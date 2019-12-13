В одной из школ Нур-Султана у учителя выявили туберкулез

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - У учителя средней школы № 60 города Нур-Султан выявили туберкулез, сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг города, передает Kazakhstan Today.

"Диагноз туберкулез учителю был выставлен после обращения больной в поликлинику с недомоганием. Сейчас в 60 школе проводятся мероприятия - определен круг контактных с целью проведения профилактического обследования", - сообщили в ведомстве.

Всего за прошедший период 2019 года в школах города выявлено 5 случаев заболевания туберкулезом среди учителей (№84, 74, 73, 80, 60 школы). Сотрудниками департамента по всем случаям туберкулеза проведены внеплановые проверки школ с организацией противоэпидемических мероприятий, определены круг контактных, организована заключительная дезинфекция в очагах. Контактные в очагах обследованы с проведением рентгенологических исследований, постановки туберкулинодиагностики.

Своевременно проведенные противоэпидемические мероприятия позволили не допустить повторных случаев заболевания в вышеуказанных школах", - отметили в департаменте.

За текущий период по городу охвачено флюороосмотром 395 606 человек, из них выявлено - 237 больных туберкулезом.

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