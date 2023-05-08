07.05.2023, 19:12 2816
Тестостерон предложили добавить в список веществ с вредным воздействием на жизнь человека в Казахстане
Он может входить в состав сильных гормональных препаратов
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Минздрав РК предложил добавить тестостерон в список веществ с вредным воздействием на жизнь человека в Казахстане.
В проекте приказа, опубликованном на сайте "Открытых НПА" предлагается определить перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, согласно приложению к настоящему приказу.
Третьим в перечне стоит 1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андрост-1-ен-3-он). Он может входить в состав сильных гормональных препаратов. В список также попали средства, которые оказывают выраженное антипсихотическое, седативное, снотворное действие.
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться по ссылке. Публичное обсуждение продлится до 23 мая.
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21.04.2023, 17:52 28711
Жительница Усть-Каменогорска скончалась после посещения салона красоты
Сотрудница салона провела процедуру, не имея лицензии и разрешения на проведение медицинской и иной деятельности
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Усть-Каменогорск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина 1962 года рождения обратилась в салон красоты для проведения блефаропластической операции глаз, сообщает Аltaynews.kz.
Сотрудница салона, не имея лицензии и разрешения на проведение медицинской и иной деятельности, провела процедуру. Через некоторое время пациентке стало плохо, и ее экстренно направили в реанимацию, где она скончалась.
По предварительным данным, женщина скончалась от анафилактического шока. 16 апреля полицейские начали досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 322, часть 3, УК РК (Занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности смерть человека).
Если вина будет доказана, то обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
18.04.2023, 18:20 37656
В Казахстане ежегодно выделяют 7 тысяч квот на ЭКО
В стране всего 30 клиник ЭКО, 19 из них участвуют в ОСМС
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии рассказали о квотах ЭКО, государственных программах и репродукции человека на площадке региональной службы коммуникаций Алматы.
Ежегодно выделяется 7 тысяч квот на весь Казахстан, они разделены по регионам. Учитывая, что наш город является мегаполисом, самые большие квоты выделены по Алматы, также по городу Астане", - рассказывает руководитель отделения ЭКО Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Радха Арипова.
По ее слова, в Казахстане всего 30 клиник ЭКО, 19 из них участвуют в ОСМС. В 2022 году в рамках ОСМС было проведено 210 программ, в 2021 году - 133 программ. На первое полугодие этого года только в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии получили 125 программ ЭКО.
На сегодняшний день результат известен у 210 женщин. Беременность наступила у 63 женщин. Результативность составила 30%", - поделилась Арипова.
Возрастная категория пациенток, участвующих в программе ЭКО, выглядит следующим образом:
- до 29 лет - 22%;
- 30-39 лет - 68%;
- 40+ лет - 10%.
Отметим, что право на ЭКО имеют супружеские пары, которым выставлен диагноз "бесплодие" и они лечатся в течение года, а также у них есть показания, как, например, абсолютная непроходимость маточных труб, хронические инфекции или проведены операции по удалению маточных труб. Кроме того, если есть проблемы, связанные с мужским фактором, по показанию андрологов. Право на ЭКО имеют женщины, у которых имеются эндокринные факторы, у которых из-за избыточной массы тела нет овуляции. В список показаний на ЭКО входит бесплодие неясного генеза.
Отказать в ЭКО могут в случае сниженного резерва антимюллеровского гормона. Если он меньше 1, то заведомо программа ЭКО окажется безрезультатной, такие пациенты должны идти на донорские программы.
Как отмечают эксперты, обращаемость контингента пациенток в возрасте старше 40 лет остается стабильной. Кроме того, благодаря государственной программе "Аңсаған сәби" ЭКО-программы стали доступными в более молодом возрасте.
17.04.2023, 20:09 41221
В СКО участились случаи ветряной оспы
90% инфицированных - дети в возрасте до 14 лет
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Петропавловск. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области наблюдается вспышка ветряной оспы. За три месяца 2023 года зарегистрировано 1078 случаев заболевания ветряной оспой. Это в 3 раза больше, чем в 2022 году, сообщает 7152.kz.
90% инфицированных - дети в возрасте до 14 лет. Показатель заболеваемости в 3 раза больше, чем в прошлом году. По области введен карантин в отдельных группах 21 детского сада. Карантинные мероприятия продолжаются в течение 20 суток со дня изоляции последнего больного. 61% заболевших зарегистрирован в Петропавловске.
В коллективах, где введен карантин, ежедневно проводится дезинфекционная работа. Проветривание помещения. Следует часто мыть руки, следить за личной гигиеной детей, соблюдать все меры безопасности должным образом", - проинформировала главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО рассказала Айнаш Сагындыкова.
Напомним, в Казахстане с начала марта зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори. Число заболевших корью по стране стремительно растет. Пока это не вспышка, но ситуация уже сложная.
В декабре 2022 года сообщалось, что в СКО растет заболеваемость скарлатиной и коронавирусом.
06.04.2023, 16:31 62406
Профответственность медработников будут страховать в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК разработало правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников.
Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 апреля 2023 года.
Объектом страхования профессиональной ответственности медработников являются профессиональная ответственность и его имущественные интересы, связанные с обязанностью по возмещению вреда, причиненного третьим лицам в результате осуществления им медицинской деятельности", - говорится в документе.
По новым правилам, субъекты здравоохранения обязаны заключить договор страхования профессиональной ответственности медицинских работников до осуществления ими медицинской деятельности. При этом договор должен заключаться ежегодно.
Документ вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня поступления страхового платежа, а при уплате его в рассрочку - первого страхового взноса на банковский счет страховщика (при уплате наличными - со дня поступления платежа в кассу). Он действует в течение срока страхования и не прекращает своего действия по первому наступившему страховому случаю.
Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока его действия;
- принятия решения судом о признании договора страхования недействительным;
- по требованию страхователя или страховщика в случае нарушения ими условий договора страхования.
В случае досрочного прекращения действия договора страхования, стороны руководствуются требованиями страхового законодательства.
Страховым случаем считается причинение медработником вреда жизни и здоровью пациенту в результате осуществления медицинской деятельности.
Для осуществления страховой выплаты необходимо заключение независимой экспертной комиссии. Выплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов путем перечисления денег на банковский счет пациента (или его законного представителя).
Ранее сообщалось, что медработникам в Казахстане смягчат наказание за смерть пациента.
04.04.2023, 08:49 71731
Сразу в пять раз выросло число заболевших вирусным гепатитом в Карагандинской области
Среди заболевших немало детей
Фото: Depositphotos
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Караганда. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу в пять раз выросло число заболевших вирусным гепатитом в Карагандинской области. Тошноту, потерю аппетита, усталость, жар и пожелтение кожи уже зафиксировали у 27 карагандинцев. Против пяти прошлогодних случаев.
Среди заболевших "желтухой" немало детей. Санврачи связывают тревожный скачок с тем, что люди стали реже мыть руки. Расслабились, когда угроза коронавируса миновала. Но специалисты предупреждают: на место одного заболевания всегда может прийти другое, сообщает телеканал "Астана".
По данным телеканала, один из зараженных подхватил опасную форму гепатита, сделав пирсинг.
Самый действенный вид профилактики - это вакцинация. Соблюдать меры индивидуальной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, ополаскивать проточной водой, употреблять либо бутилированную, либо кипяченую воду. А так же выполнять пирсинг, педикюр, маникюр, татуаж в салонах лицензированных", - сообщила главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Марина Гера.
Как сообщалось ранее, в Казахстане также наблюдается рост заболеваемости корью. В Алматы на сегодняшний день зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных случая кори.
31.03.2023, 17:01 82366
В Астане осложнилась эпидситуация по кори
Эпидемиологи рекомендуют каждому жителю проверить свой прививочный статус против кори
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори, сообщила заместитель руководителя столичного департамента санэпидконтроля Жанна Пралиева.
По состоянию на 29 марта 2023 года в Казахстане выявлено 145 случаев с подозрением на корь. Диагноз "корь" подтвердился у 75 больных, в том числе у детей до 14 лет - 68. Из общего числа заболевших 11 являются завозными и связаны с пребыванием в инкубационный период в Турции - 5, Египте - 3, Таджикистане - 2, Кыргызстане - 1", - цитирует zakon.kz Жанну Пралиеву.
По ее данным, основную заболеваемость корью в 69%, или 52 случаях, составляют непривитые, в том числе по причине отказа от вакцинации - 35, медицинских противопоказаний - 11, недостижения прививочного возраста - 6. В 10 случаях заболели лица с неизвестным прививочным статусом.
