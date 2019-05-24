Казахстанцев пригласили бесплатно обследовать родинки

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Казахстанцев пригласили бесплатно обследоваться на меланому и рак кожи, передает Kazakhstan Today.

В субботу, 25 мая 2019 года, во всех онкодиспансерах и онкоцентрах Казахстана будет проходить День открытых дверей. Онкологи будут проводить бесплатные консультации и обследование на меланому и рак кожи", - сообщили в пресс-службе КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК.

Прием продлится с 09.00 до 14.00.

Врачи советуют обращаться к онкологам в случаях, если: появилось пятно, узелок или блестящая бляшка на коже; пятно или родинка начинает расти и менять форму; пятно или родинка начинает менять цвет; имеет неровные края; появляются зуд и шелушение на месте родинки; родинка кровоточит и мокнет.

Адреса государственных онкодиспансеров и онкоцентров в городах и регионах Казахстана:1) Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК, Алматы, проспект Абая 91; 2) Алматы: Алматинский онкологический центр, улица Папанина, 220; 3) Алматинский региональный онкологический центр, Алматы, улица Демченко, 83; 4) Нур-Султан: городской онкоцентр, улица Манаса, 17; 5) Кокшетау, областной онкодиспансер, улица Акана-серэ, 1/б; 6) Актобе, Областной онкодиспансер, микрорайон Жанаконыс, 8; 7) Талдыкорган, Областной онкодиспансер, улица Абая, 316; 8) Атырау, Областной онкодиспансер, улица Владимирского, 2; 9) Усть-Каменогорск, Областной онкодиспансер, улица Серикбаева, 1; 10) Семей, Центр ядерной медицины и онкологии, улица Кутжанова, 3; 11) Тараз, Областной онкодиспансер, улица Азербаева, 156; 12) Уральск, Областной онкодиспансер, улица Алматинская, 58; 13) Караганда, Областной онкодиспансер, улица Кривогуза, 189; 14) Кызылорда, Областной онкодиспансер, проспект Абая, 65; 15) Костанай, Областной онкодиспансер, улица Кубеева, 2; 16) Актау, областной онкодиспансер, 26-й микрорайон, 71/6; 17) Павлодар, областной онкодиспансер, улица Мира, 41; 18) Петропавловск, Областной онкодиспансер, улица Ауэзова, 133; 19) Туркестанская область, Областной онкологический диспансер, Шымкент, улица Курманбекова, 2; 20) Шымкент, Городской онкологический цент, улица Байтурсынова, 85а.

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