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Число заразившихся коронавирусом в Казахстане увеличилось до 4344

06.05.2020, 18:23 6130
Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 18.00 6 мая в Казахстане зарегистрировано 4344 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрированы еще 46 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 14, Алматинской области - 13, Мангистауской области - 5, Туркестанской области - 7, Жамбылской области - 1, Карагандинской области - 6", - информирует портал coronavirus2020.kz.

 
Также сообщается о том, что еще 88 человек выздоровели от КВИ. Таким образом, число излечившихся увеличилось до 1387. Вследствие осложнений, вызванных инфекцией, скончались 30 человек
 
Всего на данный час зарегистрировано 4344 случая COVID-19 в Казахстане:
 
Нур-Султан - 768;
 
Алматы - 1392;
 
Шымкент - 222;
 
Акмолинская область - 101;
 
Актюбинская область - 168;
 
Алматинская область - 176;
 
Атырауская область - 226;
 
Восточно-Казахстанская область - 30;
 
Жамбылская область - 163;
 
Западно-Казахстанская область - 208;
 
Карагандинская область - 175;
 
Костанайская область - 54;
 
Кызылординская область - 222;
 
Мангистауская область - 95;
 
Павлодарская область - 152;
 
Северо-Казахстанская область - 30;

Туркестанская область - 162.
 
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,7 млн человек. Выздоровели более 1 млн 245 тыс. человек, погибли более 258 тыс.
 
 Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая
 

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