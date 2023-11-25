Вспышка кори в Астане: двое детей в критическом состоянии
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные медики заявляют о росте заболеваемости корью.
Большая часть заболевших - непривитые дети. Однако среди больных также есть и взрослые. На сегодня детский инфекционный стационар перегружен на 111%. Коечная мощность многопрофильной городской детской больницы № 3 составляет 300 койко-мест. Однако с увеличением поступающих с сезонными инфекционными заболеваниями, в частности с корью, мощность увеличили до 557 и еще 20 коек реанимационных", - сообщили в акимате Астаны.
Многие родители до сих пор не понимают, насколько опасна корь. По каким-то своим личным убеждениям отказываются от вакцинации детей. Опираются на недостоверные факты. А ведь болезнь опасна еще ввиду возможности развития других осложнений. Корь у переболевшего ребенка в будущем может вызвать серьезные последствия, как отек головного мозга, абсцесс легких, привести к глухоте", - говорит заведующая инфекционным отделением № 6 Гульмира Нуртазина.
По данным больницы, все дети в реанимации с корью находятся под аппаратом ИВЛ.
Сейчас у нас в больнице среди госпитализированных деток 96% непривитые дети, и все они сложные. С корью 6 пациентов лежат в реанимации. Четверо из них в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом, критическом состоянии. Сейчас родители этих детей забили тревогу, паникуют и переживают за своих детей. Очень жаль, что поняли они это только сейчас, когда их дети находятся в тяжелом состоянии и они не в силах им помочь", - отмечает заведующая отделением реанимации МГДБ № 3 Екатерина Булатова.
По информации медиков, в основном болеют дети до 14 лет. Также среди взрослых корь встречается у тех, кто ни разу не получал прививку от вируса либо не ревакцинировался согласно календарю прививок. Врачи отмечают, что если раньше корью чаще всего болели дети от года, то сейчас среди заболевших есть дети в возрасте 5-6 месяцев.
Врачи многопрофильной детской горбольницы № 3 заявляют, что количество обращений по скорой помощи увеличилось в 2,5 раза. В приемном покое образуются длинные очереди.
Время ожидания приема врача превышает иногда более от 1,5-3 часов, ввиду того что увеличилось число обращений пациентов до 2,5 раза. Связано это с ростом заболеваемости вирусными инфекциями - ОРВИ, корью, ОКИ (острая кишечная инфекция). В связи с чем организовано до 8 постов приема врачей в общем приемном покое, в том числе 2 поста в приемном покое по кори. Дети из группы риска (по Triage-системе красный цвет), обслуживаются вне очереди. Также в каждом инфекционном отделении развернуто дополнительно еще по одному посту среднего медперсонала", - пояснили в больнице.
По данным горздрава, загруженность общего числа коек по кори в городе составляет 42%. Среди взрослого населения на стационарном лечении с корью находятся 63 пациента. Их состояние средней тяжести.
Мы видим, что тенденция заражения корью среди взрослых низкая, подвергаются заболеванию с последующими осложнениями именно дети дошкольного возраста. 70% детей от года до 7 лет лежат в больнице с корью. И это именно непривитые дети, а те, кто получил прививку, переносят заболевание легче, на амбулаторном уровне. У них не отмечается такая высокая температура и сыпь по всему телу. Болезнь протекает 3-5 дней. Их спасла вакцина", - напомнили в горздраве.
Врачи отмечают: единственная профилактика и защита от кори на сегодня - это вакцинация. Сейчас в столице продолжается дополнительная массовая иммунизация детей от 6 месяцев против кори. Прививку бесплатно дети могут получить во всех поликлиниках города.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины.