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В Алматы онкобольных детей на один день помещают в сказку

28.05.2019, 15:44 6427
Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - Сотрудники детского отделения КазНИИ онкологии и радиологии, волонтеры и меценаты прикладывают все усилия, чтобы скрасить длительное пребывание онкобольных детей на лечении в медучреждении. Об этом рассказала заведующая детским отделением НИИ Анна Быковская, передает корреспондент агентства.
 
Как уточнила Анна Быковская, в отделении дети после операций проходят курс лучевой терапии, который занимает длительное время. При этом врачи делают все возможное, чтобы поддержать детей морально, скрасить их досуг интересными занятиями и даже исполнить детские мечты.
 

Каждый из детей на один день попадает в сказку. Занимаются этой программой наши волонтеры. Дети загадывают желание, кем они хотят быть. Затем снимается помещение, продумывается образ, ребенок переодевается, перевоплощаясь в задуманный им образ, и на день попадает в эту сказку. Впечатлений потом очень много", - рассказала врач.

 
Она отметила, что прохождение терапии в течение 55 дней детям было бы очень тоскливо, если бы не добрые люди, которые оказывают всестороннюю помощь. В частности, детей часто посещают аниматоры. 
 
"Вот сегодня аниматоры делали с детьми необыкновенные шоколадные конфеты на палочках. Каждый понедельник к нам приходят волонтеры, занимаются с детьми, рисуют, пишут", - рассказала Анна Быковская.
 
В отделении шумно и весело отмечают все праздники и, конечно же, празднуют дни рождения. Поздравляют маленьких пациентов не только аниматоры и волонтеры, но и приходят в гости четвероногие друзья: дети с удовольствием играют с собаками. Кроме того, и сами ребятишки покидают свои палаты. Например, в ближайшие дни запланирован поход в цирк. 
 
Отделению оказывается и практическая помощь.
 

При спонсорской помощи у нас приведена в порядок столовая. Но отделение, и вообще все здание, старое, с ним очень много хлопот. Но мы пытаемся поддержать порядок", - подчеркнула Анна Быковская.

 
Напомним, накануне представители КазНИИ онкологии и радиологии Минздрава РК выступили на пресс-конференции, призвав население своевременно проходить онкоскрининги, профосмотры и обращать внимание на первые признаки появления заболеваний. Было отмечено, что ранняя диагностика заболевания и адекватная терапия значительно повышают шансы на излечение больного.
 
 

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