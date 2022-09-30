БЦЖ вместо Манту: в Актобе приехала специальная комиссия Минздрава

АКТОБЕ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Актобе 29 сентября прибыла специальная комиссия Министерства здравоохранения РК. Делегацию возглавила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Члены комиссии встретились с родителями учащихся 1-х классов школы № 74, которые были ревакцинированы вакциной БЦЖ без предварительного проведения пробного манту, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.
Ситуация на личном контроле министра. Начато служебное расследование, создана комиссия, также открыты внеплановые проверки. По итогам эпидемиологического расследования и на основании экспертного заключения будет дана оценка случившемуся инциденту и принято решение о привлечении к ответственности медработников. Все дети будут находиться под тщательным наблюдением", - отметила Есмагамбетова.
В ходе встречи родители задали специалистам волнующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.
Всего вакцины БЦЖ без пробного манту получили 42 ребенка. Общее состояние детей удовлетворительное, они посещают занятия в школе, также проходят медицинские обследования. Сегодня их осмотрели прибывшие в Актобе ведущие специалисты республиканского национального фтизиопульмонологического центра, научного центра педиатрии и детской хирургии.
Ситуация находится на особом контроле акима Актюбинской области Ералы Тугжанова. По поручению главы региона школа сегодня была переведена на обслуживание в государственную поликлинику. В целях постоянного мониторинга состояния здоровья детей в учебном заведении в течение двух месяцев будут дежурить педиатры из числа лучших врачей города.
Ранее полиция Актобе возбудила уголовное дело по факту ошибочно введенной прививки первоклассникам в сельской школе.
Минздрав РК проводит расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе.