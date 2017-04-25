КазНУ присоединился к программе обмена студентами между вузами тюркских стран

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - КазНУ имени аль-Фараби присоединился к реализации проекта "Орхунский процесс". Соглашение об участии в масштабной программе были подписаны представителями 16 вузов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции на заседании Совета тюркских университетов в городе Бишкеке (Кыргызстан), сообщает пресс-служба казахстанского вуза.

Международная некоммерческая программа Союза тюркских университетов "Орхунский процесс" предполагает обмен студентами и преподавателями между высшими учебными заведениями. Проект стартует в сентябре 2017 года и для начала будет организован для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям "Международные отношения" и "Политология", передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи в Кыргызско-Турецком университете имени Манаса председатель Тюркского совета вузов профессор Себахаттин Балжы презентовал вебсайт Союза тюркских университетов, разработанный на языках стран-партнеров. На заседании были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и совместное проведение первых спортивных игр между тюркскими университетами, которые пройдут 15-19 мая 2017 года в Бишкеке.

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