В Казахстане тарифы на медицинские услуги будут пересмотрены к 2022 году

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Тарифы на медицинские услуги будут пересмотрены с учетом повышения заработной платы медицинским работникам с 1 января 2022 года. Об этом сегодня на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год с участием заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова сообщил глава Минздрава Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

Будут пересмотрены тарифы на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 года, разработаны коэффициенты для университетских клиник, а также коэффициенты для НЦ и НИИ за организационно-методическую работу с регионами", - сказал Цой.

Также он проинформировал о том, что новые тарифы предусмотрены на лечение больных COVID-19 в стационаре и оказание им медицинской реабилитации после перенесенного заболевания. Данные тарифы разрабатывались по принципу клинико-затратных групп с учетом накопленных исторических данных по оплате расходов за лечение в стационарах в расчете на койко-дни. Параллельно были разработаны тарифы на мобильные бригады и на дистанционные консультации.

Вместе с тем, как отметил глава Минздрава, в 2021 году будет продолжена работа по совершенствованию методов оплаты оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также методов оплаты пролеченных случаев онкологического профиля.

Наряду с этим нами начата работа по формированию тарифов на первичную медико-санитарную помощь. Планируется проведение пилотного тестирования тарифов по кардиохирургии, инфаркту миокарда, инсульту, травматологическим и инфекционным заболеваниям с учетом тяжести пациентов.

В 2021 году в целях обновления основных средств субъектов здравоохранения нами будет продолжена работа по реализации мероприятий Дорожной карты и совершенствования методики тарифообразования на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на 2020-2022 годы", - отметил Цой.

Также Министерством здравоохранения формируются предложения по возмещению расходов на средства индивидуальной защиты.

Кроме того, по его словам, Министерством здравоохранения РК прорабатывается вопрос повышения заработной платы немедицинским работникам организаций здравоохранения с 2022 года.

Таким образом, в 2021 году средняя зарплата врачей составит порядка 320 тыс. тенге с доведением до 561 тыс. тенге в 2023 году. Средняя зарплата средних медработников в 2021 году составит 173 тыс. тенге с доведением до 210 тыс. тенге в 2023 году", - проинформировал Цой.

Министр здравоохранения напомнил, что главой государства поставлена задача поэтапного повышения заработной платы врачей, начиная с текущего года.

Предполагается, что к 2023 году зарплата медиков будет доведена до уровня - в два с половиной раза выше средней заработной платы в экономике. Так, на повышение заработной платы 247 тыс. медицинских работников в республиканском бюджете предусмотрены соответствующие расходы. В 2021 году - 222 млрд тенге, в 2022 году - 362 млрд тенге, в 2023 году - 557 млрд. тенге.

Вместе с тем уже в 2020 году средняя заработная плата врачей была повышена на 30%, средних медработников на 20%.

Глава Минздрава рассказал о принимаемых правительством мерах социальной поддержки медицинских работников. Цой отметил, что данный аспект находится на особом контроле у руководства страны.

В условиях пандемии стало очевидно, что результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность экономики в целом", - отметил Цой.

Напомним, во время пандемии коронавирусной инфекции медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, решением правительства РК была оказана материальная поддержка. Надбавки были выплачены по 3 группам риска в размере 116 млрд тенге.

Наряду с надбавками, благодаря решению главы государства, более 9 тыс. заболевших медиков получили также социальные выплаты.

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