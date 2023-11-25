24.11.2023, 11:46 7881
Курсанты военного вуза массово заразились корью в Петропавловске
Фото: МО РК
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Петропавловск. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске 15 курсантов военного института заразились корью, сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев.
На сегодняшний день проводится в течение 72 часов среди контактно заболевших случаев вакцинация тех лиц, у кого отсутствует документальное подтверждение о получении прививки. Соответственно, данная работа также в военном институте проводится. Все контактные находятся под медицинским наблюдением, - цитирует almaty.tv Асета Жуматаева.
Также сообщается, что в Северо-Казахстанской области корь диагностирована у 49 человек. При этом трое инфицированных приехали из-за рубежа. Это граждане России, Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас стационарное лечение получают восемь человек. В том числе один младенец.
Между тем в Астане инфекционные стационары столицы работают в усиленном режиме из-за кори, сообщает пресс-служба столичного акимата.
Отмечается, что загруженность общего числа коек по кори в городе составляет 42%. Среди взрослого населения на стационарном лечении с корью находятся 63 пациента.
Мы видим, что тенденция заражения корью среди взрослых низкая, подвергаются заболеванию с последующими осложнениями именно дети дошкольного возраста. 70% детей от года до 7 лет лежат в больнице с корью. И это именно непривитые дети, а те, кто получил прививку, переносят заболевание легче, на амбулаторном уровне. У них не отмечается такая высокая температура и сыпь по всему телу. Болезнь протекает 3-5 дней. Их спасла вакцина", - напомнили в горздраве.
Стоит отметить, что ситуация по кори обострилась во всем мире. Заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области не было давно.
Вспышка кори также произошла в Алматы. Из-за роста заболеваемости учеников одной из школ перевели на дистанционку. Кроме того, в Казахстане почти 30 детей оказались в реанимации из-за кори.
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24.11.2023, 13:41 6786
Вспышка кори в Астане: двое детей в критическом состоянии
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные медики заявляют о росте заболеваемости корью.
Большая часть заболевших - непривитые дети. Однако среди больных также есть и взрослые. На сегодня детский инфекционный стационар перегружен на 111%. Коечная мощность многопрофильной городской детской больницы № 3 составляет 300 койко-мест. Однако с увеличением поступающих с сезонными инфекционными заболеваниями, в частности с корью, мощность увеличили до 557 и еще 20 коек реанимационных", - сообщили в акимате Астаны.
Многие родители до сих пор не понимают, насколько опасна корь. По каким-то своим личным убеждениям отказываются от вакцинации детей. Опираются на недостоверные факты. А ведь болезнь опасна еще ввиду возможности развития других осложнений. Корь у переболевшего ребенка в будущем может вызвать серьезные последствия, как отек головного мозга, абсцесс легких, привести к глухоте", - говорит заведующая инфекционным отделением № 6 Гульмира Нуртазина.
По данным больницы, все дети в реанимации с корью находятся под аппаратом ИВЛ.
Сейчас у нас в больнице среди госпитализированных деток 96% непривитые дети, и все они сложные. С корью 6 пациентов лежат в реанимации. Четверо из них в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом, критическом состоянии. Сейчас родители этих детей забили тревогу, паникуют и переживают за своих детей. Очень жаль, что поняли они это только сейчас, когда их дети находятся в тяжелом состоянии и они не в силах им помочь", - отмечает заведующая отделением реанимации МГДБ № 3 Екатерина Булатова.
По информации медиков, в основном болеют дети до 14 лет. Также среди взрослых корь встречается у тех, кто ни разу не получал прививку от вируса либо не ревакцинировался согласно календарю прививок. Врачи отмечают, что если раньше корью чаще всего болели дети от года, то сейчас среди заболевших есть дети в возрасте 5-6 месяцев.
Врачи многопрофильной детской горбольницы № 3 заявляют, что количество обращений по скорой помощи увеличилось в 2,5 раза. В приемном покое образуются длинные очереди.
Время ожидания приема врача превышает иногда более от 1,5-3 часов, ввиду того что увеличилось число обращений пациентов до 2,5 раза. Связано это с ростом заболеваемости вирусными инфекциями - ОРВИ, корью, ОКИ (острая кишечная инфекция). В связи с чем организовано до 8 постов приема врачей в общем приемном покое, в том числе 2 поста в приемном покое по кори. Дети из группы риска (по Triage-системе красный цвет), обслуживаются вне очереди. Также в каждом инфекционном отделении развернуто дополнительно еще по одному посту среднего медперсонала", - пояснили в больнице.
По данным горздрава, загруженность общего числа коек по кори в городе составляет 42%. Среди взрослого населения на стационарном лечении с корью находятся 63 пациента. Их состояние средней тяжести.
Мы видим, что тенденция заражения корью среди взрослых низкая, подвергаются заболеванию с последующими осложнениями именно дети дошкольного возраста. 70% детей от года до 7 лет лежат в больнице с корью. И это именно непривитые дети, а те, кто получил прививку, переносят заболевание легче, на амбулаторном уровне. У них не отмечается такая высокая температура и сыпь по всему телу. Болезнь протекает 3-5 дней. Их спасла вакцина", - напомнили в горздраве.
Врачи отмечают: единственная профилактика и защита от кори на сегодня - это вакцинация. Сейчас в столице продолжается дополнительная массовая иммунизация детей от 6 месяцев против кори. Прививку бесплатно дети могут получить во всех поликлиниках города.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины.
23.11.2023, 09:30 16856
В Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины против кори
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Алматы. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы прибыла партия вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП) в количестве 500 тысяч доз для проведения дополнительной массовой иммунизации, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Напомним, в Казахстане в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости коревой инфекцией среди населения главный государственный санитарный врач подписала постановление по проведению дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита детям независимо от прививочного статуса.
Министерством здравоохранения РК был проработан закуп дополнительного объема вакцины для иммунизации населения. В целом для проведения дополнительной массовой иммунизации закуплено более 1,5 млн доз вакцины против ККП.
Прибывшая вакцина в оперативном порядке согласно разнарядке КСЭК МЗРК будет направлена в регионы страны. Единым дистрибьютором логистика иммунобиологических препаратов осуществляется с соблюдением всех стандартов GMP и GDP, а также "холодовой цепи".
Для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП) производства Serum Institute of India. Производство данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин. Вакцина против кори используется на протяжении 60 лет и рекомендована для прекращения распространения вспышек заболевания", - уточнили в Минздраве.
По данным ведомства, в текущем году в Казахстане, как и во многих странах мира, отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью.
Корь является одной из контагиозных вирусных инфекций, когда передача инфекции происходит воздушно-капельным путем. Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте.
Министерством здравоохранения в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения страны с 6 ноября текущего года начата дополнительная массовая иммунизация против кори.
В первую очередь иммунизации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев до 11 месяцев. С декабря планируется дополнительная иммунизация против кори детей в возрасте от 2 лет до 5 лет независимо от прививочного статуса, медицинских работников (до 55 лет), а также лиц до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.
Напомним, что в соответствии с календарем профилактических прививок против кори в плановом порядке у нас в стране прививаются дважды: первую прививку ребенок получает в возрасте 12 - 15 месяцев, вторую - в 6 лет.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала года в РК зарегистрировано около 16 тысяч случаев кори.
22.11.2023, 13:13 23246
В Алматы стационары заполнены на 90% из-за вспышки кори
Фото: unsplash.com
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Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы коечный фонд инфекционных стационаров города по заболеваемости корью занят на 90,3%, сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения мегаполиса.
В детской городской клинической инфекционной больнице развернуто 7 отделений для лечения больных корью детей на 280 коек, в том числе 1 отделение в филиале Саялы, по 3 отделения в стационаре на улице Байзакова и в филиале Апорт. В резерве имеются 40 коек", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в случае нехватки коек в детской городской клинической инфекционной больнице есть возможность развертывания еще дополнительно 2 отделений.
В ГКП на ПХВ "Городская клиническая инфекционная больница имени Жекеновой" развернуты койки на 120 мест, из них занято 108 коек. При ухудшении эпидситуации по кори дополнительно будут развернуты койки в филиалах ГКИБ", - добавили в управлении.
Подчеркивается, что данный вопрос находится на постоянном контроле управления общественного здравоохранения города Алматы.
Напомним, вспышка кори произошла в Алматы. Из-за роста заболеваемости учеников одной из школ перевели на дистанционку.
Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области не было давно.
17.11.2023, 20:28 46931
Во всех медучреждениях Абайской области объявили карантин из-за кори
Фото: Depositphotos
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Семей. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области во всех медицинских учреждениях ввели карантин из-за неблагоприятной ситуации по кори, сообщает пресс-служба акимата региона.
В настоящее время в регионе отмечается стабильная эпидемическая ситуация по кори: с мая в области зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных случаев.
В отличие от предыдущих вспышек кори на сегодняшний день регистрация идет преимущественно среди маленьких детей, и надо отметить, что 56,0% (42 случая) всех случаев кори приходится на детей до 5 лет", - сообщили в акимате области.
На сегодня в Абайской области находятся на стационарном лечении с корью 7 детей и 3 взрослых, в тяжелом состоянии детей и взрослых нет. Занятость инфекционных коек по кори составляет 12,5%.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области подтверждены 1096 случаев заболевания корью.
Ситуация по кори обострилась во всем мире. Заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области не было давно.
Вспышка кори также произошла в Алматы. Из-за роста заболеваемости учеников одной из школ перевели на дистанционку.
17.11.2023, 12:38 49216
В Мангистауской области выявили свыше тысячи случаев заболевания корью
Фото: Depositphotos
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Актау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области подтверждены 1096 случаев заболевания корью, сообщил в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Бердибек Саралтаев.
