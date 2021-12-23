Обнародовать данные об активах нацкомпаний за рубежом просят мажилисмены

Об этом он заявил в депзапросе на имя заместителя премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Нацбанка Ерболата Досаева.
По мнению депутата, заявленные успехи в макроэкономике не отражают реальное состояние дел простых казахстанцев, малого и среднего бизнеса, а также всей сложности экономической ситуации в стране и мире.
Мы видим, что расходы на индустриально-инновационное развитие планомерно сокращаются. Реальный сектор экономики испытывает серьезные проблемы доступа к дешевым и длинным оборотным средствам. В стране не хватает денежных средств на развитие инфраструктуры, экономики страны, что приводит к необходимости привлечения внешних займов, постоянному поиску зарубежных инвесторов. Все это в конечном итоге негативно влияет на благосостояние большинства казахстанцев. Средний дефицит семейных бюджетов в Казахстане достигает 35%. Граждане вынуждены покрывать его за счет потребительских кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях", - отметил депутат.
На этом фоне острого дефицита инвестирование в экономики других стран вызывает озабоченность, отметил депутат.
В качестве примера Конуров привел дочернюю организацию холдинга "Байтерек" - АО QazTech Ventures, которая направила инвестиции в сумме 10 млн долларов США в один из сингапурских венчурных фондов для развития стартапов.
Он также напомнил историю рискового инвестирования пенсионных средств граждан в размере 250 миллионов долларов США в облигации Международного банка Азербайджана с их последующим вынужденным обменом на государственные ценные бумаги Азербайджана.
Между тем, по мнению депутатов Народной партии Казахстана, указанные средства принесли бы гораздо больше пользы внутри страны, способствовали бы снижению уровня внешних займов, развитию местных стартапов и других необходимых проектов.
Конуров отметил, что данные об эффективности зарубежных инвестиций и ответственности лиц, принимавших решения, отсутствуют.
С учетом изложенного просим предоставить сведения о том, какими активами располагают и располагали за последние 10 лет наши национальные компании за рубежом, сколько средств инвестировано в экономику других стран с указанием компании-инвестора, сути инвестируемых проектов, их доходности или убыточности, сроков и условий возврата", - говорится в депзапросе.