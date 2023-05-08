Тестостерон предложили добавить в список веществ с вредным воздействием на жизнь человека в Казахстане

В стране всего 30 клиник ЭКО, 19 из них участвуют в ОСМС

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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии рассказали о квотах ЭКО, государственных программах и репродукции человека на площадке региональной службы коммуникаций Алматы.





Ежегодно выделяется 7 тысяч квот на весь Казахстан, они разделены по регионам. Учитывая, что наш город является мегаполисом, самые большие квоты выделены по Алматы, также по городу Астане", - рассказывает руководитель отделения ЭКО Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Радха Арипова.





По ее слова, в Казахстане всего 30 клиник ЭКО, 19 из них участвуют в ОСМС. В 2022 году в рамках ОСМС было проведено 210 программ, в 2021 году - 133 программ. На первое полугодие этого года только в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии получили 125 программ ЭКО.





На сегодняшний день результат известен у 210 женщин. Беременность наступила у 63 женщин. Результативность составила 30%", - поделилась Арипова.





Возрастная категория пациенток, участвующих в программе ЭКО, выглядит следующим образом:





до 29 лет - 22%;

30-39 лет - 68%;

40+ лет - 10%.





Отметим, что право на ЭКО имеют супружеские пары, которым выставлен диагноз "бесплодие" и они лечатся в течение года, а также у них есть показания, как, например, абсолютная непроходимость маточных труб, хронические инфекции или проведены операции по удалению маточных труб. Кроме того, если есть проблемы, связанные с мужским фактором, по показанию андрологов. Право на ЭКО имеют женщины, у которых имеются эндокринные факторы, у которых из-за избыточной массы тела нет овуляции. В список показаний на ЭКО входит бесплодие неясного генеза.





Отказать в ЭКО могут в случае сниженного резерва антимюллеровского гормона. Если он меньше 1, то заведомо программа ЭКО окажется безрезультатной, такие пациенты должны идти на донорские программы.





Как отмечают эксперты, обращаемость контингента пациенток в возрасте старше 40 лет остается стабильной. Кроме того, благодаря государственной программе "Аңсаған сәби" ЭКО-программы стали доступными в более молодом возрасте.