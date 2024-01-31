Ситуация по кори в Алматы остается нестабильной - медики

Основной процент заболевших - дети до 14 лет

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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Эпидситуация по кори в Алматы остается нестабильной. С начала года в городе зарегистрировано 825 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, сообщила на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.





Основной процент заболевших - дети до 14 лет (495 случаев), среди подростков - 107 заболевших, среди взрослых - 223 случая кори. Эпидемиологи подчеркнули, что основной процент заболевших детей не получили прививки от кори.





По словам Калыковой, с 6 ноября 2023 года по 28 января 2024 года в городе привито от кори 149 550 человек. Из них:





детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней - 11 378;

детей в возрасте от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней - 73 164;

медработников - 8676;

пациентов в возрасте до 18 лет по наверстывающей иммунизации - 56 332.





Взрослые могут получить прививки против кори в частных прививочных кабинетах на платной основе.





Плановая вакцинация против кори проводится двукратно в возрасте 1 года и 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Плановая вакцинация детского населения проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно", - рассказала эксперт.





Она подчеркнула, что каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребенка.





Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в РК", - отметила она.





В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в городе при появлении симптомов заболевания врачи рекомендуют:





не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и получать лечение по назначению врача;

находиться дома, не посещать места работы, а также общественные места. Особенно это касается больных, находящихся на амбулаторном лечении.









Напомним, по состоянию на 9 января 2024 года в Казахстане с начала года зарегистрировано 1674 случая кори. Всего, по итогам 2023 года в стране зарегистрирован рост по 8 инфекционным заболеваниям, в том числе кори, коклюшу и сибирской язве.







