13.01.2025, 12:25 9026
В Казахстане с 2025 года изменились тарифы на медуслуги
Фото: Pixabay
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования".
Согласно документу, тариф за один пролеченный случай по клинико-затратным группам для субъектов здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях, определяется:
- при оказании медицинской помощи в стационарных условиях тариф за один пролеченный случай по КЗГ с учетом коэффициентов затратоемкости каждого вида КЗГ, базовой ставки, которая составляет 174 722,63 тенге и следующих поправочных коэффициентов согласно правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования:
- коэффициентов учета надбавок за работу в сельской местности;
- коэффициентов учета продолжительности отопительного сезона;
- экологических коэффициентов.
Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2025 года и подлежит официальному опубликованию", - говорится в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане большинство платежей на обязательное социальное медицинское страхование не изменится, поскольку размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на прежнем уровне.
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14.01.2025, 13:58 2736
Год повышения квалификации: комплексный план обучения медработников разработал Минздрав
Фото: Минздрав РК
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках инициативы "Год повышения квалификации медицинских работников" Министерством здравоохранения разработан комплексный план "Кадровая поддержка: баланс и доступность" по повышению уровня знаний и профессиональных навыков специалистов первичного звена - врачей, фельдшеров, медсестер, преподавательского состава медицинских вузов и колледжей, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
В рамках Года рабочих профессий, объявленного главой государства в 2025 году, в сфере здравоохранения будет уделено особое внимание уровню образовательных программ в медицинских колледжах и профессиональных компетенций среднего медицинского персонала, с ориентацией на практику.
Совместно с организациями образования и науки разработан план действий повышения квалификации специалистов ПМСП, который состоит из 5 основных направлений:
- формирование нормативной правовой базы по повышению квалификации специалистов ПМСП;
- повышение квалификации специалистов ПМСП (врачей общей практики и медицинских сестер);
- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава медицинских вузов и медицинских колледжей;
- совершенствование системы повышения квалификации;
- создание центров адаптации и наставничества для молодых специалистов.
Как отметили в МЗ РК, программы обучения разработаны с учетом последних медицинских достижений и технологий, а также изменений в законодательных и нормативных актах. Каждый курс включает теоретические и преимущественно практические занятия, также самообучение.
Новой программой обучения планируется охватить свыше 2,5 тысячи врачей общей практики, имеющих стаж работы менее 3 лет. Тематики модулей для обучения будут разрабатываться на базе медицинских вузов исходя из анализа тестирования этой категории слушателей.
Свыше 3,5 тысячи медицинских сестер повысят квалификацию в рамках данного плана. Модули обучения среднего медперсонала разработаны по таким основным направлениям, как профилактика и диспансерное наблюдение, патронаж и уход за детьми раннего возраста, оказание помощи при критических состояниях, работа медсестры в реализации ПУЗ, иммунопрофилактика и цифровые технологии.
Курсы повышения квалификации пройдут также свыше 1600 педагогов медколледжей. Их обучение будет проходить с учетом результатов оценок независимой экзаменации. Преподавателей медицинских вузов предполагается обучать в зависимости от педагогического стажа, педагогических компетенций и результатов независимой оценки знаний.
Профессиональная подготовка медицинских работников является основой качества медицинской помощи в стране. В рамках Года рабочих профессий и Года повышения квалификации в своей отрасли мы нацелены на создание эффективных и доступных программ, которые помогут специалистам ПМСП, медсестрам, нашим педагогам повысить свои компетенции и обеспечить высокий уровень оказания медпомощи и подготовки медицинских кадров", - отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Новые курсы будут организованы в течение 2025 года при поддержке ведущих медицинских центров, профильных внештатных специалистов отрасли и образовательных платформ. Все участники программы получат сертификаты о повышении квалификации, которые будут признаны в системе здравоохранения.
11.01.2025, 15:10 20166
О новой системе присвоения квалификаций медработникам рассказали в Минздраве
Фото: pixabay.com
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала новую систему экзаменации и присвоения квалификации медработников, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам министра, теперь уровень квалификации ориентирован на оценку реальных профессиональных достижений, практических навыков и знаний, а не просто на формальное признание стажа работы.
