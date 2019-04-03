Поправки по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности подписал президент

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Документ направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере предпринимательства. Поправки создадут эффективный механизм поддержки предпринимательства, поскольку облегчают условия открытия новых предприятий, получения кредитов, разрешений на строительство и налогообложения. В частности, с 2020 года вводятся нормы по маркировке товаров и использованию контрольно-кассовых машин в торговой деятельности.

Маркировкой продукции будут заниматься сами производители или создаваемый Единый оператор маркировки товаров, требования к которому, по предложению депутатов, предусмотрены в самом законопроекте. При этом Единый оператор должен иметь собственные филиалы и соответствующее оборудование не только в городах, но и во всех районных центрах для оказания услуг по маркировке.

Также внесены поправки по упрощению налогового администрирования; освобождению от налогообложения доходов при оказании социальных услуг инвалидам; предоставлению условной скидки при досрочной уплате наложенного административного штрафа. Кроме того, упрощается таможенное администрирование путем продления срока подачи полной декларации, а также таможенные процедуры при международных почтовых отправлениях.

Также улучшены нормы по предоставлению тарифных льгот в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, уточнены нормы по развитию электронных торговых площадок и защите прав покупателей при осуществлении электронной торговли.

В целом предусматривается внесение изменений и дополнений в 10 кодексов и 28 законов Республики Казахстан. Текст закона публикуется в печати.

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