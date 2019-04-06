Президент Казахстана обсудил с главой "Роскосмоса" ход реализации проекта "Байтерек"

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, передает Kazakhstan Today.

Глава государства подчеркнул важность сотрудничества с Российской Федерацией в космической сфере, в том числе по вопросам функционирования космодрома Байконур.

"Буквально вчера завершился мой визит в Российскую Федерацию. Оцениваю его как очень успешный. Состоялись содержательные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в том числе и по тематике, которую вы курируете. Соответствующие проекты находятся на рассмотрении обеих сторон", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава госкорпорации "Роскосмос" проинформировал президента Казахстана об успешном запуске с космодрома Байконур на Международную космическую станцию грузового корабля "Прогресс-МС11".

Мы вчера установили мировой рекорд. Ранее транспортный корабль или экипаж добирался до МКС по многовитковой схеме в течение двух суток. Вчера корабль совершил два витка вокруг Земли, сближение со станцией и стыковка произошли в течение 3 часов 21 минуты. Из Москвы до Байконура лететь около трех часов, с Байконура до МКС - теперь также примерно 3 часа. Сейчас стоит задача отработать еще более короткую схему", - отметил Дмитрий Рогозин.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в космической сфере, а также ход реализации совместного казахстанско-российского космического проекта "Байтерек", сообщает пресс-служба Акорды.

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