Казахстанцев пригласили пройти бесплатное обследование на колоректальный рак

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Казахстанцев приглашают бесплатно обследоваться на колоректальный рак, передает Kazakhstan Today.

Март является месяцем профилактики одного из наиболее распространенных в мире видов онкологических заболеваний - колоректального рака. Количество заболевших колоректальным раком во всем мире растет с каждым годом. В общей структуре онкопатологии в Казахстане этот вид рака входит в пятерку самых распространенных. Ежегодно регистрируется более 3000 случаев колоректального рака. В группе риска - люди старше 50 лет, сообщили в КазНИИ онкологии и радиологии Минздрава РК.

Казахстан - первая страна в СНГ, где с 2011 внедрен бесплатный скрининг по ранней диагностике колоректального рака. Казахстанцы от 50 до 70 лет могут пройти такой скрининг в поликлиниках по месту жительства (прикрепления).

Адреса государственных онкодиспансеров и онкоцентров в городах и регионах Казахстана: 1) Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК, Алматы, проспект Абая, 91; 2) Алматы: Алматинский онкологический центр, улица Папанина, 220; 3) Алматинский региональный онкологический центр, Алматы, улица Демченко, 83; 4) Нур-Султан: городской онкоцентр, улица Манаса, 17; 5) Кокшетау: областной онкодиспансер, улица Акан-Сери, 1/б; 6) Актобе: областной онкодиспансер, микрорайон Жанаконыс, 8; 7) Талдыкорган: областной онкодиспансер, улица Абая, 316; 8) Атырау: областной онкодиспансер, улица Владимирского, 2; 9) Усть-Каменогорск: областной онкодиспансер, улица Серикбаева, 1; 10) Семей: Центр ядерной медицины и онкологии, улица Кутжанова, 3; 11) Тараз: областной онкодиспансер, улица Азербаева, 156; 12) Уральск: областной онкодиспансер, улица Алматинская, 58; 13) Караганда: областной онкодиспансер, улица Кривогуза, 189; 14) Кызылорда: областной онкодиспансер, проспект Абая, 65; 15) Костанай: областной онкодиспансер, улица Кубеева, 2; 16) Актау: областной онкодиспансер, 26-й микрорайон, 71/6; 17) Павлодар: областной онкодиспансер, улица Мира, 41; 18) Петропавловск: областной онкодиспансер, улица Ауэзова, 133; 19) Шымкент: областной онкодиспансер, улица Байтурсынова, 85а.

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