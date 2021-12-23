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Нурумова: По 500 тыс тенге вынуждены платить граждане за переливание крови в РК

22.12.2021, 17:00 13041
Нурумова: По 500 тыс тенге вынуждены платить граждане за переливание крови в РК
Фото: news.myseldon.com
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Депутат мажилиса Гульдара Нурумова обратилась заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову с просьбой обеспечить бесплатное переливание крови всем нуждающимся пациентам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для пациентов, получающих лечение на платной основе в клинике, независимо в государственной или частной, при возникновении экстренных ситуаций, при кровопотерях центры крови продают кровь и ее компоненты…Каким бы ни был статус пациента, кровопотеря - это всегда экстренная ситуация, которая требует неотложной помощи, переливание крови бесплатно и это гарантировано законом", - сказала депутат мажилиса Гульдара Нурумова. 

 
При этом, отметила депутат, что в экстренной ситуации больным, получающим лечение не по порталу приходиться покупать кровь и ее компоненты.
 

За 9 месяцев этого года проведено всего по республике 307 148 гемотранфузий, из них 4164 - платных. Наибольшее количество платных гемотрансфузий в Алматы, Нур-Султане и Туркестанской области. На одного пациента в сутки используется минимально от 5 доз компонентов и больше в зависимости от состояния и тяжести больного. Это минимально от 300-500 тыс тенге и выше. Бывают случаи, когда требуется непрерывное переливание. В большинстве случаев сам пациент и его родственники просто не в состоянии оплатить такие огромные суммы, теряется драгоценное время на поиски средств", - отметила депутат.

 
 

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новости по теме

В Казахстане создается национальный холдинг QazBioPharm

23.12.2021, 14:23 1376
В Казахстане создается национальный холдинг QazBioPharm
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Правительство РК утвердило постановление от 20 декабря 2021 года "О вопросах создания акционерного общества "Национальный холдинг "QazBioPharm", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
АО "Нацхолдинг "QazBioPharm" создается со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
 
Согласно постановлению, холдинг будет управлять юридическими лицами, государственные доли участия в уставных капиталах которых передаются во владение и пользование холдинга в целях обеспечения биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка, стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности, а также обеспечения потребности государства и общества в биофармацевтической продукции.
 
Уставный капитал холдинга будет сформирован за счет передачи государственного пакета акций Научного центра противоинфекционных препаратов.
 
Также постановлением Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности (НИИПББ), Национальный центр биотехнологии (НЦБ) и РГП "Республиканская коллекция микроорганизмов" (РКМ) передаются из Комитета науки МОН РК в Министерство здравоохранения. 
 
При этом РГП на ПХВ "НИИПББ", РГП на ПХВ "НЦБ", РГП на ПХВ "РКМ", РГП на ПВХ "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева" будут преобразованы в товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
 
Ранее сообщалось, что создание биофармацевтического холдинга "QazBioPharm" с передачей в его состав республиканских ГППХВ по биобезопасности целесообразно в целях дальнейшего наращивания научно-производственного потенциала в стране и на международном уровне.
 

В шымкентcкой больнице будут лечить детей с лейкемией

16.12.2021, 14:25 47481
В шымкентcкой больнице будут лечить детей с лейкемией
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 16 ДЕКАБРЯ - В Шымкенте на базе больницы в микрорайоне Асар открылось отделение онконефрогематологии, сообщает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В новом отделении будут лечить детей больных раком крови, сообщает телеканал Otyrar
 
Ранее дети с данной патологией вынуждены были получать лечение в других городах, а именно: в Нур-Султане, Алматы и в Туркестанской области. 
 

Отделение онконефрогематологии при больнице рассчитано на 20 коек. Специалисты, работающие здесь, прошли повышение квалификации и специальное обучение. Также в отделении функционирует диагностическая лаборатория для постановки точного диагноза и проведения лечебных мероприятий", - сообщает телеканал. 

 

В Казахстане в октябре выявлен 231 новый носитель ВИЧ-инфекции

15.12.2021, 16:23 56676
В Казахстане в октябре выявлен 231 новый носитель ВИЧ-инфекции
Фото: www.yarnews.net
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В Казахстане в октябре 2021 года выявлен 231 новый носитель ВИЧ-инфекции, что на 21,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики, в январе - октябре 2021 года зарегистрировано 2920 носителей ВИЧ-инфекции, что на 7,4% больше, чем в январе - октябре 2020 года. 
 
Кроме того, по данным статведомства, в октябре 2021 года зарегистрирован 491 случай заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 28% меньше, чем в октябре прошлого года. В январе - октябре 2021 года было выявлено 5590 случаев заболевания (рост на 3,3%). 
 
