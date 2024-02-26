25.02.2024, 15:50 3181

Владелица ателье в алматы жалуется на КСК "Бiрлiк"

В письме, присланном на адрес редакции Kazakhstan Today, возмущенная владелица алматинского ателье Алена Гос жалуется на КСК "Бiрлiк".

18 января в 2:00 ночи прорвало трубу с горячей водой в нашем помещение , до 10:00 утра пока мы не открылись, лился кипяток и был сильный пар. Труба относиться к общедомовой, полотенцесушитель. По какой то причине ее замуровали в гипсокартонной стене, без возможности подхода к ней. Ателье нанесен большой ущерб без возможности восстановления, все оборудование не работают. Пострадали вещи клиентов, в том числе шиншилловая шуба полностью испорчена. Мы потеряли бизнес, сотрудников, на нас подает в суд клиентка, которой была испорчена шуба. Арендодатель КСК "Бiрлiк" в лице председателя Бабичевой Рихан Владимировны снимает с себя всю ответственность, дословно говоря "Я только бумажки собираю". Тянет время, отключает умышленно в помещении свет, так как на момент ЧП у нас были индивидуальные заказы которые были в процессе пошива, нам нужно было их как то закончить и отдать, ведь есть установленные даты, но ей было все равно, все это нарушение договора об аренде. Она хотела всячески нам создать препятствие, так как нужно было делать оценку имущества, которую теперь она снова ставит под сомнение. Наш Юрист он так же жилец дома в котором мы снимаем помещение, полностью винит в произошедшем Бабичеву Р.В. и уже вызвал аудиторскую проверку, так как в их доме ничего не делается, они сдают 10 помещений и еще умудряются сдавать их в субаренду. В этом всем сейчас разбираемся с юристом. Уже прошло больше месяца, к нам на встречу никто не идет, говорят форс мажор, БЫВАЕТ! Прошу помощи в этом деле" - говорится в письме.


(Орфография и пунктуация сохранены.)
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЖалобаКСКАлматы

новости по теме

10.01.2024, 12:44 98411

Раскопки на улице Утегенова: в отношении заказчика инициирована проверка

В настоящее время строительно-монтажные работы приостановлены
Раскопки на улице Утегенова: в отношении заказчика инициирована проверка
Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика инициировали внеплановую проверку, проинформировали в акимате мегаполиса.

По объекту "Реконструкция сети водоотведения от УО "Тамос Эдьюкейшн Физико-Математическая школа и прилегающего жилого массива" в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициируется внеплановая проверка. В настоящее время строительно-монтажные работы приостановлены, произведена обратная засыпка траншеи", - сообщили в управлении градостроительного контроля города Алматы.


Напомним, вчера читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.

Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали.

Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.

Тогда жители микрорайона Алатау, расположенного в Бостандыкском районе Алматы, жаловались на подтопление своих домов канализационными водами, вытекающими из разрушенного канализационного колодца. Как стало известно, данные канализационные сети были построены для школы Tamos Education в 2016 году.

При этом, по словам подрядчика, ТОО "Аблайдан Инжиниринг", которое занималось прокладкой данных сетей, сети были переданы в том же году заказчику - Tamos Education. В свою очередь местные жители заявили о том, что при строительстве канализации рядом с жилыми домами никто с домовладельцами прокладку канализации не согласовывал. По словам представителя службы канализационных сетей города Алматы, который не представился, строительство канализации, которая до сих пор "не сдана в эксплуатацию", "финансировалось из городского бюджета".

Позже стало известно, что директора частной школы Tamos Education оштрафовали за крупную аварию на канализационных сетях. Также стоит отметить, что школа Tamos Education была построена в непосредственной близости от Ерменсайской электрической подстанции.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЖалобаЖителиАлматы
09.01.2024, 18:48 113551

Алматинцы жалуются на самоуправство: в акимате обещают дать разъяснения

Жители жалуются на раскопки на улице Утегенова
Алматинцы жалуются на самоуправство: в акимате обещают дать разъяснения
Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Корреспондент агентства Kazakhstan Today обратился в акимат с просьбой прокомментировать ситуацию в Бостандыкском районе Алматы, где жители жалуются на раскопки на улице Утегенова. В акимате обещали дать разъяснения в среду, 10 января.

Напомним, читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что по улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы. Неизвестные, которые отказались представиться, раскопали дорогу, что создает проблемы для движения транспорта в густонаселенном жилом массиве. Стоит отметить, что работы ведутся без должного ограждения, указания подрядчика и предупреждения от городских властей, что является нарушением прав жителей, которые не знают, кто хозяйничает на дорогах общего пользования. Это все вызывает большие вопросы и наталкивает на мысль о самоуправстве. Горожан также беспокоит вопрос восстановления дорожного покрытия.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:КомментарийАкиматсамоуправство
30.11.2023, 15:40 60546

Алматинцы заявили о массовом повреждении деревьев при прокладке подземных коммуникаций в городе

Алматинцы заявили о массовом повреждении деревьев при прокладке подземных коммуникаций в городе
Фото: Facebook/Экологическое сообщество Алматы
В редакцию Kazakhstan Today обратились активисты Экологического сообщества Алматы с просьбой придать огласке проблему повреждения деревьев при прокладке подземных коммуникаций в городе.

По словам экоактивистов, очередной факт массового повреждения деревьев зафиксировали жители Алматы на улице Жарокова в промежутке между улицами Жамбыла и Шевченко.

Производя работы по замене кабеля, новый кабель решили укладывать не на месте существующего, подлежащего замене, проходящего под тротуаром, а в зеленой зоне, где растут деревья (…) Глубокая траншея для прокладки силового кабеля выкопана в зеленой зоне, на расстоянии 1 метра и менее от стволов насаждений. Тем самым грубо нарушены нормы и правила устройства электроустановок, запрещающие прокладку линий на расстоянии менее 2 метров от стволов деревьев. В результате повреждена корневая система деревьев. Не стоит удивляться, что потом из-за таких грубых нарушений, которые постоянно игнорирует акимат, эти деревья 100% погибнут и будут падать", - сказано в обращении.


Активисты и местные жители требуют от акимата срочных мер по запрету прокладку кабеля в зеленой зоне улицы Жарокова.

Требуем провести прокладку трассы нового кабеля вне зеленой зоны, под имеющимся тротуаром, где расположен существующий кабель, подлежащий замене. Требуем от инициатора работ полноценно вкладывать средства жителей-инвесторов, а не экономить таким образом, прокладывая кабель в зеленой зоне, вместо тротуарной", - завили неравнодушные алматинцы.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ДеревьяПовреждениеАлматы
28.09.2023, 14:20 101721

Алматинцы обеспокоены судьбой стадиона в первом микрорайоне города

Алматинцы обеспокоены судьбой стадиона в первом микрорайоне города
Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативная группа жителей обратилась в редакцию Kazakhstan Today с просьбой обратить внимание на их обращение к президенту страны с призывом сохранить общественный стадион в первом микрорайоне Алматы.

По словам местных жителей, это единственный большой общественный стадион в микрорайоне, где жители могут в любое время заниматься самостоятельно физической культурой.

Однако чиновники решили отнять стадион, вместо сносимого стадиона с зеленым натуральным травяным покрытием соорудят мини-площадки, покрытые резиной, и, конечно, доступа у людей к территории уже не будет", - рассказали местные жители.


В обращении к главе государства отмечается, что будет нанесен ущерб не только спортобъекту, но и экологии.

Искусственные покрытия - резина и плитка будут максимально нагреваться, создавая невыносимые условия для окружающей среды, здоровья жителей и учащихся. Затраты на кондиционирование и энергопотребление возрастут многократно", - обеспокоены горожане.


Снос стадиона, уточняют они, осуществляют по нацпроекту "Комфортная школа". Рядом со стадионом снесли школу № 97, чтобы построить другое здание.

На сегодняшний день, рассказали активисты, стадион незаконно огорожен, вырублены многолетние тенистые вязы по периметру. Жители лишены права на самостоятельные беспрепятственные занятия физической культурой и оздоровление.

Так как эти проекты нацпроекта намерены сделать типовыми, вероятно, таким образом хотят легализовать все ранее допущенные нарушения в городе по застройке и сокращению стадионов", - сказано в обращении.


Активисты сетуют, что в последние 10 лет в городе массово отбирают общественные стадионы вблизи школ и колледжей под застройку, возводя детские сады, пристройки к школам, под частную аренду по ГЧП. Жители лишаются права на самостоятельные занятие физкультурой и оздоровление, не говоря об учениках учебных заведений. Вместе с тем страдает и экология, сокращается площади озеленения, вырубаются деревья, сносится травяное покрытие", - заключили неравнодушные алматинцы.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:стадионснособращение
27.09.2023, 10:03 104736

Казахстанцы жалуются на грубость со стороны МСЭ

В письме, присланном на адрес редакции Kazakhstan Today, возмущенные люди рассказывают о некомпетентности со стороны МСЭ.

Здравствуйте, Мой супруг перенес в 21 году обширный инфаркт, стэнтировался, в 23 году перенес несколько операций на почки, почечная недостаточность, имел 3 года инвалидности. И вот 19 сентября ему снимают группу. После похода в МСЭ, а точнее после грубости и скотского отношения дома случился сердечный приступ, и вся болезнь вернулась, на нервной почве и страхом за жизнь началась болезнь заново, обострился псориаз, сердечные приступы появились. Жалоб написали целую кипу везде. Были свидетелями грубости со стороны МСЭ по отношению к другим инвалидам. Когда человек болеет это очень тяжело, а еще тяжелее когда ты доказываешь при всех диагнозах, что ты действительно болен. Как человек может жить обычной жизнью и работать в полную силу если он перенес обширный инфаркт миакарда и инсульт? А если не может значит он инвалид!? И почему представители МСЭ этого не видят, я склонно думать, что они просто не компетентны, если это так почему такие люди решают судьбы других людей?" - говорится в письме. (Орфография и пунктуация сохранены.)

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.09.2023, 11:41 111791

Заведующую детсадом сняли с должности после жалоб родителей

Снова пишу вам от лица группы родителей детей из яслей-сада № 23 Ауэзовского района города Алматы.

Хотела поблагодарить вас за публикацию моего предыдущего письма, где я описывала сложную ситуацию с новой заведующей нашего детского сада. После выхода публикации и еще нескольких писем с жалобами, направленными в акимат, отдел управления образования, Министерство просвещения и другие инстанции, в наш ясли-сад пришла проверка и новую заведующую немедленно сняли. Весь коллектив вернулся на свои места.

Мы очень благодарны вам за помощь и содействие! Желаем процветания вашему порталу!

Инициативная группа родителей.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

11.09.2023, 14:48 206496

Не верим: родители воспитанников алматинского детсада опасаются смены персонала   

Многие родители возят детей в этот детский сад каждое утро именно из-за воспитателей, отмечают родители
Не верим: родители воспитанников алматинского детсада опасаются смены персонала
Фото: Depositphotos
Алматы. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Родители воспитанников яслей-сада № 23 Ауэзовского района города Алматы опасаются полной смены персонала.

В письме, присланном на адрес редакции Kazakhstan Today, возмущенные люди родители просят разобраться в ситуации.

Нас огорошили в четверг, 7 сентября, известием о ротации и о смене заведующей. Ничего против закона о ротации мы не имеем. Но... Сразу же пришло известие, что новая заведующая всеми способами заставит уволиться абсолютно весь персонал нашего детского сада, и приведет своих из 48-го яслей-сада. Вплоть до нянечек, уборщиц, охранников и поваров. В пятницу все наши воспитатели выходили в последний день, прощались и обнимались с нами, решив массово написать заявления об уходе. Им сказали, что вдвое сократят часы работы и з/п, т.е. их вынудили уйти. Мы не хотели отпускать своих воспитателей и остальной персонал", - говорится в письме.


В письме отмечается, что "многие родители возят сюда детей каждое утро именно из-за воспитателей. Дети к ним привыкли, и мы возмутились такими резкими переменами".


Даже родителей заранее, как полагается, никто в известие не ставил. Многие узнали о ситуации только в выходные или сегодня, в понедельник. За выходные мы успели создать группу, где было большинство родителей сада, написали кучу обращений в акимат с вопросами и возмущениями. Это, конечно же, не осталось незамеченным. Сегодня, 11 сентября, на работу вышел весь старый состав воспитателей и часть нянечек. Новая и старая заведующие начали нам врать в глаза, что никого они не увольняли, никто не собирался уходить, что все на своих местах. При этом воспитатели все утро стояли, потупив глаза, и почти не разговаривали с родителями, смотрели в пол (это нормально вообще???). Мы прекрасно понимаем, что через неделю или месяц их все равно уволят. Или вынудят уйти по одному", - утверждают родители.


По их словам, "новая заведующая утром клялась, что кроме нее и методиста никто из 48-го садика сюда к нам не придет на работу".

Но тут же мы узнали, что там УЖЕ и охрана, и повара из 48-го сада. С утра на новых рабочих местах. Старая заведующая стала предлагать нам перевести наших детей к ней в садик. В 48-ой. Это уже прямо край. Мало того что персонал меняют как хотят, осталось еще детей всех начать перетаскивать. Причем желающих перейти из 48-го в наш, 23-й, вслед за любимой заведующей и ее персоналом не наблюдается", - отмечает инициативная группа родителей.


Они также сообщили, что ходили в акимат.

Потом представитель акимата пришел к нам в сад на собрание с родителями. Обещают оставить весь персонал. Но мы вообще не верим, если честно (...) Есть подозрение, что все замнут. Воспитателей заставили молчать, скорее всего, угрозами, что их не возьмут ни в один детский сад города на работу. А ведь это их жизнь, они любят свою работу, к тому же у каждого семья - работа нужна", - говорится в письме.


(Орфография и пунктуация сохранены.)

Ранее сообщалось, в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова были опубликованы фото со спящими на полу детьми в детском саду Актау. Дирекция детского сада прокомментировала резонансные фото.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЖалобаПисьмородители
14.06.2023, 12:20 254496

Жители Наурызбайского района Алматы пожаловались на длительное отключение воды

Жители Наурызбайского района Алматы пожаловались на длительное отключение воды
Фото: Depositphotos
Алматы. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Наурызбайского района обратились в редакцию Kazakhstan Today с обращением о длительном отключении воды в их районе.

Акимат и горводоканал устраивают экологическую катастрофу в Наурызбайском районе Алматы, потому что с пятницы нет воды. Нас кормят байками о том, что тают ледники, вода идет грязная и потому воду перекрывают. Никаких комментариев по поводу когда будет вода нет. Подвоза воды тоже нет. Где-то есть Кайрат, который занимается подвозом воды, но лично на мои сообщения и звонки он не реагирует. Выживайте как хотите одним словом. И это в Алматы! В городе!" - говорится в письме.


Жители уверяют, что в районе проблемы с водой случаются постоянно, "но такого ужаса еще не было".

В прошлом году аким Алматы Тенгри ньюс давал интервью по поводу того, что делается для решения этой проблемы. Ссылку прилагаю. https://tengrinews.kz//kazakhstan_news/budut-reshat-problemu-vodoy-nauryizbayskom-rayone-rasskazal-475702/ Исходя из сегодняшнего дня, можно сделать вывод о том, что не сделано ничего из обещанного", - добавили горожане.


Напомним, ранее в ГКП "Алматы су" сообщили, что холодную воду в Наурызбайском районе отключат только на два дня - 10 и 11 июня.

В ответ на запрос журналиста Kazakhstan Today в акимате города предоставили сообщение "Алматы су". Согласно информации, забор воды на фильтровальных станциях, обеспечивающих водоснабжение микрорайонов Наурызбайского района, временно остановлен в связи с повышением мутности исходной воды на реках Аксай и Каргалы.

Водоснабжение в период действия ограничений будет обеспечиваться путем подвоза автоцистернами.

По мере стабилизации мутностости исходной воды водозабор будет восстановлен. Кроме того, в летнее время из-за увеличения объема потребления снижается давления воды на сетях. Аварийными службами ведется регулировка сетевого давления воды", - сказали в ведомстве.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:водаОтключениеАлматы

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?

      Архив опросов