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Обнародовать данные об активах нацкомпаний за рубежом просят мажилисмены

22.12.2021, 15:38 14416
Обнародовать данные об активах нацкомпаний за рубежом просят мажилисмены
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Мажилисмен Айкын Конуров считает, что отсутствие информации об эффективности инвестиций в зарубежные проекты приводит к негативным последствиям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом он заявил в депзапросе на имя заместителя премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Нацбанка Ерболата Досаева.
 
По мнению депутата, заявленные успехи в макроэкономике не отражают реальное состояние дел простых казахстанцев, малого и среднего бизнеса, а также всей сложности экономической ситуации в стране и мире.
 

Мы видим, что расходы на индустриально-инновационное развитие планомерно сокращаются. Реальный сектор экономики испытывает серьезные проблемы доступа к дешевым и длинным оборотным средствам. В стране не хватает денежных средств на развитие инфраструктуры, экономики страны, что приводит к необходимости привлечения внешних займов, постоянному поиску зарубежных инвесторов. Все это в конечном итоге негативно влияет на благосостояние большинства казахстанцев. Средний дефицит семейных бюджетов в Казахстане достигает 35%. Граждане вынуждены покрывать его за счет потребительских кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях", - отметил депутат. 

 
На этом фоне острого дефицита инвестирование в экономики других стран вызывает озабоченность, отметил депутат. 
 
В качестве примера Конуров привел дочернюю организацию холдинга "Байтерек" - АО QazTech Ventures, которая направила инвестиции в сумме 10 млн долларов США в один из сингапурских венчурных фондов для развития стартапов.
 
Он также напомнил историю рискового инвестирования пенсионных средств граждан в размере 250 миллионов долларов США в облигации Международного банка Азербайджана с их последующим вынужденным обменом на государственные ценные бумаги Азербайджана. 
 
Между тем, по мнению депутатов Народной партии Казахстана, указанные средства принесли бы гораздо больше пользы внутри страны, способствовали бы снижению уровня внешних займов, развитию местных стартапов и других необходимых проектов.
 
Конуров отметил, что данные об эффективности зарубежных инвестиций и ответственности лиц, принимавших решения, отсутствуют. 
 

С учетом изложенного просим предоставить сведения о том, какими активами располагают и располагали за последние 10 лет наши национальные компании за рубежом, сколько средств инвестировано в экономику других стран с указанием компании-инвестора, сути инвестируемых проектов, их доходности или убыточности, сроков и условий возврата", - говорится в депзапросе. 

 

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новости по теме

Казахстанцы активно скупают золотые слитки

21.12.2021, 18:36 36681
Казахстанцы активно скупают золотые слитки
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Более 3 400 золотых слитков приобрели жители Казахстана в ноябре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Общий вес проданных слитков составил 129,2 килограмма. Наибольшим спросом они пользуются в Алматы, Нур-Султане и Атырау, сообщает пресс-служба Нацбанка РК
 
Слитки продают банки второго уровня и отдельные небанковские обменные пункты. 
 
Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продан 71 631 золотой слиток общим весом 2,6 тонн.
 

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 28% или 19 816 штук. Далее следуют стограммовые слитки, их продано 15 911 штук (22%) и двадцатиграммовые – 13 779 штук (19%)". 

 

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день", - сообщили в Нацбанке. 

 
В то же время на обратный выкуп принято 10 538 мерных слитков общей массой 257 килограммов, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые банками второго уровня и обменными пунктами на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.
 

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку", - проинформировали в Нацбанке.  

 
В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах. 
 

Единую национальную платежную систему планируется внедрить в Казахстане в 2022 году

20.12.2021, 15:12 92386
Единую национальную платежную систему планируется внедрить в Казахстане в 2022 году
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов сегодня на правительственном часе в мажилисе заявил, что к середине 2022 года в Казахстане появится национальная платежная система, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основными компонентами системы станут межбанковская система платежных карточек и система мгновенных платежей, сообщает inbusiness.kz
 
Шолпанкулов напомнил, что обе системы уже были запущены в пилотном режиме в ноябре этого года, а также рассказал об их преимуществах. 
 

