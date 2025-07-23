22.07.2025, 17:48 4696
Видеожетоны для безопасности медработников начали использовать в Казахстане
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Қазақтелеком" Багдат Мусин представил Министерству здравоохранения Казахстана новые ИИ-технологии в области безопасности медицинских работников, передает корреспондент агентства.
Нашим медикам, к сожалению, приходится печься не только за чьи-то жизни, но и за собственные. Только за последние 3 года в Казахстане зарегистрировано более 130 фактов агрессии против медработников. Надо их как-то обезопасить. Но как? Поставили себе такую задачу в "Казахтелеком". И запустили проект "Смарт-видеожетоны". Крепятся на халат, все записывают. В случае угрозы достаточно одного нажатия, чтобы подключить полицию. Уже используются в Астане и Алматы - по пять бригад скорой помощи в каждом городе", - написал Мусин в своем телеграм-канале.
Кроме того, Минздраву презентован проект ИИ-терапевта, который "слушает врача и пациента, предлагает предварительный диагноз и формирует первичную медкарту", технология уже тестируется в Акмолинской области.
Есть цифровой сервис телемедицины. Это мобильный комплекс для мониторинга и диагностики здоровья. Измеряешь давление, пульс, температуру, кислород, глюкозу и так далее. Человек проходит мини-обследование, находясь дома (хоть в городе, хоть в селе), а врач видит все онлайн и сразу дает рекомендации. Есть еще система отслеживания температуры вакцин и лекарств на всем пути от склада до пациента - тоже тестируется (в Карагандинской области)", - проинформировал Мусин.
Напомним, в Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения.
Поправки в законодательство об ужесточении ответственности за нападение на медработников внесут в парламент в сентябре.
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18.07.2025, 09:25 19726
Поправки в законодательство об ужесточении ответственности за нападение на медработников внесут в парламент в сентябре
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам в связи с недавними случаями нападения на медиков в Караганде и Костанае.
Уважаемые казахстанцы, обращаюсь к вам как специалист, проработавший медицинской сестрой в родильном доме, как врач приемного покоя детской больницы, дежурант и ординатор, остановите насилие против медицинских работников!" - написала министр на своей странице в Instagram.
Она напомнила, что в Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения.
Врач потерял сознание от удара пациента, просто потому что тот не захотел ждать своей очереди. Сейчас доктор находится в реанимации. Его состояние - тяжелое. Какой степени черствости и агрессии нужно достичь, чтобы поднять руку на человека, который каждый день спасает жизни? Очень жаль, что в мирное время врачи рискуют своей жизнью на рабочем месте. Это совершенно немыслимо и неприемлемо. Это преступление - это десятки непринятых пациентов, десятки отложенных операций, это прямой удар по всей системе", - подчеркнула Альназарова.
Министр здравоохранения сообщила, что законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в парламент.
Такие действия должны расцениваться не как бытовой инцидент, а как угроза общественной безопасности. В связи с участившимися случаями нападения на медицинских работников совместно с министром МВД пришли к решению безотлагательно усилить круглосуточные посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах. Медицинские учреждения должны обеспечиваться мерами безопасности - видеонаблюдением, охраной, тревожными кнопками. Хочу еще раз призвать всех к цивилизованным нормам общения на всех уровнях. Мы должны с детства воспитывать уважение к труду медиков, формировать культуру благодарности", - сказала глава Минздрава.
Она отметила, что для спасения жизни пострадавшего врача Министерство здравоохранения примет все возможные и решительные меры.
Завтра бортом санавиации доктор будет доставлен в Национальный координационный центр экстренной медицины, где будет проводиться дальнейшее лечение с привлечением высококлассных специалистов", - сообщила Альназарова.
14.07.2025, 11:45 38046
В Казахстане впервые робот будет готовить препараты для химиотерапии
Фото: Минздрав РК
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане впервые при приготовлении химиотерапевтических препаратов для онкопациентов стали использовать высокотехнологичного робота KiroOncology. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Роботизированная система приготовления химиопрепаратов - KiroOncology, ранее использовавшаяся преимущественно в медицинских учреждениях Европы и США, внедрена в Алматинском онкологическом центре.
Это первый случай использования подобной технологии в Казахстане, знаменующий важный шаг в сторону автоматизации и повышения безопасности в онкологической практике", - отметили в Минздраве.
Роботизированное устройство:
• точно рассчитывает дозировку препарата, исключая человеческий фактор,
• идентифицирует лекарство с помощью 360-градусной камеры и базы изображений,
• проверяет штрих-коды и взвешивает компоненты до и после смешивания,
• исключает ошибки в подборе и дозировке препарата,
• самостоятельно утилизирует использованные материалы, минимизируя контакт с опасными веществами.
Эта технология существенно снижает риски для медицинского персонала, который ранее был вынужден контактировать с цитотоксичными веществами при ручном приготовлении препаратов.