Этот механизм создает стимулы к постоянному профессиональному росту и совершенствованию навыков, что формирует базовые условия для оказания качественной медицинской помощи и доверия к врачам, медсестрам, менеджерам здравоохранения", - сообщает источник.
На сегодня более 5000 специалистов по республике успешно прошли процедуру оценки и получили сертификаты с уровнями квалификации и могут уверенно продолжать трудовую деятельность, подтвердив свои профессиональные компетенции.
Процесс присвоения уровня квалификации включает независимую и объективную оценку компетенций медработников с участием авторитетных членов профильных медицинских ассоциаций, которые тщательно оценивают знания и навыки специалистов, принимая решения, соответствующие самым высоким стандартам медицины. В новой системе присвоения уровней квалификации НЦНЭ поддержал инициативу министра здравоохранения и с января 2025 года введены ряд льготных условий для медицинских работников. Они касаются снижения финансовой нагрузки при сдаче тестирования для специалистов среднего звена (СМР) с 23 000 до 17 000 тенге", - отметили в ведомстве.
Кроме того, специалисты, не прошедшие оценку на уровень квалификации в первый раз, получают возможность пересдать экзамен бесплатно.
В дальнейшем система будет развиваться, что обеспечит еще более высокие стандарты в обучении и профессиональной подготовке медицинских кадров в Казахстане", - резюмировали в Минздраве.
10.01.2025, 11:11 24976
В Казахстане 1,2 млн сельских жителей получили медпомощь в передвижных комплексах
Фото: pexels.com
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в Казахстане 1,2 млн сельских жителей получили доступ к консультациям врачей и диагностическим процедурам с помощью "поликлиник на колесах", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
С помощью передвижных комплексов проведено 1,2 млн консультаций профильными специалистами, 656 тысяч диагностических, 333 тысячи лабораторных исследований. В результате обследований выявлено 95 тысяч пациентов с различными заболеваниями, из них 78,3% это взрослые, 21,7% дети. По итогам профосмотров 33,7 тысячи сельских жителей взяты на диспансерное наблюдение", - проинформировали в ведомстве.
Также в 2024 году услугами медицинского поезда "Медицинский поезд "Саламатты Қазақстан" было охвачено 104 тысячи жителей 128 станций, в том числе 21000 детей, это на 20% больше, чем в предыдущем году.
Специалистами медицинского поезда оказано 240 000 медицинских услуг, включая 12 500 стоматологических процедур, 25000 лабораторных исследований, 8000 малых хирургических операций и 24 000 инструментальных и диагностических исследований. В ходе осмотров было выявлено 5500 пациентов с различными заболеваниями, которым была предоставлена необходимая помощь", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в стране продолжается системное обновление медицинской инфраструктуры в сельских районах в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". В частности, в 2024 году завершено строительство 460 объектов, еще 195 объектов ПМСП будут сданы в 2025 году.
Отмечается, что для доступности сельским жителям высокотехнологичной медпомощи в 2025 году продолжится модернизация 32 районных больниц, на базе которых открываются кардиологические центры, отделения травматологии, реанимации, хирургии, оснащенные ангиографами, КТ, МРТ.
В ведомстве также рассказали о нововведении по привлечению медицинских кадров в сельскую местность.
Молодые врачи по остродефицитным профилям, выбирающие трудоустройство на селе, получают дополнительные финансовые стимулы, льготные кредиты на жилье и возможности для профессионального роста.На сегодняшний день в регионы направлены 4148 выпускников медвузов, из которых в сельские населенные пункты распределены 1233 врачей. Всего 544 выпускника получили социальную поддержку. Впервые регионах страны 89 врачей на селе, в их числе акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, обеспечены единовременными выплатами в размере 100 МЗП или 8,5 млн тенге", - проинформировали в Минздраве.
Также подчеркивается, что ряд проектов по высокотехнологичной медицине в сфере охраны здоровья материнства и детства масштабируется по всей стране.
Проект "Клиники одного дня" обеспечивают доступность инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения ребенка с врожденными пороками развития и хромосомной патологией, высокое качество услуг по принципу "одного окна", получение быстрых и точных результатов исследования в течение 1 дня. Впервые в Казахстане запущен проект "Фетальная медицина", успешно проведены 20 внутриутробных операций", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Министерстве здравоохранения РК рассказали о новшествах и реформах, которые планируется осуществить в 2025 году.