Во-первых, это снижение банковских комиссий. К примеру, при использовании системы мгновенных платежей банковская комиссия снизится в 2,5 раза, то есть до 1%. В настоящее время к системе мгновенных платежей подключены 4 участника финансового рынка, в ближайшее время ожидается подключение еще 7 банков".

 
Во-вторых, по его словам, система обеспечит защиту внутреннего рынка и исключит внешние угрозы и риски для функционирования финансовой системы. В частности, все внутристрановые транзакции по платежным карточкам будут переведены в национальную инфраструктуру. Также значительно ускорятся расчеты между участниками. 
 
Кроме того, появится широкая возможность проводить платежи вне зависимости от месторасположения, времени суток и обслуживающего банка, подчеркнул зампред Нацбанка. 
 

Зампред Нацбанка прокомментировал повышение порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений

20.12.2021, 14:13 93886
Зампред Нацбанка прокомментировал повышение порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов считает правильным повышение порогов минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Методология расчета порога была разработана правительством. Ее основная задача, чтобы у каждого гражданина остался необходимый объем средств, чтобы получать минимальную пенсию. Я считаю, что сам порог должен оставаться. Текущий рост произошел, потому что МЗП увеличилась до 60 тысяч тенге, что существенно повлияло на перерасчет. Сама система расчета динамична, поэтому все зависит от параметров входных, которые и повлияли на рост", - ответил Шолпанкулов на вопрос корреспондента Tengrinews в кулуарах мажилиса.

 
Шолпанкулов отметил, что повышение порогов считает правильной мерой. Он добавил, что основная задача пенсионной системы - сохранение накоплений для обеспечения выплат будущим пенсионерам. 
 

Самая главная задача порога - скопить необходимую сумму для обеспечения пенсии. Это главная цель, которую каждый гражданин должен понимать. Это та сумма средств, которая у него должна быть на счете, чтобы он мог получать пенсию. Надо не забывать об этом. Если мы будем делать акценты на другие вещи, то я считаю, что это некорректно. У государства существует очень много программ по поддержке как молодых, так и нуждающихся, в рамках которых они могут реализовать свое право", - сказал Шолпанкулов. 

 
Заместитель главы Национального банка рассказал, что его пенсионные накопления достигли порога достаточности.
 

Но я их не сниму. Я предполагаю, моя главная цель - получать достойную пенсию", - заключил он.

 
Ранее сообщалось, что Минтруда подготовило постановление о продлении порога достаточности до 1 апреля 2022 года
 
Напомним, ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ.
 
После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений. Ажиотаж вокруг пенсионки также вызвал рост цен на жилье
 
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года

За первые 6 часов после появления возможности перевода ЕПВ на депозит в Отбасы банк было подано заявок на общую сумму 30 миллиардов тенге. 
 

Активы казахстанских банков увеличились за месяц на 450 млрд тенге

20.12.2021, 10:08 96736
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Активы казахстанских банков увеличились за месяц на 449,9 млрд тенге и к ноябрю текущего года достигли уже 36,01 трлн тенге. C начала года рост составил 4,84 трлн тенге, за год (то есть к началу ноября 2020) - 5,8 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из 22 БВУ, работающих на рынке РК, в месячной динамике в плюсе 15 банков, за год - 21 фининститут, сообщает Finprom.kz.
 
Лидирует с большим отрывом от прочих БВУ гигант сектора Halyk Bank. Всего за месяц крупнейший банк Казахстана прирастил объем активов на 276,5 млрд тенге. Для понимания масштабов: это лишь немногим меньше, чем совокупное увеличение активов всех БВУ, показавших за месяц положительную динамику, а таких банков было 14. В общей сложности они нарастили объемы активов на 303,2 млрд тенге.
 
