28.09.2023, 14:20 3061
Алматинцы обеспокоены судьбой стадиона в первом микрорайоне города
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Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативная группа жителей обратилась в редакцию Kazakhstan Today с просьбой обратить внимание на их обращение к президенту страны с призывом сохранить общественный стадион в первом микрорайоне Алматы.
По словам местных жителей, это единственный большой общественный стадион в микрорайоне, где жители могут в любое время заниматься самостоятельно физической культурой.
Однако чиновники решили отнять стадион, вместо сносимого стадиона с зеленым натуральным травяным покрытием соорудят мини-площадки, покрытые резиной, и, конечно, доступа у людей к территории уже не будет", - рассказали местные жители.
В обращении к главе государства отмечается, что будет нанесен ущерб не только спортобъекту, но и экологии.
Искусственные покрытия - резина и плитка будут максимально нагреваться, создавая невыносимые условия для окружающей среды, здоровья жителей и учащихся. Затраты на кондиционирование и энергопотребление возрастут многократно", - обеспокоены горожане.
Снос стадиона, уточняют они, осуществляют по нацпроекту "Комфортная школа". Рядом со стадионом снесли школу № 97, чтобы построить другое здание.
На сегодняшний день, рассказали активисты, стадион незаконно огорожен, вырублены многолетние тенистые вязы по периметру. Жители лишены права на самостоятельные беспрепятственные занятия физической культурой и оздоровление.
Так как эти проекты нацпроекта намерены сделать типовыми, вероятно, таким образом хотят легализовать все ранее допущенные нарушения в городе по застройке и сокращению стадионов", - сказано в обращении.
Активисты сетуют, что в последние 10 лет в городе массово отбирают общественные стадионы вблизи школ и колледжей под застройку, возводя детские сады, пристройки к школам, под частную аренду по ГЧП. Жители лишаются права на самостоятельные занятие физкультурой и оздоровление, не говоря об учениках учебных заведений. Вместе с тем страдает и экология, сокращается площади озеленения, вырубаются деревья, сносится травяное покрытие", - заключили неравнодушные алматинцы.
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27.09.2023, 10:03 6041
Казахстанцы жалуются на грубость со стороны МСЭ
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В письме, присланном на адрес редакции Kazakhstan Today, возмущенные люди рассказывают о некомпетентности со стороны МСЭ.
Здравствуйте, Мой супруг перенес в 21 году обширный инфаркт, стэнтировался, в 23 году перенес несколько операций на почки, почечная недостаточность, имел 3 года инвалидности. И вот 19 сентября ему снимают группу. После похода в МСЭ, а точнее после грубости и скотского отношения дома случился сердечный приступ, и вся болезнь вернулась, на нервной почве и страхом за жизнь началась болезнь заново, обострился псориаз, сердечные приступы появились. Жалоб написали целую кипу везде. Были свидетелями грубости со стороны МСЭ по отношению к другим инвалидам. Когда человек болеет это очень тяжело, а еще тяжелее когда ты доказываешь при всех диагнозах, что ты действительно болен. Как человек может жить обычной жизнью и работать в полную силу если он перенес обширный инфаркт миакарда и инсульт? А если не может значит он инвалид!? И почему представители МСЭ этого не видят, я склонно думать, что они просто не компетентны, если это так почему такие люди решают судьбы других людей?" - говорится в письме. (Орфография и пунктуация сохранены.)
18.09.2023, 11:41 13096
Заведующую детсадом сняли с должности после жалоб родителей
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Снова пишу вам от лица группы родителей детей из яслей-сада № 23 Ауэзовского района города Алматы.
Хотела поблагодарить вас за публикацию моего предыдущего письма, где я описывала сложную ситуацию с новой заведующей нашего детского сада. После выхода публикации и еще нескольких писем с жалобами, направленными в акимат, отдел управления образования, Министерство просвещения и другие инстанции, в наш ясли-сад пришла проверка и новую заведующую немедленно сняли. Весь коллектив вернулся на свои места.
Мы очень благодарны вам за помощь и содействие! Желаем процветания вашему порталу!
Инициативная группа родителей.
11.09.2023, 14:48 107801
Не верим: родители воспитанников алматинского детсада опасаются смены персонала
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Родители воспитанников яслей-сада № 23 Ауэзовского района города Алматы опасаются полной смены персонала.
В письме, присланном на адрес редакции Kazakhstan Today, возмущенные люди родители просят разобраться в ситуации.
