Число заразившихся коронавирусом в мире достигло почти 105 тысяч

Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - Число заразившихся коронавирусом в мире составило почти 105 тысяч. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти 3600 человек умерло - в основном в Китае, где этот вирус впервые появился в декабре, передает Kazakhstan Today.

В Китае в воскресенье отмечено наименьшее число случаев новых заражений за сутки с января - это может быть признаком того, что распространение вируса замедляется. В субботу там было зафиксировано 40 новых случаев заражения - почти вдвое меньше, чем в пятницу. 27 человек умерло - это также самый низкий показатель более чем за месяц, причем все они ограничены городом Уханем, пишет "Русская служба Би-би-си" .

В Италии, где число случаев за сутки к воскресенью перевалило за 7375 и возросло на 25%, объявлен карантин в северных районах страны, который затронет 16 млн человек. В общей сложности к вечеру воскресенья в Италии умерло 366 человек.

Иран, по которому вирус ударил особенно сильно, подтвердил, что число зараженных там достигло 6 тысяч, 145 человек умерли. Однако эти официальные цифры подвергаются сомнению. Согласно одному из сообщений со ссылкой на официальные лица, в провинции Гилан на севере страны было зафиксировано 200 смертей. Это сообщение было вскоре удалено.

В Китае, в городе Гуанчжоу в субботу вечером рухнуло здание гостиницы, где находились люди, помещенные на карантин в связи с коронавирусом. В результате погибли десять человек. В гостинице в момент обрушения находился 71 человек, из них 58 - с подозрением на наличие у них вируса.

В США за сутки обнаружено более 400 новых случаев заражения, число умерших достигло 16. В пятницу в Нью-Йорке число заболевших подскочило с 44 до 76, а губернатор Эндрю Куомо объявил о введении чрезвычайного положения.

В Южной Корее за сутки зафиксировано 272 новых случая заболевания, а общее число зараженных достигло 7313 - наибольшее за пределами Китая.

Первая жертва коронавируса появилась в Южной Америке - там умер 64-летний аргентинец.

В Австралии умер мужчина в возрасте 80 лет - он стал третьей жертвой коронавируса в стране.

Среди других стран, которые сообщают о росте случаев заболеваний: Франция (1126), Германия (939), Испания (589), Британия (273), Нидерланды (188). Колумбия, Болгария, Коста-Рика, Мальта, Мальдивы и Парагвай сообщили о первых случаях заражения коронавирусом.

В России за минувшие сутки подтверждено еще три случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России таким образом достигло 17.

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