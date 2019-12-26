20 лет назад в России началась "эпоха Путина" - Назарбаев

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - 20 лет назад в России началась "эпоха Путина", заявил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Kazakhstan Today.

Первый президент России Борис Ельцин долго выбирал своего преемника, в итоге остановив выбор на Владимире Путине. На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в России началась "эпоха Путина", - сказал Елбасы в интервью агентству " РИА Новости ".

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