Жанна Пралиева также сообщила, что среди столичного населения зарегистрировано 14 случаев с подозрением на корь, из них подтвержден диагноз у двоих, информирует tengrinews.kz.
Столичные эпидемиологи рекомендуют каждому жителю проверить свой прививочный статус против кори.
Если ваш ребенок или вы не привиты против кори, обратитесь в поликлинику по месту жительства или по месту прикрепления для проведения вакцинации против кори. Напоминаем, единственной мерой эффективной и длительной защиты от кори является вакцинация", - добавила она.
Ранее главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в ходе заседания Центральной избирательной комиссии сообщила, что в Казахстане отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори.
27.03.2023, 14:09 95126
Минздрав утвердил стандарт оказания медпомощи в школах
Документ вводится в действие с сегодняшнего дня
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана утвердил стандарт оказания медицинской помощи в организациях среднего образования. Документ вводится в действие с сегодняшнего дня.
Согласно приказу, организации здравоохранения, участвующие в оказании медицинской помощи в школах обязаны:
- проводить медицинские профосмотры;
- организовывать оздоровительные мероприятия по результатам профосмотров;
- проводить профилактику поведенческих рисков, связанных с употреблением психоактивных веществ;
- проводить вакцинацию;
- организовывать и проводить обучающие семинары, тренинги и лекции по профилактике заболеваний, пропаганде и формированию здорового образа жизни среди обучающихся, оказанию первой помощи;
- вовлекать законных представителей школьников и педагогов в охрану здоровья;
- оказывать первую медпомощь при неотложных состояниях до прибытия скорой помощи.
Медицинский кабинет должен располагаться в отдельном кабинете и быть оснащен кушеткой, холодильником для хранения вакцин и медикаментов и другим оборудованием. В нем также должны находиться необходимые медизделия и лекарства (по списку).
Медпомощь обучающимся может оказывать медсестра (медбрат) общей или расширенной практики, участковая, специализированная либо по специальности "Сестринское дело в школьной медицине".
Если речь идет о плановой диспансеризация, лечении или медицинской реабилитации, ее осуществляют врачи общей практики, участковые педиатры, профильные специалисты, фельдшеры и медсестры организации ПМСП, к которой прикреплены обучающиеся.
Напомним, в Шымкенте произошло массовое отравление участников республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления. В городе был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств произошедшего.
02.03.2023, 12:45 129736
В ВОЗ призвали подготовиться к возможной новой пандемии
Вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом
Фото: Depositphotos
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Женева. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди призвал подготовиться к возможности того, что вирус птичьего гриппа будет передаваться от человека к человеку, что может привести к новой пандемии.
Мы должны быть на передовой, чтобы снизить риск передачи вируса от птиц человеку (...) Есть опасения, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом и может вызвать новую пандемию (...) Мы должны подготовиться к этому", - цитирует Ричарда Пибоди ТАСС со ссылкой на Pais.
Он отметил, что научное сообщество анализирует генетическую последовательность этих вирусов для их мониторинга, а также для разработки доступных вакцин на случай, если они понадобятся.
Между тем стало известно, что в начале пандемии коронавируса власти Британии рассматривали возможность уничтожения всех домашних кошек в стране. Об этом рассказал бывший замминистра здравоохранения Джеймс Бетелл, сообщает ren.tv со ссылкой на Channel 4.
В какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии. Представляете, что бы произошло, если бы мы захотели это сделать?" - признался политик.
В конце концов после обнаружения в 2020 году первого зараженного животного британское правительство ограничилось рекомендацией не выпускать на улицу котов из домов, где проживают заболевшие, а также попросило жителей не целовать своих питомцев.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что существует риск распространения новых патогенов из биолабораторий, финансируемых США, информирует РИА Новости.
Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции", - сказала она.
Глава Роспотребнадзора отметила, что наличие таких лабораторий - это риск как для населения страны, в которой находится лаборатория, так и для жителей других государств.
Страны, в которых такие лаборатории появляются, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, не понимая того, что происходит в этих лабораториях, подчеркнула она.
Ранее Минобороны России назвало новых ключевых участников военно-биологических проектов Соединенных Штатов Америки. При этом в ведомстве подчеркнули, что некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы.
В сентябре на брифинге Минобороны были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Так, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия. Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
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