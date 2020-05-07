Число заразившихся коронавирусом в Казахстане увеличилось до 4344

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 18.00 6 мая в Казахстане зарегистрировано 4344 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Зарегистрированы еще 46 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 14, Алматинской области - 13, Мангистауской области - 5, Туркестанской области - 7, Жамбылской области - 1, Карагандинской области - 6", - информирует портал coronavirus2020.kz.
Также сообщается о том, что еще 88 человек выздоровели от КВИ. Таким образом, число излечившихся увеличилось до 1387. Вследствие осложнений, вызванных инфекцией, скончались 30 человек.
Всего на данный час зарегистрировано 4344 случая COVID-19 в Казахстане:
Нур-Султан - 768;
Алматы - 1392;
Шымкент - 222;
Акмолинская область - 101;
Актюбинская область - 168;
Алматинская область - 176;
Атырауская область - 226;
Восточно-Казахстанская область - 30;
Жамбылская область - 163;
Западно-Казахстанская область - 208;
Карагандинская область - 175;
Костанайская область - 54;
Кызылординская область - 222;
Мангистауская область - 95;
Павлодарская область - 152;
Северо-Казахстанская область - 30;
Туркестанская область - 162.
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,7 млн человек. Выздоровели более 1 млн 245 тыс. человек, погибли более 258 тыс.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая.
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