Нас огорошили в четверг, 7 сентября, известием о ротации и о смене заведующей. Ничего против закона о ротации мы не имеем. Но... Сразу же пришло известие, что новая заведующая всеми способами заставит уволиться абсолютно весь персонал нашего детского сада, и приведет своих из 48-го яслей-сада. Вплоть до нянечек, уборщиц, охранников и поваров. В пятницу все наши воспитатели выходили в последний день, прощались и обнимались с нами, решив массово написать заявления об уходе. Им сказали, что вдвое сократят часы работы и з/п, т.е. их вынудили уйти. Мы не хотели отпускать своих воспитателей и остальной персонал", - говорится в письме.
В письме отмечается, что "многие родители возят сюда детей каждое утро именно из-за воспитателей. Дети к ним привыкли, и мы возмутились такими резкими переменами".
Даже родителей заранее, как полагается, никто в известие не ставил. Многие узнали о ситуации только в выходные или сегодня, в понедельник. За выходные мы успели создать группу, где было большинство родителей сада, написали кучу обращений в акимат с вопросами и возмущениями. Это, конечно же, не осталось незамеченным. Сегодня, 11 сентября, на работу вышел весь старый состав воспитателей и часть нянечек. Новая и старая заведующие начали нам врать в глаза, что никого они не увольняли, никто не собирался уходить, что все на своих местах. При этом воспитатели все утро стояли, потупив глаза, и почти не разговаривали с родителями, смотрели в пол (это нормально вообще???). Мы прекрасно понимаем, что через неделю или месяц их все равно уволят. Или вынудят уйти по одному", - утверждают родители.
По их словам, "новая заведующая утром клялась, что кроме нее и методиста никто из 48-го садика сюда к нам не придет на работу".
Но тут же мы узнали, что там УЖЕ и охрана, и повара из 48-го сада. С утра на новых рабочих местах. Старая заведующая стала предлагать нам перевести наших детей к ней в садик. В 48-ой. Это уже прямо край. Мало того что персонал меняют как хотят, осталось еще детей всех начать перетаскивать. Причем желающих перейти из 48-го в наш, 23-й, вслед за любимой заведующей и ее персоналом не наблюдается", - отмечает инициативная группа родителей.
Они также сообщили, что ходили в акимат.
Потом представитель акимата пришел к нам в сад на собрание с родителями. Обещают оставить весь персонал. Но мы вообще не верим, если честно (...) Есть подозрение, что все замнут. Воспитателей заставили молчать, скорее всего, угрозами, что их не возьмут ни в один детский сад города на работу. А ведь это их жизнь, они любят свою работу, к тому же у каждого семья - работа нужна", - говорится в письме.
(Орфография и пунктуация сохранены.)
Ранее сообщалось, в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова были опубликованы фото со спящими на полу детьми в детском саду Актау. Дирекция детского сада прокомментировала резонансные фото.
14.06.2023, 12:20 155896
Жители Наурызбайского района Алматы пожаловались на длительное отключение воды
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Наурызбайского района обратились в редакцию Kazakhstan Today с обращением о длительном отключении воды в их районе.
Акимат и горводоканал устраивают экологическую катастрофу в Наурызбайском районе Алматы, потому что с пятницы нет воды. Нас кормят байками о том, что тают ледники, вода идет грязная и потому воду перекрывают. Никаких комментариев по поводу когда будет вода нет. Подвоза воды тоже нет. Где-то есть Кайрат, который занимается подвозом воды, но лично на мои сообщения и звонки он не реагирует. Выживайте как хотите одним словом. И это в Алматы! В городе!" - говорится в письме.
Жители уверяют, что в районе проблемы с водой случаются постоянно, "но такого ужаса еще не было".
В прошлом году аким Алматы Тенгри ньюс давал интервью по поводу того, что делается для решения этой проблемы. Ссылку прилагаю. https://tengrinews.kz//kazakhstan_news/budut-reshat-problemu-vodoy-nauryizbayskom-rayone-rasskazal-475702/ Исходя из сегодняшнего дня, можно сделать вывод о том, что не сделано ничего из обещанного", - добавили горожане.
Напомним, ранее в ГКП "Алматы су" сообщили, что холодную воду в Наурызбайском районе отключат только на два дня - 10 и 11 июня.
В ответ на запрос журналиста Kazakhstan Today в акимате города предоставили сообщение "Алматы су". Согласно информации, забор воды на фильтровальных станциях, обеспечивающих водоснабжение микрорайонов Наурызбайского района, временно остановлен в связи с повышением мутности исходной воды на реках Аксай и Каргалы.
Водоснабжение в период действия ограничений будет обеспечиваться путем подвоза автоцистернами.
По мере стабилизации мутностости исходной воды водозабор будет восстановлен. Кроме того, в летнее время из-за увеличения объема потребления снижается давления воды на сетях. Аварийными службами ведется регулировка сетевого давления воды", - сказали в ведомстве.
15.05.2023, 17:35 806096
Алматинцы жалуются на кражу оградок с кладбища Дополнено
Фото: от читателей
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Алматы жалуются на кражу оградок с кладбища, передает корреспондент агентства.
На алматинском кладбище (Нижняя Пятилетка) продолжается расхищение могил. На могиле моих родственников уже второй раз снимают ограждение. В прошлом году сняли цепи. Мы написали заявление в полицию, но они сказали, что никого не найдут. Цепи мы восстановили, но в этом году приехали и обнаружили, что их опять сняли", - заявила жительница города.
По ее словам, на соседней могиле тоже украли цепи.
Не полиция, не администрация кладбища, которая в курсе происходящего, ничего не предпринимает", - добавила горожанка.
Также в распоряжение редакции были предоставлены фотографии, которые были сделаны вчера.
Горожане сообщили, что в прошлом году 1 мая подавали заявление в полицию Турксибского района.
Полицейские выезжали на кладбище. После подачи заявления ничего добиться от полиции не удалось, никто с нами так и не связался (...) В этот раз уже в полицию не стали обращаться", - добавили они.
Дополнено 16.05.2023, 11.00
В редакцию поступило еще одно письмо от жителей Алматы, которые пожаловалась на акты вандализма на центральном кладбище.
На центральном кладбище (проспект Райымбека) в Алматы происходят просто варварские деяния. Приехав на родительский день, увидели неприятную картину, гранитные бордюры, они же цветники, были вырваны вместе с бетоном", - заявила жительница мегаполиса.
По ее словам, к администрации кладбища они обращались уже не раз.
Необходимо следить не только за центральной аллеей, но и за окраинами в том числе, но пока все безрезультатно. Вокруг могил постоянно мусор. По вечерам там собираются группы лиц, распивают алкогольные напитки и жгут костры. Возможно, есть смысл и в патрулировании данных территорий полицией, особенно в вечернее и ночное время", - добавила алматинка.
Ранее сообщалось, что вандалы разграбили 15 могил в Алматинской области.
16.03.2023, 19:02 944261
Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района.
Начиная с осени прошлого года улицы Ж. Утегенова, Абулхаира и дорога на Ерменсайскую подстанцию и Ремизовское ущелье были перерыты неизвестными копателями, предположительно, незаконной канализации от Ерменсая к городским сетям, видимо, с целью узаконить многочисленные коммерческие постройки в предгорьях указанной территории. Дорога, на которой транспорт двигался в двух направлениях по одной полосе, были раскопаны наполовину и оставлены в таком виде до сего дня. Огромное количество транспорта, которое движется по этой дороге, постоянно находится в пробке, нормальное покрытие, которое держалось десятилетия, превратилось в грязный проселок с ямами и отвалами, все это благодаря неизвестной стройфирме, действовавшей неизвестно в чьих интересах. Об этом КТ рассказали местные жители, возмущенные уничтожением городской инфраструктуры в частных интересах.
Жители Ремизовки, Нур Алатау, Казахфильма считают работу Бостандыкского акимата по поддержанию дорог и улиц этого и не только этого района неудовлетворительной и обращаются в агентство с жалобами на отсутствие благоустройства и поддержания дорожной сети в должном состоянии.
По мнению жителей, кампания по переименованию улиц существенно опережает их ремонт и восстановление, многие граждане считают, что это насмешка людьми, чьими именами назвали улицы, которые в прошлом, со старыми именами, были в образцовом порядке.
Также возмущение горожан вызывает постоянно неработающая раздвижная автоматическая входная группа в поликлинике № 17.
В поликлинике № 17 постоянно не работает раздвижная автоматическая входная группа, предназначенная для удобства граждан, пришедших на прием к врачам, сообщили КТ жители Бостандыкского района, прикрепленные к медучреждению.
Посетители поликлиники, зачастую люди с инвалидностью, пожилого возраста, граждане с детьми в колясках и на руках, пришедшие за медицинской помощью, вынуждены проталкиваться в узкие тугие боковые распашные дверцы, где может протиснуться один человек, инвалидные и детские коляски застревают, создаются очереди. И все это притом, что раздвижные автоматические двери трехметровой ширины просто не включены и не работают.
Агентство по телефону пыталось прояснить вопрос у заместителя главврача и услышало в ответ, что в учреждении все работает, никаких проблем с входной группой нет, обещали прислать подтверждающее этот факт видео, но не прислали. Напротив, в агентстве имеется видео, свидетельствующее о том, о чем сообщали возмущенные посетители поликлиники. Таким образом, построенная и отремонтированная на деньги налогоплательщиков (ну уж точно модная) автоматическая входная группа поликлиники существует исключительно для показательных мероприятий. Больные и здоровые, пожилые и молодые граждане, которые содержат систему здравоохранения, не могут воспользоваться элементарными удобствами, на их деньги построенными и для них предназначенными.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
25.06.2022, 09:46 743251
Часть здания алматинской госшколы № 189 не будут передавать в аренду частной школе
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АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - Чиновники управления образования Алматы заявили, что частная школа не будет арендовать помещение в здании алматинской государственной школы № 189, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее сообщалось, что часть здания собираются передать в аренду частной школе.
В нашу редакцию поступило письмо о том, что часть средней государственной школы № 189 хотят сдать в аренду частным лицам. Поэтому 18 июня родители собрались возле школы, чтобы подписать петицию об отмене сдачи в аренду. Мы здесь, чтобы разобраться, что происходит", - сообщила на собрании одна из активисток.
О новом соседстве родители узнали случайно, когда "соседи" стали перевозить в школу мебель.
Школа, которая расположена в верхней части Алматы, заполнена лишь наполовину. Вместо 1200 учеников в ней 600. Свободную площадь руководство учебного заведения решило использовать", - сообщает корреспондент "Первого канала" Жанар Канафина.
Родители заявили, что не согласны, чтобы их дети делили школу с частниками.
Директор школы Роза Омарбаева заявила, что это была ее идея. Однако завуч Светлана Будина, которая временно замещает находящего в отпуске директора, сообщила, что Омарбаева самостоятельно такое решение принять не могла.
17 июня было проведено собрание с педколлективом и родителями. И попечительский совет написал письмо, в котором заявил, что ни учителя, ни родители не хотят, чтобы в нашей школе располагалась частная школа", - заявила Будина.
Ранее школа самостоятельно пыталась увеличить количество детей, открыв классы с казахским языком обучения.
У нас были такие классы в начальной школе. В начале года там обучалось 9 детей, к концу года их осталось 4", - сообщила завуч.
Для решения конфликта в школу приехали представители управления образования города и Бостандыкского района.
Людям пообещали: никаких чужаков в школе не будет. Чиновники также неожиданно решили помочь школе и с другими проблемами", - сообщает телеканал.
В частности, было заявлено, что школе выделят средства на ремонт и сейсмоусиление. Сейчас готовится проектно-сметная документация. Последний раз в госшколе обновляли кафель, пол, окна и двери в 2009 году.
14.03.2022, 18:02 745811
Грубые нарушения в алматинской гимназии: директор освобождена от должности
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АЛМАТЫ. 14 МАРТА - Родители учеников гимназии № 120 имени Мажита Бегалина Алмалинского района города Алматы от лица педагогов обратились в редакцию с письмом, в котором рассказали о грубых нарушениях со стороны нового директора - бывшего заместителя руководителя управления образования Алматы Айсулу Ботаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
9 марта для рассмотрения жалобы педагогов была собрана комиссия. В ее состав вошли: руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматы Ермекбаева Гульнара Омирбековна, президент Казахской лиги экспертов образования Абишева Гульнара Абдрахмановна, директор Алматинского филиала "Адалдық жолы" - Мақұлбаев Бауыржан.
В ходе проверки было выявлено, что ранее перечисленные факты нарушений со стороны директора имели место. Коллектив подтвердил все факты, указанные в письме, словами в присутствии комиссии. Также были предоставлены чеки перевода денег на школьные затраты и на подарок директору.
Ботаева А. А. с 14.03.2022 года освобождена от должности по собственному желанию.
Коллектив выражает огромную благодарность главному редактору информационного агентства Kazakhstan Today, руководителю ДКСО города Алматы - Ермекбаевой Г. О., президенту Казахской лиги экспертов образования - Абишевой Г. А., попечительскому совету гимназии и всем родителями, которые поддержали педагогов гимназии № 120. Также огромную юридическую поддержку педагогическому коллективу оказали ОО "Республиканский центр поддержки работников образования "Таным" - юрист Жомарт Бакытжан. Благодарим всех за поддержку и за восстановления справедливости! Мы показали, что в 21-м веке можно сражаться с тиранией и защитить себя", - говорится в тексте благодарственного письма.
Напомним, Ботаева А. А. приступила к исполнению служебных обязанностей в ноябре 2021 года, причем была понижена в должности по неизвестным причинам. С этого времени оказывается психологическое давление на весь педагогический состав гимназии № 120.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?