По его словам, в Жанаозене - 892, в Актау зарегистрировано 444 случая, а в Мунайлы - 440. Меньше всего случаев с подозрением на корь выявлено в Бейнеу - 14, информирует lada.kz.
Отмечается, что больше всего от инфекции пострадали дети от одного года до 14 лет - 726 фактов, или 66,2%. Среди детей до года зафиксирован 181 случай (16,5%), еще 28 случаев (2,5%) выявлены у детей 15-18 лет. А среди жителей области в возрасте 19 лет и старше - 161 случай (14,6%).
На сегодня в области привиты 85% детей до года и 87,7% детей до 6 лет. В течение дополнительной массовой иммунизации планируется привить 55 029 человек. В основном это дети, но в списке также медицинские работники в возрасте до 55 лет - 3779 человек", - добавил Бердибек Саралтаев.
Ранее сообщалось, что ситуация по кори обострилась во всем мире. Заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области не было давно.
Вспышка кори также произошла в Алматы. Из-за роста заболеваемости учеников одной из школ перевели на дистанционку.
10.11.2023, 09:27 74251
Более 1300 случаев кори регистрируют еженедельно в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Больше 1300 случаев заражения корью регистрируют в Казахстане каждую неделю, сообщает "Хабар 24".
Как сообщила председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Манар Смагул, определенного лечения от этой болезни нет, поэтому единственный способ обезопасить детей - вакцинация.
За последние несколько дней прививку от инфекции получили больше 8 тысяч маленьких пациентов. В поликлиниках страны вакцинируют детей, которые не имеют статуса вакцинации, а также контактных взрослых.
Эффект мы увидим чуть позже. Необходимо время для того, чтобы сформировался иммунитет, после получения прививки необходимо воздержаться от мест скопления людей, потому что в течение больше 2 недель необходимо для формирования иммунитета. Последствия кори очень чреваты своими осложнениями. Согласно статистике из 1000 заболевших детей у одного может развиваться корьевой энцефалит", - говорит Манар Смагул.
Напомним, за последние два месяца в стране наблюдается резкий рост заболевания. В Казахстане корью уже заразились больше 13 тысяч человек. Из них 11 тысяч - дети. Сейчас в республике проводится дополнительная вакцинация от кори. Она продлится до конца января.
09.11.2023, 08:50 80321
Министр здравоохранения призвала казахстанцев принять участие в иммунизации от кори
Фото: instagram / healthcare.gov.kz
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам с призывом принять участие в дополнительной иммунизации от кори, сообщила пресс-служба правительства РК.
В Казахстане, как и во многих странах мира, сейчас отмечается неблагополучная ситуация с корью. Инфекция контагиозная, она быстро распространяется воздушно-капельным путем. За последние два месяца в стране наблюдается резкий рост заболевания.
В текущем году корью заразились более 13 тысяч человек. 83% из них - дети в основном в возрасте до 5 лет. 70% из них не получили прививки. Есть среди заболевших и невакцинированные взрослые", - сообщила глава Минздрава.
На фоне роста распространения инфекции принято решение провести в Казахстане дополнительную массовую иммунизацию. Она продлится до конца января, вакцины для этого достаточно, отметила министр.
Прививаем детей, не имеющих статуса вакцинации, а также контактных взрослых, которые находились в очагах инфекции. Приглашаем всех казахстанцев в поликлиники для получения надежной защиты от болезни", - призвала население Ажар Гиният.
Предупредила министр здравоохранения и о тяжелых последствиях инфекции.
На сегодня специфичного лечения от кори нет, поэтому единственный способ спасения - только вакцинация. Опасаться препарата не стоит, он проверен. Мы ежегодно используем данную вакцину согласно национальному календарю прививок", - заключила глава ведомства.
07.11.2023, 10:42 92391
В Казахстане началась массовая вакцинация против кори
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. С начала 2023 года по республике зарегистрирован 12 671 случай кори, из них 10 563 заболевших это дети до 14 лет, подростков - 354, взрослых - 1754. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Следует отметить, что 70%, или 8866 случаев, приходится на непривитых детей, в том числе по причине отказа от вакцинации - 5286, медицинских противопоказаний - 1555, недостижения прививочного возраста - 1930, иные причины - 93. Еще 16%, или 2062 случая, составляют лица с неизвестным прививочным статусом", - уточнили в ведомстве.
По данным Минздрава, регистрация кори отмечается во всех регионах страны.
В целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения Республики Казахстан и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране вынесено постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 1 ноября 2023 года № 7 "О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий против кори". В соответствии с указанным постановлением с 6 ноября текущего года планируется начать проведение дополнительной массовой иммунизации (ДМИ) против кори, краснухи и паротита (ККП) детям в возрасте 6-11 месяцев, с декабря - детям в возрасте 2-4 лет независимо от прививочного статуса кори", - сообщили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет заражение гепатитом А и корью.
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