В Алматы сформирован Общественный медицинский совет

Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева заместителем акима Ержаном Бабакумаровым сформирован Общественный медицинский совет Алматы (ОМСА), передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима, в состав Совета вошли порядка 140 ведущих профильных экспертов и представителей медицинских ассоциаций. В их числе гражданский активист, независимый директор АО "НЦАГиП" Аида Альжанова, ТРИЗ-фасилитатор, медиатор с международной аккредитацией, член наблюдательного совета БСМП Ирина Виговская, исполнительный директор ОИПЮЛ "Ассоциация клиник Алматы" Pасул Дюсенов, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, врач акушер-гинеколог высшей категории Вячеслав Локшин, председатель правления АО "Национальный научный центр хирургии" им. А. Н. Сызганова Болатбек Баймаханов, а также представители республиканских медцентров, государственных и частных медорганизаций, медуниверситетов, управления общественного здравоохранения, департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг и др.

В задачи Совета входят анализ текущей ситуации и выработка мер по развитию системы здравоохранения города. В структуре Совета созданы три рабочие группы по направлениям: предотвращение заражения врачей, работа медицинских организаций в условиях новой реальности, стратегия посткризисного развития системы здравоохранения в Алматы.

Как отметил глава государства, необходимо предпринять новые инициативы для модернизации системы здравоохранения и пересмотреть приоритетность задач, чтобы обеспечить готовность к будущим кризисам. Цель Общественного медицинского совета - выработать пакет мер для посткризисного развития системы здравоохранения города Алматы. Новые подходы будут ориентированы на обеспечение высокого качества оказания медицинских услуг, в особенности по наиболее распространенным заболеваниям, и готовности медицинского сообщества города быстро реагировать на вызовы здоровью горожан", - отметил Бабакумаров.

В ходе заседания Совета рассмотрены механизмы обеспечения безопасности труда медработников и защиты от риска заражения коронавирусной инфекцией.

Также озвучен ряд предложений по повышению эффективности работы государственных и частных медорганизаций, совершенствованию рабочих процессов, повышению доступности медуслуг, улучшению коммуникаций с населением и внутри медицинского сообщества города, а также повышению доверия населения к отечественной медицине.

На сегодня медицинский персонал находится в ситуации стресса и пребывает в постоянном напряжении. Есть предложение сделать дистанционную антистрессовую программу для всех сотрудников медицинских учреждений. У нас имеются уникальные специалисты в этой области", - сказала Ирина Виговская.

В свою очередь, Pасул Дюсенов акцентировал внимание на анализе ситуации с заражениями медработников. Это необходимо для выработки новых подходов обеспечения безопасности труда, а также недопущения случаев заражения врачей.

По итогам заседания Ержан Бабакумаров отметил, что Совет будет институционализирован и продолжит работу после завершения карантина, не ограничиваясь мероприятиями по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общественный совет станет действенным механизмом диалога с медицинской общественностью. Советом будут выработаны итоговые документы, рекомендованные к практической реализации", - отметил Бабакумаров.

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