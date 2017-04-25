Акимат Южно-Казахстанской области и КазНУ имени аль-Фараби подписали меморандум о сотрудничестве

Шымкент. 24 апреля. Kazakhstan Today - 18-19 апреля в Шымкенте по инициативе ректора КазНУ имени аль-Фараби Г. Мутанова была организована встреча ученых университета с представителями промышленных предприятий Южно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе КазНУ.
В рамках встречи была организована выставка опытно-конструкторских и инновационных проектов ученых университета, где были представлены более 20 самых перспективных разработок, готовых для внедрения в реальный сектор экономики Южно-Казахстанского региона, передает Kazakhstan Today .
Главным итогом встречи стало проведение круглого стола "Наука-образование-производство" под председательством акима ЮКО Жансеита Туймебаева. В мероприятии приняли участие руководители промышленных предприятий области, представители малого бизнеса, авторы инновационных идей, представители научно-исследовательских институтов. Были заслушаны доклады некоторых партнеров КазНУ имени аль-Фараби из числа предприятий ЮКО, в частности химико-фармацевтический завод АО "Химфарм" выразил готовность к производству инфузионного раствора на основе субстанции "Лимонидин", обладающей значительной антивирусной активностью по сравнению с другими препаратами ("Амфотерицин В", "Оксолиновая мазь" и "Рибавирин").
"АО "Химфарм" уже был осуществлен промышленный выпуск оригинальной отечественной мази "Лимонидин", полученной учеными университета и в настоящее время являющейся более перспективной для производства, поскольку она зарегистрирована в Министерстве здравоохранения РК и введена в Государственный реестр лекарственных средств, разрешенных для применения на территории Казахстана", - уточнили в пресс-службе.
На сегодняшний день учеными университета уже достигнута договоренность с компанией ТОО "Planta", имеющей сеть аптек по распространению фармацевтических препаратов, о продвижении нанокапсул, разработанных отечественными учеными на базе Научно-технологического парка КазНУ им. аль-Фараби совместно с ТОО "Научно-производственный центр "Рауан". "КазНУ имени аль-Фараби также имеет положительный опыт по совместной деятельности и с другими предприятиями Южно-Казахстанского региона. К примеру, с птицефабрикой ТОО "Шымкент кус" ведутся работы по и внедрению в производство биологически активных кормовых добавок и биостимуляторов, полученных на основе микроводорослей для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц. Одним из направлений для сотрудничества является и генная инженерия, применяемая ТОО "Ордабасы кус" в процессе выращивания индюшек и позволяющая полностью использовать генетический потенциал выбранного кросса птицы", - информирует пресс-служба.
Аким ЮКО призвал представителей промышленных предприятий и бизнес-структур активно сотрудничать с университетом и подобные встречи проводить ежегодно, с привлечением еще большего количества участников из других регионов. По словам акима, КазНУ имени аль-Фараби, являясь флагманом высшего образования Казахстана, соответствующего всем современным международным требованиям, является главным партнером для сотрудничества не только в сфере горно-металлургической и нефтеперерабатывающей отрасли, но и по направлениям IT-технологий и гуманитарных наук. В целом поддерживая идеи главы государства, озвученные в программной статье "Курс на будущее: духовное возрождение", аким поставил особый акцент на сотрудничество по изучению национальных памятников и исторических мест области, на территории которой расположено более 80% археологических объектов.
Между акиматом Южно-Казахстанской области и КазНУ имени аль-Фараби подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого акимом области дан ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие ЮКО как основной базы горно-металлургической, нефтехимической, химической промышленности и машиностроения, путем внедрения новых экономически целесообразных технологий и новых материалов. Реализация основных направлений сотрудничества, обозначенных в меморандуме, в целом направлена на практическое исполнение основных приоритетов, обозначенных в послании президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" и позволит в скором будущем обеспечить устойчивое продвижение Казахстана в число тридцати передовых стран мира, подчеркнули в пресс-службе.
Просмотров: 3471
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter