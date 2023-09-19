11.09.2023, 14:48 96261
Не верим: родители воспитанников алматинского детсада опасаются смены персонала
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Родители воспитанников яслей-сада № 23 Ауэзовского района города Алматы опасаются полной смены персонала.
В письме, присланном на адрес редакции Kazakhstan Today, возмущенные люди родители просят разобраться в ситуации.
Нас огорошили в четверг, 7 сентября, известием о ротации и о смене заведующей. Ничего против закона о ротации мы не имеем. Но... Сразу же пришло известие, что новая заведующая всеми способами заставит уволиться абсолютно весь персонал нашего детского сада, и приведет своих из 48-го яслей-сада. Вплоть до нянечек, уборщиц, охранников и поваров. В пятницу все наши воспитатели выходили в последний день, прощались и обнимались с нами, решив массово написать заявления об уходе. Им сказали, что вдвое сократят часы работы и з/п, т.е. их вынудили уйти. Мы не хотели отпускать своих воспитателей и остальной персонал", - говорится в письме.
В письме отмечается, что "многие родители возят сюда детей каждое утро именно из-за воспитателей. Дети к ним привыкли, и мы возмутились такими резкими переменами".
Даже родителей заранее, как полагается, никто в известие не ставил. Многие узнали о ситуации только в выходные или сегодня, в понедельник. За выходные мы успели создать группу, где было большинство родителей сада, написали кучу обращений в акимат с вопросами и возмущениями. Это, конечно же, не осталось незамеченным. Сегодня, 11 сентября, на работу вышел весь старый состав воспитателей и часть нянечек. Новая и старая заведующие начали нам врать в глаза, что никого они не увольняли, никто не собирался уходить, что все на своих местах. При этом воспитатели все утро стояли, потупив глаза, и почти не разговаривали с родителями, смотрели в пол (это нормально вообще???). Мы прекрасно понимаем, что через неделю или месяц их все равно уволят. Или вынудят уйти по одному", - утверждают родители.
По их словам, "новая заведующая утром клялась, что кроме нее и методиста никто из 48-го садика сюда к нам не придет на работу".
Но тут же мы узнали, что там УЖЕ и охрана, и повара из 48-го сада. С утра на новых рабочих местах. Старая заведующая стала предлагать нам перевести наших детей к ней в садик. В 48-ой. Это уже прямо край. Мало того что персонал меняют как хотят, осталось еще детей всех начать перетаскивать. Причем желающих перейти из 48-го в наш, 23-й, вслед за любимой заведующей и ее персоналом не наблюдается", - отмечает инициативная группа родителей.
Они также сообщили, что ходили в акимат.
Потом представитель акимата пришел к нам в сад на собрание с родителями. Обещают оставить весь персонал. Но мы вообще не верим, если честно (...) Есть подозрение, что все замнут. Воспитателей заставили молчать, скорее всего, угрозами, что их не возьмут ни в один детский сад города на работу. А ведь это их жизнь, они любят свою работу, к тому же у каждого семья - работа нужна", - говорится в письме.
(Орфография и пунктуация сохранены.)
Ранее сообщалось, в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова были опубликованы фото со спящими на полу детьми в детском саду Актау. Дирекция детского сада прокомментировала резонансные фото.
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18.09.2023, 11:41 1556
Заведующую детсадом сняли с должности после жалоб родителей
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Снова пишу вам от лица группы родителей детей из яслей-сада № 23 Ауэзовского района города Алматы.
Хотела поблагодарить вас за публикацию моего предыдущего письма, где я описывала сложную ситуацию с новой заведующей нашего детского сада. После выхода публикации и еще нескольких писем с жалобами, направленными в акимат, отдел управления образования, Министерство просвещения и другие инстанции, в наш ясли-сад пришла проверка и новую заведующую немедленно сняли. Весь коллектив вернулся на свои места.
Мы очень благодарны вам за помощь и содействие! Желаем процветания вашему порталу!
Инициативная группа родителей.
14.06.2023, 12:20 144356
Жители Наурызбайского района Алматы пожаловались на длительное отключение воды
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Наурызбайского района обратились в редакцию Kazakhstan Today с обращением о длительном отключении воды в их районе.
Акимат и горводоканал устраивают экологическую катастрофу в Наурызбайском районе Алматы, потому что с пятницы нет воды. Нас кормят байками о том, что тают ледники, вода идет грязная и потому воду перекрывают. Никаких комментариев по поводу когда будет вода нет. Подвоза воды тоже нет. Где-то есть Кайрат, который занимается подвозом воды, но лично на мои сообщения и звонки он не реагирует. Выживайте как хотите одним словом. И это в Алматы! В городе!" - говорится в письме.
Жители уверяют, что в районе проблемы с водой случаются постоянно, "но такого ужаса еще не было".
В прошлом году аким Алматы Тенгри ньюс давал интервью по поводу того, что делается для решения этой проблемы. Ссылку прилагаю. https://tengrinews.kz//kazakhstan_news/budut-reshat-problemu-vodoy-nauryizbayskom-rayone-rasskazal-475702/ Исходя из сегодняшнего дня, можно сделать вывод о том, что не сделано ничего из обещанного", - добавили горожане.
Напомним, ранее в ГКП "Алматы су" сообщили, что холодную воду в Наурызбайском районе отключат только на два дня - 10 и 11 июня.
В ответ на запрос журналиста Kazakhstan Today в акимате города предоставили сообщение "Алматы су". Согласно информации, забор воды на фильтровальных станциях, обеспечивающих водоснабжение микрорайонов Наурызбайского района, временно остановлен в связи с повышением мутности исходной воды на реках Аксай и Каргалы.
Водоснабжение в период действия ограничений будет обеспечиваться путем подвоза автоцистернами.
По мере стабилизации мутностости исходной воды водозабор будет восстановлен. Кроме того, в летнее время из-за увеличения объема потребления снижается давления воды на сетях. Аварийными службами ведется регулировка сетевого давления воды", - сказали в ведомстве.
15.05.2023, 17:35 794556
Алматинцы жалуются на кражу оградок с кладбища Дополнено
Фото: от читателей
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Алматы жалуются на кражу оградок с кладбища, передает корреспондент агентства.
На алматинском кладбище (Нижняя Пятилетка) продолжается расхищение могил. На могиле моих родственников уже второй раз снимают ограждение. В прошлом году сняли цепи. Мы написали заявление в полицию, но они сказали, что никого не найдут. Цепи мы восстановили, но в этом году приехали и обнаружили, что их опять сняли", - заявила жительница города.
По ее словам, на соседней могиле тоже украли цепи.
Не полиция, не администрация кладбища, которая в курсе происходящего, ничего не предпринимает", - добавила горожанка.
Также в распоряжение редакции были предоставлены фотографии, которые были сделаны вчера.
Горожане сообщили, что в прошлом году 1 мая подавали заявление в полицию Турксибского района.
Полицейские выезжали на кладбище. После подачи заявления ничего добиться от полиции не удалось, никто с нами так и не связался (...) В этот раз уже в полицию не стали обращаться", - добавили они.
Дополнено 16.05.2023, 11.00
В редакцию поступило еще одно письмо от жителей Алматы, которые пожаловалась на акты вандализма на центральном кладбище.
На центральном кладбище (проспект Райымбека) в Алматы происходят просто варварские деяния. Приехав на родительский день, увидели неприятную картину, гранитные бордюры, они же цветники, были вырваны вместе с бетоном", - заявила жительница мегаполиса.
По ее словам, к администрации кладбища они обращались уже не раз.
Необходимо следить не только за центральной аллеей, но и за окраинами в том числе, но пока все безрезультатно. Вокруг могил постоянно мусор. По вечерам там собираются группы лиц, распивают алкогольные напитки и жгут костры. Возможно, есть смысл и в патрулировании данных территорий полицией, особенно в вечернее и ночное время", - добавила алматинка.
Ранее сообщалось, что вандалы разграбили 15 могил в Алматинской области.
16.03.2023, 19:02 932721
Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района.
Начиная с осени прошлого года улицы Ж. Утегенова, Абулхаира и дорога на Ерменсайскую подстанцию и Ремизовское ущелье были перерыты неизвестными копателями, предположительно, незаконной канализации от Ерменсая к городским сетям, видимо, с целью узаконить многочисленные коммерческие постройки в предгорьях указанной территории. Дорога, на которой транспорт двигался в двух направлениях по одной полосе, были раскопаны наполовину и оставлены в таком виде до сего дня. Огромное количество транспорта, которое движется по этой дороге, постоянно находится в пробке, нормальное покрытие, которое держалось десятилетия, превратилось в грязный проселок с ямами и отвалами, все это благодаря неизвестной стройфирме, действовавшей неизвестно в чьих интересах. Об этом КТ рассказали местные жители, возмущенные уничтожением городской инфраструктуры в частных интересах.
Жители Ремизовки, Нур Алатау, Казахфильма считают работу Бостандыкского акимата по поддержанию дорог и улиц этого и не только этого района неудовлетворительной и обращаются в агентство с жалобами на отсутствие благоустройства и поддержания дорожной сети в должном состоянии.
По мнению жителей, кампания по переименованию улиц существенно опережает их ремонт и восстановление, многие граждане считают, что это насмешка людьми, чьими именами назвали улицы, которые в прошлом, со старыми именами, были в образцовом порядке.
Также возмущение горожан вызывает постоянно неработающая раздвижная автоматическая входная группа в поликлинике № 17.
В поликлинике № 17 постоянно не работает раздвижная автоматическая входная группа, предназначенная для удобства граждан, пришедших на прием к врачам, сообщили КТ жители Бостандыкского района, прикрепленные к медучреждению.
Посетители поликлиники, зачастую люди с инвалидностью, пожилого возраста, граждане с детьми в колясках и на руках, пришедшие за медицинской помощью, вынуждены проталкиваться в узкие тугие боковые распашные дверцы, где может протиснуться один человек, инвалидные и детские коляски застревают, создаются очереди. И все это притом, что раздвижные автоматические двери трехметровой ширины просто не включены и не работают.
Агентство по телефону пыталось прояснить вопрос у заместителя главврача и услышало в ответ, что в учреждении все работает, никаких проблем с входной группой нет, обещали прислать подтверждающее этот факт видео, но не прислали. Напротив, в агентстве имеется видео, свидетельствующее о том, о чем сообщали возмущенные посетители поликлиники. Таким образом, построенная и отремонтированная на деньги налогоплательщиков (ну уж точно модная) автоматическая входная группа поликлиники существует исключительно для показательных мероприятий. Больные и здоровые, пожилые и молодые граждане, которые содержат систему здравоохранения, не могут воспользоваться элементарными удобствами, на их деньги построенными и для них предназначенными.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
25.06.2022, 09:46 731711
Часть здания алматинской госшколы № 189 не будут передавать в аренду частной школе
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АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - Чиновники управления образования Алматы заявили, что частная школа не будет арендовать помещение в здании алматинской государственной школы № 189, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее сообщалось, что часть здания собираются передать в аренду частной школе.
В нашу редакцию поступило письмо о том, что часть средней государственной школы № 189 хотят сдать в аренду частным лицам. Поэтому 18 июня родители собрались возле школы, чтобы подписать петицию об отмене сдачи в аренду. Мы здесь, чтобы разобраться, что происходит", - сообщила на собрании одна из активисток.
О новом соседстве родители узнали случайно, когда "соседи" стали перевозить в школу мебель.
Школа, которая расположена в верхней части Алматы, заполнена лишь наполовину. Вместо 1200 учеников в ней 600. Свободную площадь руководство учебного заведения решило использовать", - сообщает корреспондент "Первого канала" Жанар Канафина.
Родители заявили, что не согласны, чтобы их дети делили школу с частниками.
Директор школы Роза Омарбаева заявила, что это была ее идея. Однако завуч Светлана Будина, которая временно замещает находящего в отпуске директора, сообщила, что Омарбаева самостоятельно такое решение принять не могла.
17 июня было проведено собрание с педколлективом и родителями. И попечительский совет написал письмо, в котором заявил, что ни учителя, ни родители не хотят, чтобы в нашей школе располагалась частная школа", - заявила Будина.
Ранее школа самостоятельно пыталась увеличить количество детей, открыв классы с казахским языком обучения.
У нас были такие классы в начальной школе. В начале года там обучалось 9 детей, к концу года их осталось 4", - сообщила завуч.
Для решения конфликта в школу приехали представители управления образования города и Бостандыкского района.
Людям пообещали: никаких чужаков в школе не будет. Чиновники также неожиданно решили помочь школе и с другими проблемами", - сообщает телеканал.
В частности, было заявлено, что школе выделят средства на ремонт и сейсмоусиление. Сейчас готовится проектно-сметная документация. Последний раз в госшколе обновляли кафель, пол, окна и двери в 2009 году.
14.03.2022, 18:02 734416
Грубые нарушения в алматинской гимназии: директор освобождена от должности
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АЛМАТЫ. 14 МАРТА - Родители учеников гимназии № 120 имени Мажита Бегалина Алмалинского района города Алматы от лица педагогов обратились в редакцию с письмом, в котором рассказали о грубых нарушениях со стороны нового директора - бывшего заместителя руководителя управления образования Алматы Айсулу Ботаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
9 марта для рассмотрения жалобы педагогов была собрана комиссия. В ее состав вошли: руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматы Ермекбаева Гульнара Омирбековна, президент Казахской лиги экспертов образования Абишева Гульнара Абдрахмановна, директор Алматинского филиала "Адалдық жолы" - Мақұлбаев Бауыржан.
В ходе проверки было выявлено, что ранее перечисленные факты нарушений со стороны директора имели место. Коллектив подтвердил все факты, указанные в письме, словами в присутствии комиссии. Также были предоставлены чеки перевода денег на школьные затраты и на подарок директору.
Ботаева А. А. с 14.03.2022 года освобождена от должности по собственному желанию.
Коллектив выражает огромную благодарность главному редактору информационного агентства Kazakhstan Today, руководителю ДКСО города Алматы - Ермекбаевой Г. О., президенту Казахской лиги экспертов образования - Абишевой Г. А., попечительскому совету гимназии и всем родителями, которые поддержали педагогов гимназии № 120. Также огромную юридическую поддержку педагогическому коллективу оказали ОО "Республиканский центр поддержки работников образования "Таным" - юрист Жомарт Бакытжан. Благодарим всех за поддержку и за восстановления справедливости! Мы показали, что в 21-м веке можно сражаться с тиранией и защитить себя", - говорится в тексте благодарственного письма.
Напомним, Ботаева А. А. приступила к исполнению служебных обязанностей в ноябре 2021 года, причем была понижена в должности по неизвестным причинам. С этого времени оказывается психологическое давление на весь педагогический состав гимназии № 120.
09.03.2022, 10:56 773836
Педколлектив и родители алматинской гимназии пожаловались на грубые нарушения со стороны нового директора
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АЛМАТЫ. 9 МАРТА - Родители учеников гимназии №120 имени Мажита Бегалина Алмалинского района города Алматы от лица педагогов обратились в редакцию с письмом, в котором рассказали о грубых нарушениях со стороны нового директора - бывшего заместителя руководителя управления образования города Алматы Айсулу Ботаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ботаева А. А. приступила к исполнению служебных обязанностей в ноябре 2021 года, причем была понижена в должности по неизвестным причинам. С этого времени оказывается психологическое давление на весь педагогический состав гимназии №120. Учителя подвергаются регулярным оскорблениям, которое выражается в проявлении национализма, унизительных слов, упреками о заработной плате и количества часов педагогов. 5 января, во время объявления президентом Республики Казахстан режима ЧП, она вынудила всех членов педколлектива выйти на работу, хотя школа расположена в центре города, в эпицентре январских событий. Из-за отсутствия общественного транспорта и такси учителя гимназии под гнетом директора были вынуждены прийти на работу пешком с разных концов города. По возвращению с работы одна из учителей попала в эпицентр событий, в результате чего был нанесен ущерб ее автомобилю", - говорится в обращении родителей учеников гимназии, которые решили вступиться за педагогов.
На совещаниях Ботаева А. А. позволяет себе оскорблять учителей, используя такие выражения, как "ұятсыздар", "ар-намыс жоқ", "просто так получаете свои деньги", "отрабатывать надо свой хлеб", использует слова "к черту", "блин". Директор следит по камерам за каждым шагом учителей, наводит справки о том, кто где живет, на каком транспорте ездит, во что одет. Позволяет себе высказывания о национальной принадлежности педагогов. При любом удобном случае угрожает, что имеет везде связи, в том числе и в Управлении образования, и никто из учителей не найдет нигде работу. Вынуждает учителей-предметников заниматься замерами температуры учащихся, хотя это обязанность школьной медсестры", - сообщили родители.
Кроме того, по их данным, "учителей обязывают оплачивать самим оформление стендов и баннеров, а также самим оплачивать замену ламп и оборудования в учебных кабинетах".
По факту вымогательства: членов коллектива обязали собрать на подарок директору по 5000 тенге с каждого учителя, утверждая, что те, кто не соберет, будет уволен или не получит часы в следующем учебном году", - отмечается в обращении.
В связи с вышеперечисленным родители просят "оказать содействие и принять меры в отношении и. о. директора гимназии №120 имени Мажита Бегалина Ботаевой А. А.".
Считаем, что данное отношение со стороны первого руководителя организации образования недопустимо и нарушает права и закон "О статусе педагога", - подчеркнули родители учеников.
24.02.2022, 09:56 751961
Жители одного из микрорайонов Алматы обратились к президенту с просьбой сохранить им спортивный клуб
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АЛМАТЫ. 24 ФЕВРАЛЯ - У жителей микрорайона "Алатау" Медеуского района Алматы (ИЯФ) пытаются отобрать помещение спортивного клуба, в котором занимаются люди разного возраста - от подростков до пенсионеров, и находятся уникальные тренажеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Среди воспитанников клуба "Алатау" с 30-летней историей - чемпионы мира, Азии и Казахстана.
В 1998 году советом народных депутатов нашего поселка было принято решение о передаче подвального помещения в постоянное пользование спортивному клубу. Но каким-то образом оно было продано. И сейчас встал вопрос об освобождении помещения в короткий срок. Таким образом, наши дети будут выброшены на улицу. И заниматься не смогут не только они, но и все, кто ходит в этот зал", - рассказала в видеообращении к президенту одна из активисток поселка Алатау и постоянных посетительниц спортклуба Наталья Лукьяненко.
По ее словам, клуб посещает очень много людей: от 14-летних подростков до пенсионеров.
У меня огромная просьба - к президенту нашей страны, к акиму Алматы, акиму Медеуского района помочь нам в решении этого вопроса", - заявила активистка.
В видеообращении жители поселка говорят об уникальности клуба, о том, что это единственное место для тренировок. По их словам, спорт воспитывает не только тело, но и прививает правильные моральные ценности.
Нельзя забирать зал у микрорайона. Нельзя лишать детей и молодежь возможности заниматься спортом и патриотически воспитываться в духовно-нравственном плане. Потому что к тренеру всегда прислушиваются, всегда идут за ним. Даже в сложное для Алматы время беспорядков в нашем микрорайоне не было зафиксировано случаев вандализма или митингов. Я считаю, что в этом есть огромная заслуга нашего тренера", - говорит один из воспитанников клуба Леонид Цыцарев.
История клуба началась в 1989 году. Его основателями стали два жителя поселка Алатау - Александр Прохоров и Евгений Соловьев. Поначалу клуб назывался "Эллин", а в 1991 году его переименовали в "Алатау".
В настоящее время Александр Прохоров является тренером-преподавателем высшей категории, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и армрестлингу. За 33 года существования клуба им было подготовлено большое количество призеров и чемпионов Казахстана, Азии и мира по армрестлингу и гиревому спорту. Юношеская команда под его руководством получила серебряную награду на мировом первенстве среди детей и юношества, что было отмечено президентом страны.
В помещении клуба находятся десятки уникальных тренажеров. Большинство из них Прохоров собирал сам, вместе с воспитанниками.
В феврале этого года собственник помещения в одностороннем порядке уведомил нас о том, чтобы мы освободили помещение клуба до 1 марта 2022 года. В течение месяца он выслал два уведомительных письма, в которых грозит судом и штрафными санкциями в случае, если помещение клуба не будет освобождено", - рассказывает тренер.
По его словам, несмотря на письма от детей и жителей поселка, в которых они просят не забирать единственное помещение клуба, собственник отказывается идти на диалог и не предоставляет правоустанавливающие документы, а на днях подрядчики, которых он нанял для ремонта, пригрозили заварить дверь.
Между тем в марте состоится молодежный чемпионат Казахстана и участникам нужно к нему активно готовиться, а не заниматься переездом, тем более, что подходящего помещения у клуба нет и не предвидится.
