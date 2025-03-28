Вопрос читателей: Почему не был реализован план по строительству АЭС в Актау
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Уважаемые читатели, которые обращаются в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today с вопросом к публикации о строительстве АЭС в Актау.
Обращаем внимание, что вы комментируете архивную информацию. Она была опубликована в 2009 году и была актуальна на тот момент.
Редакция Kazakhstan Today считает ваш вопрос закономерным и просит считать данную публикацию запросом к правительству и НК "Казатомпром" с просьбой ответить на вопрос читателей: почему так и не было осуществлено планируемое в 2009 году строительство АЭС в Актау с запуском первого блока в 2016 году?
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20.08.2024, 21:29 201961
Обращение жителей микрорайона Нур Алатау в акимат Бостандыкского района и ряд уполномоченных органов
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В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло обращение от жителей микрорайона Нур Алатау в акимат Бостандыкского района, прокуратуру Бостандыкского района, департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Алматы, руководителям уполномоченных органов по городу Алматы.
Мы, нижеподписавшиеся, собственники земельных участков члены садоводческих товариществ 00 Энергетик , "им. Дзержинского", ПКСТ "Труд 2ММ", ПКСТ "Картограф 1- сад" с глубоким возмущением заявляем о нарушении наших законных прав и интересов строительной фирмой ТОО "TENACITY" БИН 140840021782. ТОО "TENACITY" в лице ее представителя (Айдос) 19 августа 2024 года на собрании с председателями вышеуказанных садоводческих товариществ безапелляционно заявила, что по ул. Дзержинского, нашей единственной дороге, с 20 августа начнет прокладывать подземную канализацию для возводимого ими жилого комплекса NOBLE HOUSE по адресу Бостандыкский р-н мкр.Ерменсай ул Торангы, 55. МЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ДОРОГИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАНАЛИЗАЦИИ ПОСТОРОННЕГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ДРУГОГО РАЙОНА!!!" - говорится в обращении.
(Орфография и пунктуация сохранены.)
С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
30.07.2024, 15:38 586111
Нанесли разметку, не залатав ямы - алматинцы вновь жалуются на качество дорог
По словам местных жителей, ямы на улице Гете больше месяца не латают
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Турксибского района города Алматы пожаловались на дорожные работы на улице Гете, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на ямочный ремонт дорожного полотна на улице Гете в Алматы. По словам местных жителей, ямы больше месяца не латают, при этом на дороге появилась свежая разметка.
Как всем известно, разлиновка считается последней стадией ремонта дороги, то есть первым делом снимают асфальт или часть асфальта при ямочном ремонте, убирают и вывозят его, второй стадией идет укладка нового асфальта или заделывание дыр в старом и третьей стадией идет нанесение разметки. Как так получилось, что вторую стадию пропустили и сразу перешли к третьей? Ведь акиматом был выделен бюджет на полный ремонт дороги, а не на половину. Как начали наносить разметку на дорогу, не залатав в ней ямы, и кто принимал работу по ремонту дороги, перед тем как нанести разметку?" - спрашивают местные жители.
Также алматинцы пожаловались на плачевное состояние тротуара с бордюрами на улице Гете.
Просим обратить внимание на тротуар с бордюрами, на видео очень хорошо видно, в каком плачевном они состоянии. В центре города в некоторых местах уже по третьему кругу меняют бордюры на тротуарах, а на маленьких улочках Турксибского района не везде вообще есть тротуар", - добавили они.
Просьба данную публикацию считать официальным запросом в акимат Турксибского района города Алматы.
Напомним, жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Этой весной читатели агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
05.06.2024, 16:30 255181
Алматинцы пожаловались на ямы по улице Орманова
Фото: от читателей
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В письме, присланном на адрес редакции Kazakhstan Today, жители Алматы пожаловались на ямы по улице Орманова, которые доставляют неудобства участникам дорожного движения уже более месяца.
Уже более месяца на участке дороги по адресу улица Орманова 18 образовались две большие ямы, в результате чего два люка просели в систему слива воды. Дорожные службы частично забетонировали данное повреждение, но затруднен съезд с ул.Орманова в сторону выезда на ул.Толе би. Из бетонного покрытия вокруг люка торчит металлическая арматура. Прошу в срочном порядке ликвидировать повреждения на указанном участке дороги", - говорится в письме читателей.
(Орфография и пунктуация сохранены.)
25.02.2024, 15:50 351796
В Алматы по вине КСК предприятию нанесен ущерб
Фото: от читателей
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В письме, присланном на адрес редакции Kazakhstan Today, возмущенная владелица алматинского ателье Алена Гос жалуется на КСК "Бiрлiк".
