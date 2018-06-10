18-й саммит ШОС назвали шагом в новую эпоху

Циндао. 10 июня. Kazakhstan Today - 18-й саммит Шанхайской Организации Сотрудничества является новым саммитом в новой эпохе и первым после расширения ШОС саммитом лидеров стран-участниц. Предстатель КНР Си Цзиньпин впервые будет председательствовать на саммите Совета глав государств-членов ШОС, который станет новой вехой на пути развития Организации, сообщает "Жэньминь Жибао".
Издание отмечает, что "саммит ШОС является историческим проявлением новой жизненной силы данной Организации. Характерная традиционная культура провинции Шаньдун в настоящее время гармонично смешивается с духом ШОС в Циндао. "Мирное сосуществование и великая гармония" - это содержание конфуцианской культуры, которая возникла именно в Шаньдуне, концепция "Шанхайский дух" характеризуется взаимным доверием, взаимной выгодой, равноправием, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур и стремлением к совместному развитию. Концепция о слиянии древних блестящих цивилизаций в современном мире инноваций новой эпохи обогатила культурное содержание ценностей ШОС. По общему признанию, такие концепции Китая о новом развитии, как инновация, гармония, экология, открытость и совместное использование, предоставили положительный опыт для развития стран-членов ШОС. Выдвинутая Китаем концепция "Один пояс, один путь" в настоящее время способствует региональной интеграции, дает странам-участницам ШОС желание еще более активно сотрудничать друг с другом".
Как заявил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, благодаря своей открытости и толерантности Организация процветает и крепнет, а вслед за своим процветанием и укреплением она становится более открытой и толерантной. ШОС в начале ее основания имела всего шесть стран-участниц, а теперь она состоит из восьми государств-членов, четырех стран-наблюдателей и шести партнеров по диалогу. Путь развития ШОС становится все более широким, Организация получает все больше результатов в сфере делового сотрудничества, а также становится все более влиятельной на международной арене. Приняв Индию и Пакистан в состав своих новых стран-членов, ШОС охватила половину численности населения всего мира и более 60% территории континента Евразии. Это позволяет ШОС становиться всеобъемлющей региональной организацией с наиболее обширной территорией и численностью населения. В то же время на нее и возлагают большие надежды народы всех стран данного региона и международное общество. Укрепляющаяся день от дня Организация, в дальнейшем продолжает повышать свою сплоченность, способность действовать и силу влияния. ШОС также будет вносить определенность и позитивную энергию в развитие и процветание региона и всего мира, пишет "Жэньминь Жибао".
По информации газеты, "предстоящий саммит так же считается важным началом нового пути. Единство знания и практики приносит успех. Саммит ШОС имеет незаменимую ведущую роль для укрепления сплоченности и взаимного доверия, а также углубления сотрудничества в различных сферах. Находясь на исходной точке новой истории, вступив в должность очередной страны председателя ШОС, Китай с помощью организации более 160 мероприятий способствует повышению степени взаимного доверия стран-участниц в политике, развивает сотрудничество стран в сфере безопасности, добивается новых показателей в деловом сотрудничестве, достигает новых результатов в гуманитарных обменах между странами. КНР заложила прочный фундамент для успешной организации 18-го саммита ШОС в Циндао. В период проведения саммита ШОС в Циндао страны-участницы Организации совместно подпишут и опубликуют манифесты, а также утвердят более десяти официальных документов по сотрудничеству в таких сферах, как безопасность, экономика и культура. Действующая на протяжении семнадцати лет ШОС откроет взору свой еще более красочный образ, наполненный жизненными силами".
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