С начала года портфель активов Halyk Bank вырос на 1,1 трлн тенге, за год - на 1,36 трлн. Это также самые значительные показатели на рынке. В итоге активы фининститута достигли 11,07 трлн тенге - практически трети от всех объемов казахстанских банков в совокупности.
 
По месячному росту в тройке лидеров оказались также Kaspi Bank и Ситибанк Казахстан (плюс 86,2 и 69 млрд тенге, до 3,5 и 1,18 трлн тенге соответственно). В годовой динамике в тройку лучших помимо Halyk Bank вошли Jusan Bank и Сбербанк (плюс 1,11 трлн тенге у каждого, до 2,68 и 4,03 трлн тенге соответственно).
 
Тем временем совокупный ссудный портфель БВУ РК вырос за месяц на 252,6 млрд тенге и к ноябрю составил уже 18,34 трлн. С начала года рост достиг 2,55 трлн тенге, за год - 2,92 трлн.
 
Стоит отметить, что на фоне непрерывного и активного роста и развития кредитования в стране качество портфеля в последние годы также растет. Для сравнения: годом ранее доля токсичных займов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) составляла 8,1% ссудного портфеля, а десять лет назад она достигала критических 31,4%.
 
К ноябрю текущего года доля "плохих" кредитов от совокупного ссудника в секторе составила всего 4,1%.
 
По росту объема займов также с большим отрывом от прочих банков лидирует тот же Halyk Bank, причем как по месячному росту, так и по увеличению портфеля с начала года и за год. За октябрь банк нарастил ссудный портфель на 163,7 млрд тенге, с начала года - на 944,4 млрд, а рост к началу ноября прошлого года составил сразу 1,21 трлн.
 
В итоге к ноябрю текущего года портфель займов Halyk Bank достиг уже 5,83 трлн тенге - это 31,8% от совокупного ссудного портфеля БВУ РК. Примечательно при этом то, что портфель банка-гиганта отличается высоким качеством: так, доля NPL 90+ в общем объеме займов Halyk Bank составила всего 3,1%.
 
В ТОП-3 по месячному росту ссудника также вошли Kaspi Bank (плюс 101,9 млрд тенге, до 2,33 трлн) и Отбасы банк (плюс 89,4 млрд тенге, до 1,91 трлн). Эти же банки вместе с Halyk Bank вошли в тройку лидеров годовому росту.
 

Казахстанцы за несколько часов подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ

16.12.2021, 20:20 125146
Казахстанцы за несколько часов подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - За первые 6 часов после появления возможности перевода ЕПВ на депозит в Отбасы банк подано заявок на общую сумму 30 миллиардов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщила пресс-служба банка в Instagram, вкладчики Отбасы банка в ожидании государственной премии спешат пополнить свои депозиты до 31 декабря 2021 года, чтобы в будущем использовать депозиты в качестве первоначального взноса по самым выгодным ипотечным программам. 
 
Кнопка, позволяющая осуществить эту операцию, появилась сегодня в 10.00 на сайте enpf-otbasy.kz
 
Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо зайти на онлайн-платформу с помощью ЭЦП, нажать кнопку "выбрать цель", в пункте "приобретение жилья" выбрать цель "Пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления".
 

Все заявки принимаются онлайн и необходимости посещать отделение банка нет", - подчеркнули в пресс-службе. 

 
В банке также напомнили, что при работе с онлайн-платформой по снятию единовременных пенсионных выплат, пользователям необходимо установить сертификаты nclayer. 
 
Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz.
 
Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера. Мобильная версия будет недоступна.
 