 

Минздрав внес изменения в Правила ввоза биоматериалов и стволовых клеток для трансплантации

14.12.2021, 16:54 71634
Минздрав внес изменения в Правила ввоза биоматериалов и стволовых клеток для трансплантации
Фото: zhardem.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Министр здравоохранения подписал поправки в приказ Минздрава от 3 ноября 2020 года "Об утверждении Правил выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию Республики Казахстан из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и вывоз с территории Республики Казахстан в эти государства образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно новым Правилам, для получения разрешительных документов на ввоз и вывоз указанных материалов юридическим лицам необходимо направить в территориальные департаменты госоргана в сфере оказания медуслуг через веб-портал "электронного правительства" заявление по утвержденной форме и перечень документов. При этом выдача заключений на ввоз и вывоз половых клеток и эмбрионов, гемопоэтических стволовых клеток, донорских лимфоцитов физическими лицами не допускается.
 
Срок рассмотрения документов и выдачи заключения составляет один рабочий день. Разрешительный документ выдается на одно перемещение через границу Республики Казахстан. При этом госорган обеспечивает внесение соответствующих данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.
 
Также Правилами определен порядок обжалования решения госоргана.
 
Полный текст приказа можно посмотреть здесь.
 

Врачебная амбулатория открылась в селе Акмолинской области

13.12.2021, 18:04 91236
КОКШЕТАУ. 13 ДЕКАБРЯ - Накануне празднования 30-летия Независимости РК в селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі" состоялось открытие врачебной амбулатории, передает KAZAKHSATN TODAY.
 
По информации акимата района, амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену. В медицинском учреждении предусмотрен дневной стационар на 4-8 койко-мест. В одноэтажном здании размещены регистратура, процедурная, прививочная, фильтр-кабинет, кабинет приема, детский кабинет, смотровая. Здесь будут работать врач, два средних медицинских работника, акушерка и регистратор, сообщили в областном управлении внутренней политики.
 
Со знаменательным событием медицинский персонал и местных жителей поздравила заместитель акима района Алма Айткужинова.
 

В преддверии юбилея Независимости страны в нашем районе открылся еще один объект социальной значимости. Открытие врачебной амбулатории позволит расширить спектр оказываемых услуг, уменьшить очередность и улучшить доступность качественного медицинского обслуживания. Поздравляю вас с наступающим праздником, желаю крепкого здоровья и благополучия. Пусть наша страна развивается и процветает с каждым годом", - сказала заместитель руководителя региона.

 
Стоит отметить, что в районе продолжается строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Кoянды.
 
К слову, в Акмолинской области функционируют 562 объекта здравоохранения: 23 организации, оказывающие стационарную помощь, и 531, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь. В их числе: 377 медицинских пунктов, 47 ФАПов, 100 врачебных амбулаторий, 6 поликлиник, Центр ПМСП и другие организации.
 

С 2022 года начнутся исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет

06.12.2021, 17:02 194862
С 2022 года начнутся исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет
Фото: kvu.su
МОСКВА. 6 ДЕКАБРЯ - С 2022 года начнутся исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщают РИА "Новости" министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что испытаниям вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет приступят в начале 2022 года.
 

Исследования начнутся в начале следующего года", - сообщил министр.

 
В конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи подал документы на исследования препарата среди детей младше 12 лет. 
 

 

В Казахстане отмечена нехватка врачей

30.11.2021, 14:03 281127
В Казахстане отмечена нехватка врачей
Фото: РБК
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - По данным Министерства здравоохранения РК, в Казахстане на 1 ноября не хватает порядка 4 тыс. врачей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На 1 января 2021 года, согласно статистическим данным в системе здравоохранения с учетом всех ведомств, трудятся 262 200 медицинских работников, в том числе 76 443 врачей, 185 757 средних медицинских работников", - написал министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос. 

 
Как отметил министр, на 1 ноября 2021 года дефицит врачей составил 3947 штатных единиц.
 
Наибольший дефицит врачей отмечается в Костанайской (477 штатных единиц), Акмолинской (337 штатных единиц), Западно-Казахстанской (298 штатных единиц) и Северо-Казахстанской (294 штатных единицы) областях, городе Нур-Султане (283 штатных единиц), Мангистауской (276 штатных единиц), Алматинской (262 штатных единицы) и Восточно-Казахстанской (256 штатных единиц) областях.
 