Робот KiroOncology оснащен двумя механическими манипуляторами, которые проводят смешивание и разлив препаратов по флаконам для внутривенного введения. После завершения процесса устройство утилизирует использованные флаконы и шприцы в герметичный контейнер, который автоматически запечатывается, исключая контакт с остатками химиотерапевтических средств.
Помимо робота, в Алматинском онкологическом центре также используются ламинарные боксы BiOptima IT II класса безопасности, оснащенные системой Kiro Assist на платформе KiroLink. Эти боксы позволяют проводить разведение цитостатических препаратов вручную - но с соблюдением всех этапов контроля: идентификация препарата, проверка штрих-кодов, взвешивание, визуальный контроль и документирование.
Во многих онкологических учреждениях страны химиопрепараты по-прежнему готовятся вручную в обычных ламинарных шкафах, что несет определенные риски как для персонала, так и для пациентов. Внедрение роботизированной системы - это не просто технологическое обновление, а значимый шаг к более безопасной, точной и современной онкологической помощи в Казахстане", - заключили в министерстве.
13.07.2025, 19:48 42286
Бесплатные лекарства начнут поставлять ежемесячно в Акмолинской области
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Кокшетау. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Нурлыбек Асылбеков посетил Кокшетау и провел мониторинг системы лекарственного обеспечения медицинской организации и Акмолинской области в целом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Глава единого дистрибьютора ознакомился с условиями хранения и отпуска лекарственных средств в медорганизации Viamedis, логистикой и взаимодействием с пациентами. Ранее от населения в адрес этой организации поступали жалобы на перегруженность и очереди в пунктах отпуска.
На 2025 год от Viamedis подана заявка на закуп 270 наименований препаратов на сумму 1,7 миллиарда тенге, а также дополнительная потребность на 262,2 миллиона тенге. По состоянию на 12 июля поставки выполнены на 80% от годового объема, при этом жалоб на недопоставки от медорганизации не поступало", - проинформировали в Минздраве.
В ходе посещения медорганизации было выяснено, что одна из ключевых причин недовольства пациентов - это организация отпуска препаратов один раз в 3 месяца.
По предложению "СК-Фармации" и при поддержке управления здравоохранения поставки будут осуществляться на ежемесячной основе с 1 августа 2025 года, что позволит правильно распределить потоки и не создавать скопления пациентов", - сообщили в ведомстве.
Ранее в ВАП озвучили нарушения в системе лекарственного обеспечения.
02.07.2025, 19:41 75926
В Алматы хирурги забыли в животе женщины салфетку
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы хирурги забыли во время операции кесарева сечения в брюшной полости молодой женщины марлю. Об этом в сосцети сообщила представляющая интересы пострадавшей юрист Анна Чернова.
В августе 2024 года В. родила третьего ребенка путем кесарева сечения в ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 2" УОЗ Алматы (Городской перинатальный центр № 2). Уже на следующий день после операции она жаловалась врачам на острую боль. Врачи отмахнулись. Осмотр провели, как нам кажется, формально и потом выписали ее", - рассказала юрист.
Дальше женщину ждали 9 месяцев боли. Она не могла нормально спать, есть, с трудом передвигалась, не могла поднять на руки своего ребенка. Вес стремительно уходил, боли нарастали. В. обращалась в частные клиники, проходила десятки обследований, тратила огромные деньги, и все безрезультатно. Диагнозы менялись, но никто из врачей не мог найти настоящую причину и понять, что происходит с молодой женщиной.
Лишь в мае 2025 года КТ показало образование в области малого таза. Было подозрение на опухоль. Ее срочно госпитализировали, и никто, даже хирурги, не могли предположить, что найдут внутри. 3 июня 2025 года, во время экстренной операции врачи были потрясены: внутри женщины все это время находилась забытая марлевая салфетка, оставленная в брюшной полости врачами государственного роддома во время кесарева", - рассказала Анна Чернова.
За 9 месяцев марля вызвала гнойное воспаление, перитонит и разрушила внутренние органы. Часть кишечника пришлось удалить. По словам врачей, еще неделя - и женщину бы уже не удалось спасти.
В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали ситуацию и заявили, что инициировали обращение в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК с просьбой провести служебное расследование по данному инциденту.
По итогам проверки будут предоставлены официальные разъяснения, а также приняты соответствующие меры реагирования в рамках действующего законодательства", - добавили в ведомстве.
26.06.2025, 14:20 96381
Мальчиков в Казахстане намерены прививать от ВПЧ
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мальчиков в Казахстане намерены прививать от вируса папилломы человека, сообщил в кулуарах сената вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев.
В части мальчиков - сейчас уже рассматривается этот вопрос, на сегодняшний день мы прорабатываем в рамках правительства возможности изменения в постановлении правительства, в части расширения. То есть не только в расширении вакцинации среди девочек, возраст будем увеличивать. Это первое. И второе - по вакцинации мальчиков, планируется, предварительно, где-то через год начать эту работу", - заявил он.
Напомним, в Казахстане более 83,7 тысячи девочек в возрасте 11-13 лет получили вакцину против вируса папилломы человека.
26.06.2025, 13:26 97161
Взносы в ОСМС повысят с 2026 года: кого это коснется
Фото: Фонд социального медстрахования
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента одобрили во втором чтении поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг, передает корреспондент агентства.
С января 2026 года устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов: для работодателей - 40 минимальных заработных плат, для работников - 20 МЗП. Изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода. Предлагаемое решение носит компромиссный характер и направлено на сохранение баланса между устойчивостью системы и допустимым уровнем налоговой нагрузки. По оценкам, прирост доходной части ОСМС составит порядка 200 миллиардов тенге в год", - сообщила на заседании сената депутат Айнур Аргынбекова.
Кроме того, дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС: с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году, это должно "обеспечить долгосрочную стабильность финансирования".
Сегодня более 3 миллионов человек остаются вне системы ОСМС, в том числе около 1 миллиона - официально зарегистрированные безработные и представители социально уязвимых категорий, относящиеся к кризисным и экстренным уровням. Законом предлагается закрепить обязанность местных исполнительных органов по уплате взносов по факту обращения таких граждан за медпомощью. Размер взноса будет рассчитываться исходя из средней заработной платы по региону", - проинформировала сенатор.
Также вводится новая норма: граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей (ранее страховка сохранялась только три месяца).
Вместе с тем вводятся нормы по обязательному размещению на официальных интернет-ресурсах информации о движении финансовых средств ОСМС и ГОБМП и расширению доступа потребителей к информации о соответствии медорганизаций установленным требованиям. Также введены поправки, предусматривающие возврат средств от медорганизаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.
Ранее в мажилисе предлагали снизить порог для расчета отчислений в ОСМС.
20.06.2025, 13:43 117601
Женские консультации вновь появятся в Казахстане
Фото: Pexels.com
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения возобновит работу женских консультаций.
В единый блок будут объединены амбулаторные службы, оказывающие медицинскую помощь беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
В обновленной структуре женских консультаций откроются:
- центры охраны плода с "клиникой одного дня";
- центры планирования семьи;
- кабинеты невынашивания;
- кабинеты для ведения беременных с высоким риском и экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) с участием мультидисциплинарной команды;
- кабинеты репродуктолога и детского гинеколога.
В Минздраве напомнили, что для повышения доступности раннего выявления врожденных пороков развития в 16 перинатальных центрах организованы "клиники одного дня", где около 100 тыс. беременных прошли обследования, оказано более 500 тыс. медицинских услуг.
Также в 2024 году впервые стартовал проект "Фетальная медицина":
- проведено 55 внутриутробных операций на плоде;
- сохранена жизнь 86 будущим новорожденным;
- 25 женщин благополучно родили, включая случаи с двойней.
На 20% увеличено количество органосохраняющих операций - около 2000 женщинам сохранен детородный орган.
Кроме того Минздрав РК утвердил мастер-планы по реновации 18 областных перинатальных центров. В них созданы мультидисциплинарные мобильные группы для выездов в районы для оказания медпомощи беременным. Также развивается телемедицина, онлайн-обходы и дистанционные консультации.
19.06.2025, 12:55 121996
Детские профили резидентуры: Минздрав Казахстана усиливает подготовку педиатров
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В целях повышения качества медицинской помощи детям Министерство здравоохранения РК инициирует важные изменения в системе подготовки врачей. По ряду наиболее востребованных специальностей резидентуры планируется внедрение детского профиля подготовки, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Это позволит сосредоточиться на глубокой специализации будущих врачей в области педиатрии и сократить дефицит узкопрофильных детских специалистов. Ключевым аргументом в пользу данного нововведения стали различия в анатомии, физиологии, клинических проявлениях заболеваний, а также в методах диагностики и лечения взрослых и детей", - отметили в ведомстве.
По данным министерства, нововведение позволит обеспечить комплексный и четкий подход в деле диагностики, лечения и профилактики детских болезней, опираясь на современные знания и клинический опыт.
В рамках обновленной системы подготовки врачи-резиденты смогут обучаться по 20 новым детским направлениям, среди которых:
- детская кардиология и кардиохирургия;
- детская анестезиология;
- детские инфекционные болезни;
- детская нейрохирургия;
- детская пульмонология;
- детская челюстно-лицевая хирургия;
- детская нефрология и другие специальности.
Новые подходы в организации резидентуры станут важным шагом к модернизации отечественного здравоохранения и позволят повысить качество и доступность медицинской помощи нашим детям", - отметили в ведомстве.
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