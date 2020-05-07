Число заразившихся коронавирусом в Казахстане увеличилось до 4344

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 18.00 6 мая в Казахстане зарегистрировано 4344 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 46 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 14, Алматинской области - 13, Мангистауской области - 5, Туркестанской области - 7, Жамбылской области - 1, Карагандинской области - 6", - информирует портал coronavirus2020.kz.

Также сообщается о том, что еще 88 человек выздоровели от КВИ. Таким образом, число излечившихся увеличилось до 1387. Вследствие осложнений, вызванных инфекцией, скончались 30 человек

Всего на данный час зарегистрировано 4344 случая COVID-19 в Казахстане:

Нур-Султан - 768;

Алматы - 1392;

Шымкент - 222;

Акмолинская область - 101;

Актюбинская область - 168;

Алматинская область - 176;

Атырауская область - 226;

Восточно-Казахстанская область - 30;

Жамбылская область - 163;

Западно-Казахстанская область - 208;

Карагандинская область - 175;

Костанайская область - 54;

Кызылординская область - 222;

Мангистауская область - 95;

Павлодарская область - 152;

Северо-Казахстанская область - 30;





Туркестанская область - 162.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,7 млн человек. Выздоровели более 1 млн 245 тыс. человек, погибли более 258 тыс.

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