03.01.2025, 20:58 47326
Цифровые справки, ранее выявление патологий и обследование за день: о новых реформах рассказали в Минздраве
Фото: pexels.com
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения РК рассказали о новшествах и реформах, которые планируется осуществить в 2025 году.
Проект "Клиника одного дня" масштабируют на всю страну
Опыт регионов, где в пилотном режиме был внедрен проект "Клиника одного дня", будет распространен на весь Казахстан. Это обеспечит доступность инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения ребенка с врожденными пороками развития и хромосомной патологией.
Высокое качество услуг и методов пренатальной диагностики и получение результатов обследования осуществлялось по принципу "одного окна" в течение одного дня. На сегодня такой возможностью воспользовались свыше 35 тысяч женщин", - уточнили в Минздраве.
Впервые в Казахстане реализован проект "Фетальная медицина"
Это совершенно новое направление в отечественной системе здравоохранения. Оно позволяет корректировать и лечить ранние патологические состояния плода с помощью малоинвазивных процедур. На сегодня проведены 20 внутриутробных операций. С 1 января 2025 года данный проект будет внедрен по всей республике", - сообщает источник.
Санитарные книжки и медицинские справки перейдут в цифровой формат
С нового года выдача, учет и ведение личных медицинских книжек переводятся в электронный формат. Внедрение этого механизма позволит гражданам предоставлять документ сразу в нескольких организациях, что сэкономит их время и средства. На сегодня санитарные книжки имеются у порядка 1,6 млн казахстанцев", - говорится в информации.
Также с бумажного носителя в электронный формат планируется перевести следующие медицинские документы:
- Больничный лист;
- 075/у "Медицинская справка";
- 026/у "Заключение ВКК";
- 073/у "Справка о допуске к управлению ТС";
- 069/у "Санаторно-курортная карта";
- 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка"
- 076/у "Получение разрешения на оружие";
- 038/у "Справка о временной нетрудоспособности".
Ведутся работы по интеграции информационных систем. Передаваться документы в третьи руки будут только с согласия граждан с помощью приложения "eGov mobile", в котором есть доступ к медицинским данным в разделе "еDensaulyq", - уточнили в Минздраве.
Информированное согласие или отказ от вакцинации ребенка с этого года также будут регистрировать в электронном виде.
Алгоритм действий изменится только в том случае, если привитый пациент пожалуется на осложнения после вакцинации. На медицинском языке это называется неблагополучные последствия после иммунизации. Врач будет обязан немедленно оказать помощь, оформить электронное извещение и передать его в госорганы", - рассказали в ведомстве.
01.01.2025, 12:17 63476
Более 83 тысяч девочек вакцинировали против ВПЧ в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане более 83,7 тысяч девочек в возрасте 11-13 лет получили вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает Министерство здравоохранения РК.
Масштабная кампания по вакцинации стартовала в октябре прошлого года.
ВПЧ - один из самых распространенных вирусов, который связан с развитием ряда онкологических заболеваний, включая рак шейки матки. В Казахстане рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25-44 лет). По данным национального канцер-регистра, в Казахстане ежегодно выявляется около 2000 случаев рака шейки матки, свыше 600 женщин спасти не удается. По результатам исследования КазНИОР, в 74,2% случаях рака шейки матки в биопсийном материале были обнаружены 16 и 18 онкогенные типы вирусы папилломы человека (ВПЧ)", - сообщили в Минздраве.
В Казахстане прививки проводятся в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления.
Случаев неблагоприятных проявлений среди привитых не зарегистрировано.
Ранее вакцинация в снижении предраковых поражений шейки матки показала высокую эффективность в США, Австралии, Канаде, Дании, Ирландии, Швеции, Финляндии, Новой Зеландии, Шотландии и других странах.
В Минздраве напомнили, что по вопросам иммунизации населения функционирует колл-центр 7701, где можно получить ответы на вопросы по всем плановым прививкам, включая вакцинацию против ВПЧ.
Напомним, в 2025 году в Казахстане вводят новое обследование для девушек в возрасте от 16 до 17 лет. Их будут проверять на носительство спинально-мышечной атрофии (СМА).