Прохоров рассказал, что в начале 2000-х годов он два раза пытался приватизировать помещение клуба, однако ему было отказано по причине того, что подвальные помещения не подлежат приватизации. Как нынешнему собственнику удалось приватизировать здание, в котором помимо спортклуба находится опорный пункт полиции - большой вопрос.
Есть протокол собрания, составленный КСК "Арман", с подписями жильцов. В документе говорится, что жильцы не дают согласие Пушилину Н. Н. на приобретение подвального помещения", - рассказывает Прохоров.
15 февраля 2022 года в Алатау состоялась встреча жителей поселка с заместителем акима Медеуского района Айдосом Нурлыбаевым. На встрече замакима призвал жителей не беспокоиться и пообещал, что акимат решит вопрос с помещением.
В любом случае до 1 марта вас никто отсюда не выселит, будем решать вопрос с собственником помещения в судебном порядке", - заявил Нурлыбаев.
Тем временем жители поселка собрали 240 подписей под открытым письмом к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором просят не лишать их единственного в поселке спортивного клуба с 30-летней историей.
Активисты также отправили письма в акиматы Алматы и Медеуского района и записали видеообращение к президенту.
Стоит отметить, что микрорайон (ранее поселок) Алатау, или ИЯФ (Институт ядерной физики), строительство которого началось в 1957 году по инициативе академиков Каныша Сатпаева, Игоря Курчатова и Жабаги Такибаева - место уникальное. Изначально он был построен для ученых, работавших в институте, и их семей.
На территории ИЯФ находится модернизированный реактор, работающий на низкообогащенном уране, множество лабораторий, циклотрон (устройство для ускорения энергии движения ядерных частиц), ускорители и корпус радиационной стерилизации. В советское время ученые института занимались исследованиями нейтронной физики. Сегодня ИЯФ перешел на производство радиоизотопов и радиофармпрепаратов.
Ученые института регулярно выступают на международных конференциях и сотрудничают с крупнейшими научными центрами Европы, США, Японии, России, Китая и других стран.
Несмотря на отдаленность от города (поселок находится в 25 км от Алматы), он всегда был обеспечен развитой социальной инфраструктурой: в нем был свой Дом культуры, два кинотеатра, магазины, школа, два детских сада и ясли, множество спортивных, научных и творческих кружков и секций для детей. Была даже своя футбольная команда "Атом".
В 1998 году в поселке закрыли Дом культуры, в котором проходили все культурно-массовые мероприятия - от выпускных балов до концертов известных исполнителей. Старожилам повезло услышать в этих стенах песни Владимира Высоцкого и Евгения Клячкина, здесь проводились творческие встречи со знаменитыми советскими актерами Евгением Моргуновым и Георгием Вициным. До 90-х годов в ДК также функционировал кинотеатр.
Незавидная судьба постигла и здание "Станции юных техников", в котором в советское время находились различные кружки и секции для детей: начальное моделирование, авиа-, авто- и судомоделирование, картинг, химический, фото- и радиокружки, а даже кружок ориентирования на местности по радиопеленгу под названием "Охота на лис".
В настоящее время здание еще функционирует, но количество кружков для детей существенно сократилось, оставшиеся действуют исключительно благодаря энтузиастам.
По словам людей, выросших в ИЯФ, зимой в поселке заливали несколько катков, на которых с удовольствием катались дети и взрослые. Сейчас ни одного катка в поселке не осталось. В 2019 году по инициативе активистов поселка был залит каток в центре ИЯФ, на территории спортплощадки, построенной на деньги мецената Вячеслава Банщикова, но инициатива продержалась всего год.
В настоящее время при помощи неравнодушных и активных жителей поселка в нем постепенно возобновляют работу спортивные и творческие студии, но их количество ограничено и непропорционально количеству детей. А досуга для подростков и взрослых и вовсе мало.
На фоне этого закрытие единственного спортивного клуба в поселке выглядит кощунством, а поведение хозяина помещения похоже на поведение барина, разбалованного деньгами и "высоким" покровительством.
Именно поэтому жители микрорайона "Алатау" просят власти помочь сохранить им уникальный клуб с многолетней историей и особой "победной" атмосферой.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?