Казахстанцы могут бесплатно пройти три вида онкоскринингов

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане бесплатно проводятся три вида онкоскринингов для населения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Минздрава РК, президент Ассоциации онкологов Казахстана, доктор медицинских наук Диляра Кайдарова, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане сейчас есть три вида бесплатных онкоскринингов для населения: на рак молочной железы (для женщин от 40 до 70 лет), рак шейки матки (для женщин от 30 до 70 лет) и колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет). Все эти онкоскрининги можно пройти в поликлиниках, бесплатно, в любое время", - сказала Кайдарова.

Казахстан пятый год подряд принимает участие в Европейской неделе ранней диагностики рака головы и шеи. Её целью является увеличение осведомлённости врачей первичного звена, узких специалистов и населения о ранних симптомах рака головы и шеи, способствующее своевременному обращению к медработникам, а также ранней постановке диагноза. В рамках сегодняшней пресс-конференции был подписан долгосрочный Меморандум о взаимодействии между Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии, немецкой компанией "Мерк" и швейцарской компанией "Ацино". Документ обеспечит возможность поддержки со стороны этих компаний внедрения новых методов диагностики и лечения пациентов не только с новообразованиями головы и шеи, но и с колоректальным раком, а также поддержку научных и образовательных мероприятий в области онкологии в Казахстане.

"Сейчас идет рост распространённости колоректального рака среди мужчин и женщин. Каждая маленькая родинка может быть симптомом меланомы , которая протекает молниеносно и уносит жизни. Растет количество случаев рака ротовой полости. Если во рту появились какие-то язвочки, кровотечение, есть пятна и они не проходят более чем 2 недели, нужно обращаться к врачу. Это особенно актуально для тех, кто курит или употребляет крепкий алкоголь. При жалобах со стороны уха, горла или носа нужно идти к ЛОР-врачу и обследоваться. Каждая женщина может сделать самообследование груди. Если есть подозрительные узелки или уплотнения - нужно обращаться к врачу. Мужчинам в 50 лет нужно сдавать анализ ПСА (простато-специфический антиген), который показывает наличие изменений в предстательной железе. Желательно каждый год проходить профилактические осмотры. Это можно сделать в своих поликлиниках. Мы обучаем врачей поликлиник онконастороженности, ведь в первую очередь население обращается к ним", - отметила Диляра Кайдарова.

На пресс-конференции было отмечено, что для увеличения осведомлённости населения о ранней диагностике рака головы и шеи будут использованы социальные сети. Цифровые технологии будут применяться и для обучения специалистов: в рамках системы непрерывного медицинского образования в онлайн программы обучения врачей общей практики, стоматологов, ЛОР-врачей и онкологов будут включены разделы, посвященные диагностике новообразований головы и шеи.

Ежегодно в Казахстане раком головы и шеи заболевают около 2 тыс. человек. Главная причина высокой смертности больных раком головы и шеи - поздняя диагностика. Фундаментом поздней диагностики являются, с одной стороны, недостаточный уровень знаний врачей первичного звена и отсутствие необходимой координации действий между врачами различных специальностей, с другой - низкая осведомленность населения о заболевании и факторах риска его развития", - отметил генеральный директор Мерк Биофарма СНГ Роджер Элиа.

По информации специалистов, локализация рака головы и шеи - это гортань, полость рта, глотка, полость носа и околоносовые пазухи, слюнные железы. Каждый год в мире выявляют свыше 650 тыс. новых случаев плоскоклеточного рака головы и шеи, из числа этих пациентов ежегодно умирают около половины. Лечение рака головы и шеи на поздних стадиях сильно осложнено - это, как правило, калечащие операции, приводящие к инвалидности и существенно ухудшающие качество жизни пациентов. Ранняя диагностика заболевания и адекватная терапия значительно повышают шансы на излечение больного.

"Раннее выявление рака и предраковых заболеваний органов головы и шеи является ключевым фактором, способным повлиять на улучшение результатов лечения и повышение показателей выживаемости. Довольно часто о развитии заболевания первым узнает сам пациент на поздних стадиях заболевания. Мы же со своей стороны готовы поддерживать мероприятия и проекты, направленные на повышение уровня знаний населения о признаках новообразований головы и шеи", - сообщила директор отдела маркетинга компании "Ацино Каз" в Казахстане Анна Зикеева.

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