В разрезе специальностей наибольший дефицит отмечается среди врачей общей практики (525 штатных единиц, из них на селе - 208 штатных единиц), анестезиологов-реаниматологов (334 штатных единицы, из них на селе - 39 штатных единиц), терапевтов (297 штатных единиц, из них на селе - 91 штатная единица), акушер-гинекологов (233 штатных единицы, из них на селе - 80 штатных единиц), педиатров (197 штатных единиц, из них на селе - 40 штатных единиц), инфекционистов (130 штатных единиц, из них на селе - 29 штатных единиц), кардиологов (110 штатных единиц, из них на селе - 30 штатных единиц), эпидемиологов (46 штатных единиц, из них на селе - 9 штатных единиц), пульмонологов (29 штатных единиц, из них на селе - 2 штатные единицы)".

 
По состоянию на 1 ноября по решению Комиссии по персональному распределению выпускников организаций образования и науки Министерства здравоохранения РК от 28 сентября 2021 года доезд молодых специалистов составил 95% (2996 из 3160, из них город - 2390 человек, село - 606 человек), сказано в тексте ответа на депутатский запрос.
 
Вместе с тем, согласно потребностям практического здравоохранения, размещен государственный образовательный заказ в 2021 году и составил 4725 мест, в том числе 2700 на бакалавриат, 1500 на резидентуру, 365 на магистратуру, 160 на докторантуру. За период январь - сентябрь 2021 года внешняя миграция составила 699 медицинских работников, а прибыло 227 медицинских работников (процент замещения 32). Показатель текучести медицинских кадров за рубеж (699 человек) превышает прошлогодний показатель за аналогичный период в 1,2 раза (показатель прошлого года - 561 человек).
 
Также на брифинге Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова сообщила, что новый Омикрон-штамм коронавируса может привести к новым вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями. 
 
Спикер обратила внимание на то, что во всем мире эпидемиологическая ситуация ухудшается, вновь вводятся режимы строгого карантина. Имеются официальные данные ВОЗ о появлении в Южной Африке новой, более опасной мутации штамма дельта COVID-19 в Южной Африке - Омикрон. Он превышает вариант дельта по патогенности и контагиозности и способен обходить антитела в организме.
 

Поэтому необходимо увеличить охват вакцинацией населения, особенно пожилых, людей с хроническими заболеваниями, подростков, беременных женщин. Всем жителям Алматы необходимо предпринимать максимум усилий, чтобы не допустить появления и распространения Омикрон-штамма в стране, избегать мест массового скопления людей, особенно в выходные и праздничные дни", - призвала Асель Калыкова.

 
Сегодняшнего показателя в 56,5% недостаточно, отметила она.
 

Сегодня мы достигли 56,5%-ного уровня коллективного иммунитета, который состоит из 48,4% вакцинированных и 8,1% переболевших. При этом удельный вес заболевших после вакцинации с начала прививочной кампании составил всего 0,3% - 3151 человек. И предотвратить новые серьезные подъемы заболеваемости можно с помощью вакцинации, в том числе повторной для тех, кто уже был привит 9 месяцев или полгода назад", - заявила Калыкова.

 

В Акмолинской области продолжается строительство объектов здравоохранения

26.11.2021, 17:19 340951
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - В Акмолинской области в сфере здравоохранения основными приоритетами остаются недопущение роста заболеваемости COVID-19, другими заболеваниями и смертности от них, а также снижение детской и материнской смертности. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам спикера, большое внимание уделяется модернизации системы здравоохранения. Благодаря поддержке правительства удалось значительно улучшить материально-техническую базу объектов здравоохранения - уровень оснащения на сегодня достиг 75%. 
 
В этом году для укрепления материально-технической базы приобретено 150 единиц оборудования для медицинских учреждений, сообщает управление внутренней политики. 
 

В целях улучшения качества оказываемых медуслуг и раннего выявления заболеваемости в Кокшетау введена онкополиклиника на 150 посещений. До конца этого года для косшынцев откроет двери поликлиника на 100 посещений. Продолжается строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и Центра ПМСП в селе Кoянды Целиноградского района", - проинформировал аким области.

 
Масштабным проектом является строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в областном центре, открытие которого позволит оказывать медицинскую помощь населению в одном месте, расширить спектр высокотехнологических услуг и значительно сократить расходы на внедрение современных технологий.
 
Руководитель региона также добавил, что за счет частных средств проведен ремонт здания поликлиники в Степногорске и завершается строительство реабилитационного центра в Кокшетау на 250 посещений в смену.
 
Несмотря на пандемию, в системе здравоохранения области параллельно внедрялись новые алгоритмы госпитализации, усилена работа поликлиник, не прекращалась плановая госпитализация, скрининги и другие профилактические мероприятия.
 
 

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