Курсанты военного вуза массово заразились корью в Петропавловске  

С начала года в РК зарегистрировано около 16 тысяч случаев кори

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Алматы. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы прибыла партия вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП) в количестве 500 тысяч доз для проведения дополнительной массовой иммунизации, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.





Напомним, в Казахстане в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости коревой инфекцией среди населения главный государственный санитарный врач подписала постановление по проведению дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита детям независимо от прививочного статуса.





Министерством здравоохранения РК был проработан закуп дополнительного объема вакцины для иммунизации населения. В целом для проведения дополнительной массовой иммунизации закуплено более 1,5 млн доз вакцины против ККП.





Прибывшая вакцина в оперативном порядке согласно разнарядке КСЭК МЗРК будет направлена в регионы страны. Единым дистрибьютором логистика иммунобиологических препаратов осуществляется с соблюдением всех стандартов GMP и GDP, а также "холодовой цепи".





Для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП) производства Serum Institute of India. Производство данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин. Вакцина против кори используется на протяжении 60 лет и рекомендована для прекращения распространения вспышек заболевания", - уточнили в Минздраве.





По данным ведомства, в текущем году в Казахстане, как и во многих странах мира, отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью.





Корь является одной из контагиозных вирусных инфекций, когда передача инфекции происходит воздушно-капельным путем. Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте.





Министерством здравоохранения в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения страны с 6 ноября текущего года начата дополнительная массовая иммунизация против кори.





В первую очередь иммунизации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев до 11 месяцев. С декабря планируется дополнительная иммунизация против кори детей в возрасте от 2 лет до 5 лет независимо от прививочного статуса, медицинских работников (до 55 лет), а также лиц до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.





Напомним, что в соответствии с календарем профилактических прививок против кори в плановом порядке у нас в стране прививаются дважды: первую прививку ребенок получает в возрасте 12 - 15 месяцев, вторую - в 6 лет.





По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала года в РК зарегистрировано около 16 тысяч случаев кори.





Комитет санитарно-эпидемиологического контроля