 

Казахстанцы смогут самостоятельно продавать залоговое имущество

15.12.2021, 16:30 146611
Казахстанцы смогут самостоятельно продавать залоговое имущество
Фото: Пресс-служба Нацбанка Казахстана
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сегодня в кулуарах мажилиса ответила на вопросы относительно продажи залогового имущества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, после трагедии в Алматы, когда должник расстрелял 5 человек, Министерство юстиции в ускоренном порядке разработало законопроект, в котором усилили требования к оценочной деятельности и к залоговой политике банков, сообщает агентство Sputnik Казахстан
 

Предполагается, что стоимость реализации имущества на аукционе не может быть ниже 75%. Мы настояли на том, чтобы такой механизм был применим и во внесудебном порядке. На электронном аукционе имущество реализуется по решению суда. Как вы знаете, проблема была, что продавали за 50% от стоимости, сейчас установлен порог в 75%", - рассказала Абылкасымова.

 
Она также сообщила, что у казахстанцев появится возможность самостоятельно реализовать свое имущество по той стоимости, которую назначит независимый оценщик.
 

Также была проблема того, что оценка имущества была устаревшей. Мы ввели требование, чтобы была свежая оценка, независимыми оценщиками в течение последних 6 месяцев действовала. Если должника устраивает оценка банка, то он может ею воспользоваться. Если он с ней не согласен, он имеет полное право сам провести оценку и в течение трех месяцев самостоятельно реализовать свое имущество до того, как пройдет суд", - уточнила глава агентства. 

 
Ранее премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на депзапрос сенатора Ляззат Сулеймен, рассказал, при каких обстоятельствах граждан могут выселить из жилья за кредиторские задолженности.  

Напомним, в запросе Сулеймен предложила исключить участие банков в торгах по реализации залогового имущества и усилить контроль над деятельностью частных судебных исполнителей. 
 

ЕАБР профинансирует консультационное сопровождение по разработке 3D карты Казахстана

15.12.2021, 15:24 148871
ЕАБР профинансирует консультационное сопровождение по разработке 3D карты Казахстана
Фото: kommersant.ru
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Евразийский банк развития профинансирует консультационное сопровождение проекта по разработке трехмерной геоинформационной системы в 17 крупных городах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За счет средств Фонда технического содействия банка (ФТС ЕАБР) будет профинансировано полное консультативное сопровождение проекта, консультант по проекту - ТОО "КПМГ Такс энд Эдвайзори". Предоставляемое техническое содействие банка включает в себя подготовку проектной документации и применение компетенций ЕАБР совместно с консультантом с применением механизма государственно-частного партнерства".

 
Трехмерная географическая информационная система - это технология, предлагающая совершенно иной способ создания и использования суперкарты, с помощью которой можно выполнять сложное планирование и анализ. Геоинформационная система позволит осуществить функциональное зонирование земельных участков, создать единую электронную карту земель, объектов недвижимости, дорог (цифровой Генеральный план города) в 3D- и 2D-формате. Трехмерная модель города будет представлена с реалистичными текстурами и точной фактической геометрией объектов, а также будут размещены тематические карты озеленения, автодорог, гидрографии и другие объекты инфраструктуры городов. Одной из главных особенностей данной системы является возможность создания единой карты инженерных сетей города, которая позволит минимизировать риски аварийных ситуаций и несогласованность действий коммунальных служб. 
 
В геоинформационном центре в формате 2D и 3D будет отображена полная статистика по объектам городов с паспортами. На основе векторных цифровых 3D-моделей могут быть проведены точные расчеты расстояний, объемов насыпи, ревизия земель, границы участков, целевое назначение объектов. На сегодняшний день подобные геопорталы городов отсутствуют в Казахстане. Трехмерная геоинформационная система реализована только в Нур-Султане (концепция Smart City). В соответствии с задачей по созданию "умных" городов президент Токаев поручил продолжить реализацию концепции Smart City в городах страны на основе эталонного стандарта, учитывающего опыт Нур-Султана и других мировых мегаполисов, с применением высокотехнологичных решений для рационального использования и управления ресурсами. 
 

Техническое содействие в рамках финансирования инвестиционных проектов - одно из важных направлений работы ФТС ЕАБР, который позволяет подготовить их к финальной реализации. Качество проработанности, подготовленности проекта является краеугольным при финальной реализации. Ожидаемый результат от проекта для Банка - это заключенный договор ГЧП между государственным партнером и частным партнером. Геосистема повысит эффективность работы городских служб и создаст условия для перехода на "умные" технологии, применение которых позитивным образом скажется на ежедневной жизни городов и повысит качество жизни населения в них", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

 
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в рамках международного технологического форума Digital Bridge в октябре 2021 года поручил полностью оцифровать процедуру выделения земельных участков, а также ускорить работу по созданию единого кадастра недвижимости.
 

О ходе работы по внедрению цифрового тенге рассказали в Нацбанке

15.12.2021, 12:29 151586
О ходе работы по внедрению цифрового тенге рассказали в Нацбанке
Фото: profit.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В Национальном банке Казахстана доложили о результатах первой стадии пилотного проекта по внедрению цифрового тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект стартовал в текущем году и реализуется НБК в сотрудничестве с участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными партнерами.
 

Цифровой тенге способен ускорить распространение финансовых технологий, обеспечить охват финансовыми услугами в регионах, стимулировать конкуренцию и инновации в индустрии платежей, а также повысить конкурентоспособность казахстанского финансового сектора на международном уровне", - рассказали в пресс-службе Нацбанка.

 
На начальной стадии НБК провел проверку жизнеспособности концепции цифрового тенге, получил экспериментальное подтверждение технологической реализуемости розничной платформы на базе технологии распределенного реестра, а также определил основные параметры модели цифровой валюты центрального банка для Казахстана.
 
В ходе пилотного проекта были реализованы базовые сценарии жизненного цикла цифрового тенге - от эмиссии и распределения до покупок и переводов с использованием цифровой валюты.
 
Как отметили эксперты, конечное технологическое решение имеет ряд преимуществ:
 
1. Токенизация права собственности: цифровой тенге хранится у пользователя в виде токенов в цифровом кошельке на его мобильном устройстве (или другом носителе), что позволяет обеспечить полный контроль над деньгами.
 
2. Платежи в офлайн-режиме: пользователи цифрового тенге могут совершать покупки при отсутствии доступа в интернет как у самого клиента, так и у продавца.
 
3. Настраиваемая анонимность: детали транзакций могут быть скрыты от всех участников расчетов (в том числе по выбору пользователя) при обеспечении возможности проведения необходимых проверок.
 
4. Токены специального назначения: программируемость цифрового тенге позволяет закладывать ограничения на траты в структуру токена и упрощать отслеживание целевого использования.
 
5. Простота интеграции: инфраструктура цифрового тенге предоставляет возможность легкого подключения и реализации собственных сценариев использования для банков второго уровня и финтех-компаний, то есть как для традиционных, так и для новых игроков финансового рынка.
 
В пресс-службе рассказали, что при реализации проекта НБК опирался на международный опыт других центральных банков, существенно продвинувшихся в создании токенизированных розничных цифровых валют, а также технологических партнеров пилотного проекта, обладающих передовым опытом реализации проектов в области цифровых валют в Швеции, Сингапуре, Канаде, Еврозоне, США, Швейцарии, ЮАР и в других странах.
 

На следующем этапе, к июлю 2022 года, будет разработана модель для принятия решения о внедрении цифрового тенге с учетом итогов экономического и регуляторного исследования, оценки технологических параметров, количественного и качественного исследования потребительского поведения, итогов дизайн-сессий и экспертных обсуждений. Приоритетом в выработке решения будет итоговый эффект для потребителей платежных услуг", - проинформировали в Нацбанке.

 
В пресс-службе добавили, что решение о внедрении цифрового тенге будет принято в конце 2022 года по результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, проработки технологических аспектов, оценки влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, а также возможного эффекта для Национальной платежной системы и ее участников.
 

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