздравляю с предстоящим юбилеем. За это время она прошла большой путь, стала самобытной, обрела стабильную аудиторию.





На мой взгляд, сегодня у нас получился полезный и откровенный разговор по самым актуальным вопросам. В таких объемных интервью присутствуют тщательно продуманные нюансы и важные аспекты, касающиеся деятельности государства. Тем более, что это интервью подводит итоги прошлого года и задает повестку на текущий год.





По сути, это мое специальное обращение к соотечественникам, оно призвано дать пищу для серьезных размышлений и задать тон нашей работе на этот год.