Алматы. 8 июля. Kazakhstan Today - В Алматы непрерывно поступают лекарства, доставлено более миллиона упаковок парацетамола. Об этом заявил генеральный директор фармацевтической компании INKAR, передает Kazakhstan Today.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев провел селекторное совещание с представителями фарминдустрии, где были обсуждены вопросы обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий. Представители производственных компаний, аптечных сетей и отраслевой ассоциации сообщили о запасах лекарственных средств и планируемых поставках. Также они рассказали о процедурах оформления и получения грузов.

Учитывая количество вопросов о наличии лекарств в аптеках, генеральный директор ТОО INKAR Алия Еримбетова прокомментировала текущую ситуацию, в том числе и очереди.

Очереди есть, так как нужно соблюдать социальное дистанцирование. Много больных, но мы видим, что ситуация исправляется. В Алматы непрерывно приходит товар, больше 1 млн пришло парацетамола в ТОО INKAR", - сказала Алия Еримбетова.

Большие проблемы с отгрузкой связаны также с человеческим фактором. Тем не менее сейчас работает весь офис, люди работают без отдыха для оперативной разгрузки товара.

Еримбетова отметила, что вирус новый, фармкомпании не ожидали ажиотажа. При этом спикер заверила, что качество продукции по-прежнему на высоком уровне.

Мы обеспечиваем все больницы товарами, рынок не был готов к такому спросу, антибиотики обычно продавались только по рецепту. С марта пишется много плохого в прессе. Тем не менее, я считаю, что руководство страны и города заинтересованы в том, чтобы победить ситуацию. Для этого много правильных шагов сделано. Мы ждем бесплатную самолетную организацию доставки, осталось выбрать поставщика. Сейчас правительство идет навстречу - ускоряют и упрощают все, что возможно. В свою очередь, производители дают приоритет в поставке более старым компаниям, которые имеют налаженные системы сбыта для населения", - отметила она.

Также она прокомментировала наличие в аптеках 41 медпрепарата, наиболее востребованного среди населения с учетом пандемии коронавируса.

Будет снижено напряжение на дексаметазон и самые дефицитные товары в течение недели", - сообщила Алия Еримбетова.

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