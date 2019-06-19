В Караганде наградили работников здравоохранения

Караганда. 17 июня. Kazakhstan Today - В Караганде накануне профессионального праздника чествовали лучших работников здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

В ходе торжественной церемонии, которая прошла в театре имени Станиславского, медикам вручили премии акима Карагандинской области, сообщили в пресс-службе акимата.

Мне очень приятно сегодня находиться в этом зале среди вас, выбравших своим призванием заботу о здоровье людей. Самые искренние поздравления и пожелания сегодня мы говорим и ветеранам здравоохранения. Вы создали уникальную карагандинскую школу. Ваши заслуги, ваш опыт неоценимы. Особая благодарность - работникам медицинского университета и колледжей. Вы отдаёте все свои знания, щедро делитесь опытом с будущими и уже состоявшимися врачами, медицинскими сёстрами. Пусть благодарные вам люди на долгие годы запомнят ваш труд и заботу", - сказал и. о. акима Карагандинской области Ерлан Кошанов, открывая праздничную церемонию.

Глава региона также отметил, что проблемы в системе здравоохранения постепенно решаются. Больницы ремонтируют и оснащают современным оборудованием. В них внедряют передовые информационные технологии, а молодых специалистов, приезжающих работать в города и районы области, обеспечивают жильём.

По информации пресс-службы, в нескольких номинациях премии карагандинским медикам вручали их иностранные коллеги. Один из них - кардиохирург, доктор медицинских наук Лоайс Левано Уго Карлос - уроженец Перу, сейчас работающий в Москве, - приезжал в Караганду для того, чтобы провести семинар-тренинг для анестезиологов-реаниматологов, неонатологов и педиатров. На сцене театра им. Станиславского он вручил премии в номинациях "Лучший педиатр", "Лучший акушер-гинеколог" и "Лучший хирург".

К поздравлениям и награждению лауреатов присоединились доктор медицинских наук, врач-кардиохирург из Польши, работающий в карагандинской больнице №2, Свенх Войцех Ежи. А также Рэнна Тивари, профессор медицинского университета Гарвала (Индия). Она с 2018 года преподаёт в Медицинском университете Караганды.

В этом году лауреатами премии акима области стали:

в номинации "Лучший терапевт" - врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением ТОО "Журек" Бахытбек Айтенов;





"Лучший врач общей практики" - врач общей практики КГП "Центральная больница города Абая" Галина Афанасьева;





"Лучший средний медицинский работник" - медсестра КГП "Поликлиника №1 города Караганды" Гульден Абенова;





"Лучший акушер-гинеколог" - врач акушер-гинеколог, заместитель директора по лечебной работе КГП "Областной перинатальный центр" Александра Моторгина;





"Лучший педиатр" - врач-педиатр, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии детского блока КГП "Многопрофильный центр матери и ребёнка города Темиртау" Сергей Александров;





"Лучший хирург" - заведующий торакальным отделением КГП "Областной онкологический диспансер" Ергали Шауенов;





"Лучший организатор здравоохранения" - директор КГП "Областной психоневрологический диспансер" Кайрат Абдрахманов.

В акимате уточнили, что каждый из лауреатов получил 500 тыс. тенге.

Кроме того, специальная премия акима Карагандинской области в номинации "За верность профессии" в размере 1 млн тенге вручена врачу общей практики ВА "Сарытерек" КГП "Центральная районная больница Актогайского района" Амантаю Амиркулову.

Отмечается, что терапевт Амантай Амиркулов лечит пациентов на протяжении 52 лет. Все эти годы он проработал в больнице в Актогайском районе. Отличник здравоохранения СССР, обладатель ордена "Курмет" и Почётный гражданин Актогайского района. Два сына Амантая Амиркулова продолжили дело отца и стали врачами. Старший сын работает хирургом, младший - терапевтом.

Праздник продолжился концертом. Для карагандинских медиков выступили известные эстрадные и оперные певцы: заслуженная артистка РК, лауреат Государственной премии РК Майра Мухамедкызы; победитель российского телешоу "Голос. Дети" Ержан Максим ; флейтист-виртуоз из Молдовы Игорь Подгореану; заслуженный деятель РК, солист театра "Астана Опера" Меир Байнеш; победитель телешоу I'm a singer Kazakhstan Роман Ким и другие артисты.

День медицинского работника в Казахстане отмечается каждый год в третье воскресенье июня. Премия акима Карагандинской области работникам здравоохранения была учреждена в 2006 году.

Отметим, что в канун профессионального праздника Ерлан Кошанов вручил молодым медработникам ключи от 32 служебных квартир . Жилье получили выпускники Медицинского университета Караганды 2018-2019 годов, которых пригласили работать в больницах и поликлиниках Шахтинска.

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