01.01.2025, 11:07 64996
В Казахстане в новогоднюю ночь родился 181 ребенок
Из них 105 мальчиков и 76 девочек
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогоднюю ночь в родильных домах республики родился 181 ребенок, из них 105 мальчиков и 76 девочек, одна двойня в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Минздрава.
Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области - 34 малыша, на втором месте - Алматы и Алматинская область, где появились на свет по 17 новорожденных и замыкает тройку лидеров по рождаемости Шымкент, здесь 16 семей отметили пополнение.
В Астане в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей, ровно как и в прошлом году на эту дату.
01.01.2025, 10:59 64171
Казахстанские девушки-подростки будут проходить новое обследование с этого года
Фото: pexels.com
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 2025 года девушки-подростки в возрасте от 16 до 17 лет будут проходить скрининг на носительство спинально-мышечной атрофии, сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.
По ее словам, порядка 4,5 млн детей ежегодно проходят профилактические осмотры, которые проводятся с целью профилактики возможной инвалидности.
При организациях ПМСП функционируют 1500 кабинетов развития ребенка и 50 кабинетов катамнеза в организациях родовспоможения", - проинформировала министр.
Также с 2022 года в стране функционируют 20 центров охраны плода для раннего выявления внутриутробной патологии.
Впервые внедрены и успешно проведены 11 внутриутробных операций плода с диагностированными патологиями. Для улучшения доступности раннего выявления генетических заболеваний и врожденных пороков развития с 1 марта текущего года в 10 регионах открыты "клиники одного дня". Обследовано более 23 тысяч женщин, у 201 предотвращено рождение ребенка с патологией, несовместимой с жизнью", - добавила Акмарал Альназарова.
Для справки
Спинальная мышечная атрофия (СМА) - это разновидность наследственного заболевания, которое протекает с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов головного мозга. В данном случае наблюдается нарушение работы поперечнополосатой мускулатуры конечностей, шеи и головы. У больных наблюдается нарушение ползания, ходьбы, удержания головы, глотания. Как правило, мышцы рук в таком случае не страдают.
СМА может проявиться в любом возрасте: как у новорожденных, так и у взрослых.
Лечение СМА является самым дорогим в мире. Один укол препаратом "Золгенсма" стоит 2,125 миллиона долларов. Такая стоимость обусловлена огромными затратами на разработку.
Ранее в Казахстане стартовала общенациональная вакцинация девочек от вируса папилломы человека, основного вызывающего фактора рака шейки матки.
19.12.2024, 10:50 93386
У 63 жителей Актюбинской области выявили свиной грипп
Фото: Depositphotos
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Актобе. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С октября в Актюбинской области к врачам обратились более 101 тысячи человек с ОРВИ и гриппом. В 63 случаях выявили грипп типа А (штамм H1N1), то есть свиной грипп, сообщает "Мой город".
По данным заместителя руководителя департамента санэпидконтроля Мухтара Сербаева, методом ПЦР исследовали 2131 больного и в 63 случаях выявили грипп типа А (штамм H1N1), то есть свиной грипп.
По информации санэпидемиологов, большинство заболевших - дети до 14 лет, есть беременные женщины, среди них зарегистрирован 291 случай вирусной инфекции. Осенью от гриппа привились только 14% жителей.
ОРВИ и грипп опасны осложнениями, в частности они вызывают пневмонию. В больницу с таким диагнозом попали уже 274 человека, в том числе одна беременная, 208 детей до 14 лет и 43 ребенка до 1 года. Рост заболеваемости составил 2,8 раза.
В школах и детсадах теперь стоят "фильтры", у детей при входе проверяют температуру.
Гриппы типов А и В самые тяжелые и чаще всего встречаются. Тип А может вызвать инфекционно-токсической шок, от которого можно и погибнуть, а также поражение сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Поэтому важно было вакцинироваться. Прививки делают даже беременным, но у нас с октября в стационаре пролечилось 109 беременных, из них только двое были привитыми. Они, если даже заболевают, переносят инфекцию гораздо легче. У 45 поступивших в стационар выявили свиной грипп", - говорит заместитель главного врача Актюбинской областной инфекционной больницы Майра Нургалиева.
Актюбинцев просят ограничить посещение мест скопления людей, массовых мероприятий, носить маски.
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