В Казахстане возобновили вакцинацию против туберкулеза

В ходе внеочередного заседания Консультативной комиссии по иммунизации населения РК был рассмотрен вопрос отзыва вакцины БЦЖ производства "Japan BCG Laboratory". Как сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, Всемирная организация здравоохранения распространила заявление касательно вакцины БЦЖ производства "Japan BCG Laboratory". В заявлении говорится, что воздействие на безопасность, если таковое имеется, является ничтожно малым, и преимущества иммунизации указанной вакциной намного превышают риски от остановки вакцинации БЦЖ.
Производителем отозвано 33 серии вакцины БЦЖ, пять из которых завезены в Казахстан. Причина была в обнаружении производителем инородных веществ в растворителе к вакцине в двух сериях. Но эти две серии в Казахстан не поставлялись", - напомнила Бюрабекова.
В связи с безопасностью вакцины БЦЖ производства "Japan BCG Laboratory" Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг решил возобновить вакцинацию этой вакциной.
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