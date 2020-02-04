В стационарах Казахстана под медицинским наблюдением остается 46 человек, прибывших из КНР - Минздрав

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане были госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 89 прибывших из КНР с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 43 человека, передает Kazakhstan Today.

"Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Так, за период с 6 января по 2 февраля 2020 года прибыло 27 896 человек. Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения осмотрены в международных аэропортах Алматы и Нур-Султана - 21 274 человек, на железнодорожных вокзалах - 399 человек. На сегодняшний день госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 89 человек с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 43, в стационарах под медицинским наблюдением остается 46 человек", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

По данным ведомства, для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса

В республике имеются все необходимые ЛС и ИМН для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал. Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК", - проинформировали в Минздраве.

По номеру 1406 работает круглосуточный Call-центр.

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