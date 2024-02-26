Владелица ателье в алматы жалуется на КСК "Бiрлiк"

В письме, присланном на адрес редакции Kazakhstan Today, возмущенная владелица алматинского ателье Алена Гос жалуется на КСК "Бiрлiк".
18 января в 2:00 ночи прорвало трубу с горячей водой в нашем помещение , до 10:00 утра пока мы не открылись, лился кипяток и был сильный пар. Труба относиться к общедомовой, полотенцесушитель. По какой то причине ее замуровали в гипсокартонной стене, без возможности подхода к ней. Ателье нанесен большой ущерб без возможности восстановления, все оборудование не работают. Пострадали вещи клиентов, в том числе шиншилловая шуба полностью испорчена. Мы потеряли бизнес, сотрудников, на нас подает в суд клиентка, которой была испорчена шуба. Арендодатель КСК "Бiрлiк" в лице председателя Бабичевой Рихан Владимировны снимает с себя всю ответственность, дословно говоря "Я только бумажки собираю". Тянет время, отключает умышленно в помещении свет, так как на момент ЧП у нас были индивидуальные заказы которые были в процессе пошива, нам нужно было их как то закончить и отдать, ведь есть установленные даты, но ей было все равно, все это нарушение договора об аренде. Она хотела всячески нам создать препятствие, так как нужно было делать оценку имущества, которую теперь она снова ставит под сомнение. Наш Юрист он так же жилец дома в котором мы снимаем помещение, полностью винит в произошедшем Бабичеву Р.В. и уже вызвал аудиторскую проверку, так как в их доме ничего не делается, они сдают 10 помещений и еще умудряются сдавать их в субаренду. В этом всем сейчас разбираемся с юристом. Уже прошло больше месяца, к нам на встречу никто не идет, говорят форс мажор, БЫВАЕТ! Прошу помощи в этом деле" - говорится в письме.
(Орфография и пунктуация сохранены.)