18 января в 2:00 ночи прорвало трубу с горячей водой в нашем помещение , до 10:00 утра пока мы не открылись, лился кипяток и был сильный пар. Труба относиться к общедомовой, полотенцесушитель. По какой то причине ее замуровали в гипсокартонной стене, без возможности подхода к ней. Ателье нанесен большой ущерб без возможности восстановления, все оборудование не работают. Пострадали вещи клиентов, в том числе шиншилловая шуба полностью испорчена. Мы потеряли бизнес, сотрудников, на нас подает в суд клиентка, которой была испорчена шуба. Арендодатель КСК "Бiрлiк" в лице председателя Бабичевой Рихан Владимировны снимает с себя всю ответственность, дословно говоря "Я только бумажки собираю". Тянет время, отключает умышленно в помещении свет, так как на момент ЧП у нас были индивидуальные заказы которые были в процессе пошива, нам нужно было их как то закончить и отдать, ведь есть установленные даты, но ей было все равно, все это нарушение договора об аренде. Она хотела всячески нам создать препятствие, так как нужно было делать оценку имущества, которую теперь она снова ставит под сомнение. Наш Юрист он так же жилец дома в котором мы снимаем помещение, полностью винит в произошедшем Бабичеву Р.В. и уже вызвал аудиторскую проверку, так как в их доме ничего не делается, они сдают 10 помещений и еще умудряются сдавать их в субаренду. В этом всем сейчас разбираемся с юристом. Уже прошло больше месяца, к нам на встречу никто не идет, говорят форс мажор, БЫВАЕТ! Прошу помощи в этом деле" - говорится в письме.
(Орфография и пунктуация сохранены.)
14.02.2024, 21:56 448901
Люди становятся жертвами ДТП в собственных дворах Эксклюзив КТ
Придомовая территория, которая по определению должна быть безопасной, нередко оказывается страшным местом
Фото: Depositphotos
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В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились казахстанцы, которые крайне обеспокоены случаями ДТП во дворах жилых домов.
По их словам, в стране практически ежегодно во дворах происходят жуткие аварии с участием несовершеннолетних. В результате ДТП дети получают серьезные травмы или погибают.
В связи с чем, жители РК предлагают депутатам выступить с инициативой о внесении изменений в ПДД, связанных со снижения скоростного режима во дворах жилых домов.
Стоит отметить, что придомовая территория, где зачастую располагаются детские площадки и которая по определению должна быть безопасной, нередко оказывается страшным местом.
К примеру, несколько лет назад в Павлодаре водитель сбил подростка во дворе дома, а в Астане автомобилист во время парковки наехал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Стоит отметить, что еще в СССР во многих городах перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, которые ограничивают скорость движения машин до 5 км/час.
Действительно, во многих городах Советского Союза перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, ограничивающие скорость движения автомобильного транспорта до 5 км/час. Все граждане СССР знали, что и милиция, и суд, и прокуратура и партийный комитет в 99% случаев будут на стороне пешехода", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
По его словам, в действующих ПДД Казахстана разрешается движение транспорта в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/час.
Однако установлено, что допустимый показатель превышения скорости в стране - 10 км/час. Следовательно, водитель может безнаказанно мчаться по двору жилого дома со скоростью, например, 29 км/час, и при этом он не будет наказан, потому что, по сути своей, не нарушает ПДД", - отмечает эксперт.
Он также привел пример трагедии, которая произошла во дворе одного из домов Алматы.
В Бостандыкском районе под колесами автомашины погиб трехлетний ребенок. 23-летний водитель автомашины марки Subaru, следуя по подъездной дороге к многоэтажному дому, при совершении левого поворота на большой скорости допустил наезд на мальчика 2017 года рождения, который катался на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", - сообщил юрист.
Кроме того, подчеркнул специалист, фиксирование нарушений установленной скорости в жилых зонах и дворовых территориях не производится, данный вопрос пока никак не урегулирован.
Как показала практика, действительно, практически во всех дворах жилых домов отсутствуют специальные камеры, которые могут выявить нарушения по установленной скорости движения ТС. Возвращаясь к ранее сказанному инциденту, в связи с отсутствием камер, которые могли действительно зафиксировать, что водитель ехал на большой скорости, основным доказательством такого явилось нахождение жильцов данного дома на улице в момент езды на большой скорости водителя. Только это помогло установить виновного, который в свою очередь был намерен уехать с места происшествия", - добавил эксперт.
В свою очередь известный юрист Сергей Уткин отметил, что, прежде чем ставить вопрос о снижении указанного предела, необходимо получить и изучить статистику ДТП во дворах и жилых зонах.
Если причиной многих ДТП или тяжести последствий была именно скорость в пределах от 5 до 20 км/ч, тогда, конечно, можно ставить вопрос о снижении. Но этот вопрос должны сначала исследовать ученые и дать соответствующие рекомендации", - заявил он.
Необходимо отметить, что подобные инциденты зачастую происходят не только в Казахстане, но и во многих странах постсоветского пространства.
К примеру, в России СМИ буквально переполнены новостями о трагедиях. В частности, недавно, в Калининграде водитель BMW снесла мальчика прямо во дворе жилого дома. А осенью прошлого года, в этом же городе машина во дворе дома насмерть сбила 3-летнего малыша, который не дожил до своего четырехлетия один день. Также в Новосибирске во дворе дома в прошлом году автомобиль сбил первоклассника. В Москве в августе прошлого года во дворе жилого дома машина сбила девочку.
Кроме того, в прошлом году в столице Беларуси Минске во дворе жилого дома ребенок попал под колеса автомобиля. Еще один случай произошел в Минске в 2022 году. Тогда во дворе под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик.
Информационное агентство Kazakhstan Today направило запрос в Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан с просьбой уточнить, планируется ли внесение изменений в ПДД , связанных со снижением скоростного режима в жилых зонах и на придомовых территориях.
10.01.2024, 12:44 447046
Раскопки на улице Утегенова: в отношении заказчика инициирована проверка
В настоящее время строительно-монтажные работы приостановлены
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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика инициировали внеплановую проверку, проинформировали в акимате мегаполиса.
По объекту "Реконструкция сети водоотведения от УО "Тамос Эдьюкейшн Физико-Математическая школа и прилегающего жилого массива" в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициируется внеплановая проверка. В настоящее время строительно-монтажные работы приостановлены, произведена обратная засыпка траншеи", - сообщили в управлении градостроительного контроля города Алматы.
Напомним, вчера читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали.
Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
Тогда жители микрорайона Алатау, расположенного в Бостандыкском районе Алматы, жаловались на подтопление своих домов канализационными водами, вытекающими из разрушенного канализационного колодца. Как стало известно, данные канализационные сети были построены для школы Tamos Education в 2016 году.
При этом, по словам подрядчика, ТОО "Аблайдан Инжиниринг", которое занималось прокладкой данных сетей, сети были переданы в том же году заказчику - Tamos Education. В свою очередь местные жители заявили о том, что при строительстве канализации рядом с жилыми домами никто с домовладельцами прокладку канализации не согласовывал. По словам представителя службы канализационных сетей города Алматы, который не представился, строительство канализации, которая до сих пор "не сдана в эксплуатацию", "финансировалось из городского бюджета".
Позже стало известно, что директора частной школы Tamos Education оштрафовали за крупную аварию на канализационных сетях. Также стоит отметить, что школа Tamos Education была построена в непосредственной близости от Ерменсайской электрической подстанции.
09.01.2024, 18:48 462186
Алматинцы жалуются на самоуправство: в акимате обещают дать разъяснения
Жители жалуются на раскопки на улице Утегенова
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Корреспондент агентства Kazakhstan Today обратился в акимат с просьбой прокомментировать ситуацию в Бостандыкском районе Алматы, где жители жалуются на раскопки на улице Утегенова. В акимате обещали дать разъяснения в среду, 10 января.
Напомним, читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что по улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы. Неизвестные, которые отказались представиться, раскопали дорогу, что создает проблемы для движения транспорта в густонаселенном жилом массиве. Стоит отметить, что работы ведутся без должного ограждения, указания подрядчика и предупреждения от городских властей, что является нарушением прав жителей, которые не знают, кто хозяйничает на дорогах общего пользования. Это все вызывает большие вопросы и наталкивает на мысль о самоуправстве. Горожан также беспокоит вопрос восстановления дорожного покрытия.
30.11.2023, 15:40 409071
Алматинцы заявили о массовом повреждении деревьев при прокладке подземных коммуникаций в городе
Фото: Facebook/Экологическое сообщество Алматы
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В редакцию Kazakhstan Today обратились активисты Экологического сообщества Алматы с просьбой придать огласке проблему повреждения деревьев при прокладке подземных коммуникаций в городе.
По словам экоактивистов, очередной факт массового повреждения деревьев зафиксировали жители Алматы на улице Жарокова в промежутке между улицами Жамбыла и Шевченко.
Производя работы по замене кабеля, новый кабель решили укладывать не на месте существующего, подлежащего замене, проходящего под тротуаром, а в зеленой зоне, где растут деревья (…) Глубокая траншея для прокладки силового кабеля выкопана в зеленой зоне, на расстоянии 1 метра и менее от стволов насаждений. Тем самым грубо нарушены нормы и правила устройства электроустановок, запрещающие прокладку линий на расстоянии менее 2 метров от стволов деревьев. В результате повреждена корневая система деревьев. Не стоит удивляться, что потом из-за таких грубых нарушений, которые постоянно игнорирует акимат, эти деревья 100% погибнут и будут падать", - сказано в обращении.
Активисты и местные жители требуют от акимата срочных мер по запрету прокладку кабеля в зеленой зоне улицы Жарокова.
Требуем провести прокладку трассы нового кабеля вне зеленой зоны, под имеющимся тротуаром, где расположен существующий кабель, подлежащий замене. Требуем от инициатора работ полноценно вкладывать средства жителей-инвесторов, а не экономить таким образом, прокладывая кабель в зеленой зоне, вместо тротуарной", - завили неравнодушные алматинцы.
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